Viorel Pașca a vorbit cu jurnaliștii, în așteptarea deciziei instanței cu privire la propunerea DIICOT de arestare preventivă în dosarul azilelor ilegale din Bihor. El susține că este mândru de activitatea derulată în ultimii 20 de ani și a detaliat cheltuielile curente pe care le avea cu îngrijirea persoanelor vulnerabile.

„Sunt mândru de ce am făcut, am conștiința împăcată, am adus un plus de mai bine și mai frumos societății în care trăim și oamenilor de acolo (...) Consider că am făcut bine (...) Cu siguranță, am făcut și greșeli, neintenționate. Că am fost naiv, una de exemplu (...) Fiecare încălcăm Legea, într-un fel sau altu. Dacă se consideră că am încălcat Legea, am salvat niște oameni”, a declarat Viorel Pașca, în fața Tribunalului București.

Acesta a comentat imaginile care au circulat în spațiul public după ce autoritățile au preluat cele 409 de persoane vulnerabile găsite în azilele lui din Bihor.

„Nu o să intru în subiect, dar foarte scurt. Păcat că nu vi s-au prezentat pozele făcute de mine, cum au venit oamenii din spital la noi. A fost de 10 ori mai rău (..:) Sunt boli incurabile, ce să faci cu un bolnav căruia i-au degerat picioarele, are picioarele putrede și spune că nu vrea să îi fie amputat. Îl trimite la noi, că nu aveau unde”, a adăugat el.

Viorel Pașca a mai detaliat și cheltuileile curente pe care le avea lunar cu gestionarea persoanelor vulnerabile.

„Din 400 de bolnavi, 100 aveau venituri, deci 25%. Și alea, mici, mărunte. Cu ce bani m-am îmbogățit? Multe milioane de euro s-au cheltuit. Faceți o socoteală simplă (...) S-a stabilit că prețul pentru un bolnav era de 2.000 de lei.

Socotiți 400 de bolnavi. În 2000 de lei intra mâncare, curent, îngrijire, toate cele. Numai pampers foloseam 700 de bucăți pe zi (...) 2000 de lei pe lună pentru un bolnav, socotiți ori 400 de bolnavi și faceți niște calcule. Bolnavii care au avut puținul acela nu acopereau cheltuielile”, a punctat Viorel Pașca.

Între timp, însă, au apărut informații din dosarul în care DIICOT cere arestarea lui preventivă:

Editor : M.G.