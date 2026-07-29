Live TV

Vila de protocol a lui Ceauşescu din Timișoara va putea fi închiriată pentru evenimente private. Care e tariful

Data publicării:
Vila Ceaușescu Timișoara
Foto: Facebook Alfred Simonis
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Vila Internaţional din Timişoara, fostă casă de protocol a lui Nicolae Ceauşescu, intrată în prezent în proprietatea Consiliului Judeţean (CJ) Timiş, va putea fi închiriată ocazional pentru evenimente private, după ce, miercuri, plenul forului legislativ judeţean a aprobat un contract-cadru în acest sens.

„Spaţiul va putea fi folosit pentru evenimente private pentru perioade de cel mult 45 de zile, iar tariful de închiriere a fost stabilit la 2 lei pe metru pătrat pe zi, la care se adaugă TVA. Prima solicitare a venit deja din partea unei firme care organizează evenimente şi care se vor desfăşura în curtea vilei, întrucât reamenajarea construcţiei încă nu este gata”, a anunţat preşedintele CJ Timiş, Alfred Simonis.

Conform hotărârii de CJ, clădirea va putea fi închiriată fără organizarea unei licitaţii doar în cazul utilizărilor ocazionale, pentru o perioadă de cel mult 45 de zile, fără posibilitatea prelungirii.

Vila Internaţional se află în apropierea Catedralei Mitropolitane din Timişoara, dar a fost lăsată în paragină în ultimele două decenii, de foştii parteneri majoritari de contract (firma Tender, n.r.) ai CJ Timiş.

Acum, CJ Timiş doreşte ca în imobil să fie realizat un hub cultural şi artistic, începând de anul viitor.

Cartea de vizită a locaţiei nu este de neglijat, după Revoluţie, la vilă trecând, pe rând, personalităţi marcante din ţară şi străinătate, printre care şi cosmonautul Charles Duke, membru al echipajului misiunii Apollo 16, Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Petre Roman, Theodor Meleşcanu, Adrian Năstase, Mugur Isărescu, Adrian Severin, fostul comisar european pentru integrare, Gunter Verheugen, şeful Statului German, Johannes Rau, foşti ambasadori ai SUA, Austriei, Italiei, Franţei, Chinei, Nigeriei.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Joe Biden
1
„Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la...
Putin ridică paharul de șampanie
2
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina va fi cedată...
Hungariak Parliament Due To Vote On 17th Constitutional Amendment, Budapest, Hungary - 13 Jul 2026
3
„Luna de miere” a lui Peter Magyar s-a încheiat. „Afacerea Judit Polgar” a dus la...
dan dungaciu sustine un discurs
4
Reacția lui Dan Dungaciu, după ce un fost ministru din R. Moldova a spus că Maia Sandu ar...
zelenski trump davos
5
Impresionat de progresele Ucrainei pe câmpul de luptă, Trump a ajuns încântat de...
E oficial: Ștefan Târnovanu a ratat transferul! Confirmat chiar înainte de Auda - FCSB
Digi Sport
E oficial: Ștefan Târnovanu a ratat transferul! Confirmat chiar înainte de Auda - FCSB
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vanzari reduse in restaurante
Scumpirile taie pofta de ieșit în oraș. Vânzările în restaurante au scăzut chiar și cu 50%: „Clienții împart o porție la două farfurii”
masina pe contrasens intr-un pasaj din timisoara
Șofer filmat în timp ce mergea pe contrasens într-un pasaj din Timișoara
fetita cu astm
Ce este „astmul de furtună”. Medicii avertizează asupra unui fenomen respirator care apare pe fondul schimbărilor climatice
jocuri de noroc
Orașul în care oamenii se opun mutării păcănelelor într-un cartier de la periferie. Motivul revoltei: „De ce trebuie să fim pedepsiți?”
securitatea comunism
Cum inventa Securitatea lui Nicolae Ceaușescu falși moștenitori, pentru a pune mâna pe averea unor români plecați în străinătate
Recomandările redacţiei
alexandru nazare sustine o conferinta de presa
Nazare: „Nu ne putem permite cheltuieli fără acoperire”. Avertisment...
Centrala nucleară de la Cernavodă.
Centrala de la Cernavodă se închide. După Unitatea 1, şi Unitatea 2...
hacker in fata unui computer
Ipotezele în cazul atacului asupra ANP. Șeful DNSC, detalii despre...
sigla agentiei fitch
Fitch decide vineri dacă va retrograda ratingul României la categoria...
Ultimele știri
Americanii evită restaurantele și salata verde din cauza focarului de ciclosporiază. Tot mai puțini clienți în lanțurile de fast-food
66 de blocuri din Aviației și Dorobanți vor avea apă caldă printr-o conductă nouă. PMB: „Nu vor mai fi avarii”
Atenționare MAE pentru românii care vor să călătorească în Grecia: risc ridicat de incendii în mai multe regiuni
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce a răspuns Irina Columbeanu când a fost întrebată în New York de unde provine. Declarațiile ei sunt acum...
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Fanatik.ro
Logodnica lui Daniel Bîrligea a postat primele imagini cu rochia de mireasă! Cum se pregătește de marele...
editiadedimineata.ro
Companiile AI strâng cărți vechi, își antrenează modelele cu ele, apoi le distrug
Fanatik.ro
Denis Drăguş, cale liberă spre FCSB! Trabzonspor a rezolvat transferul atacantului
Adevărul
Localul american care promitea bere gratis la moartea lui Donald Trump își pierde licența. Proprietarul...
Playtech
Ce transferuri bancare pot atrage atenția ANAF și când pot fi cerute explicații. Situațiile în care trebuie...
Digi FM
Marian Godină, după ce a petrecut câteva zile pe litoralul românesc: „Nu cred că cineva își sacrifică...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FCSB a primit vestea din Turcia: Denis Drăguș!
Pro FM
Logodnica cu 46 de ani mai tânără a lui Mick Jagger, mesaj de ziua lui: „Să avem parte de și mai multe...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Renee Zellweger, așa cum o vede Ant Anstead. Britanicul vorbește despre relația lor și dezvăluie de ce nu se...
Adevarul
Expertul în criminologie Dan Gabriel Rusu, la „Interviurile Adevărul”. Ce este „love bombing” și cum se poate...
Newsweek
După câți ani de muncă poți scoate banii din Pilonul 2 de pensii? Poți retrage pe toți fără să pierzi o parte?
Digi FM
A încremenit toată lumea, mai puțin el! Ce făcea acest turist în timp ce un urs a ajuns fix în spatele lui
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ouăle ecologice, mai nocive pentru mediu decât cele din fermele cu găini în cuști. Ce au descoperit...
Digi Animal World
Elanul revine în România după peste 200 de ani. Primele exemplare s-au adaptat cu succes în Parcul...
Film Now
Părinții lor au format un cuplu celebru în anii '90, azi copiii joacă împreună. Kaia Gerber și Homer Gere...
UTV
Florin Ristei și iubita lui au sărbătorit un moment special în vacanță. Cum a surprins-o artistul pe Andreea...