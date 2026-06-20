Live TV

Virusul Ebola poate rămâne „ascuns” în organism luni sau ani. Cum poate reapărea infecția (studiu)

Data publicării:
Ebola virus test, conceptual image
Foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Zone „protejate” de sistemul imunitar Cum se răspândește virusul Focar activ de Ebola în Africa

Unele virusuri pot rămâne în organism mult timp după dispariția simptomelor inițiale. Cercetătorii încearcă să înțeleagă cum este posibil acest lucru și de ce, în anumite cazuri, infecția poate reapărea după luni sau chiar ani.

Virusul Ebola poate supraviețui neobservat în organism luni sau chiar ani după infecția inițială, ceea ce poate favoriza reapariția bolii, scrie News.ro. Noi experimente de laborator oferă indicii despre mecanismele care permit persistența virusului, potrivit unui studiu publicat în revista Nature Microbiology.

Cercetătorii arată că virusul Ebola infecțios a fost detectat în materialul seminal timp de mai multe luni sau chiar un an după infectare. De asemenea, virusul poate persista în sistemul nervos central, în special la nivelul creierului.

Citește și: SUA cer țărilor europene să impună restricţii de călătorie mai stricte, pentru a combate răspândirea virusului Ebola

Zone „protejate” de sistemul imunitar

Acest lucru se întâmplă deoarece testiculele și sistemul nervos central sunt zone în care sistemul imunitar acționează mai puțin agresiv pentru a proteja țesuturile sensibile. Ca urmare, organismul nu reușește întotdeauna să elimine complet virusul.

Pentru a studia fenomenul, cercetătorii au folosit celule stem umane pentru a obține organoizi cerebrali, structuri în miniatură asemănătoare creierului, formate din celule ale sistemului nervos central.

Experimentele au arătat că virusul Ebola poate infecta mai multe tipuri de celule din organoizii cerebrali și se poate replica timp de până la 120 de zile.

Citește și: „Ți se rupe sufletul”. Peste 70 de medici au fost infectaţi cu Ebola de la debutul epidemiei, iar 17 dintre ei au murit

Cum se răspândește virusul

Virusul s-a răspândit în organoizi prin două mecanisme. Primul a fost transmiterea directă de la o celulă infectată la o celulă vecină. Al doilea a fost eliberarea de noi particule virale din celula gazdă, mecanismul clasic de răspândire a virusului.

„Acești organoizi cerebrali ne permit să investigăm în detaliu mecanismele prin care virusul Ebola și alte filovirusuri persistă în sistemul nervos central uman. Prin experimente realizate în acest sistem-model putem obține informații care ne ajută să înțelegem mai bine efectele pe termen lung ale persistenței virale, cum este inflamația severă și uneori fatală observată la supraviețuitorii bolii Ebola care dezvoltă meningoencefalită”, a declarat coordonatoarea studiului, dr. Lina Widerspick, medic microbiolog de la Institutul de Microbiologie al Bundeswehr din München, citată într-un comunicat.

Analiza organoizilor infectați a evidențiat mutații genetice care ar putea ajuta virusul să rămână nedetectat în organism. Printre acestea s-au aflat și mutații care nu au mai fost descrise anterior la supraviețuitorii infecției cu Ebola.

Autorii studiului subliniază că sunt necesare cercetări suplimentare, în special asupra unor tulpini mai puțin studiate, cum este virusul Bundibugyo, responsabil de actualul focar din Africa.

Citește și: Epidemia de Ebola din Congo a scăpat de sub control: „Prima linie de apărare” s-a prăbușit

Focar activ de Ebola în Africa

Republica Democratică Congo (RDC) se confruntă în prezent cu un focar de Ebola provocat de virusul Bundibugyo.

Potrivit celor mai recente date ale autorităților sanitare, până joi au fost confirmate 896 de cazuri, dintre care 232 s-au soldat cu decese.

Oficialii din domeniul sănătății din această țară avertizează că numărul cazurilor confirmate este în creștere de la o săptămână la alta, ceea ce indică faptul că transmiterea virusului în comunitate continuă, existând riscul extinderii focarului în noi regiuni dacă măsurile de sănătate publică nu sunt aplicate prompt.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Prima reacție a lui Mojtaba Khamenei după semnarea memorandumului cu SUA
2026-06-15-1467
3
Veștea s-a răzgândit, nu mai depune programul de guvernare și lista miniștrilor la...
explozii in ucraina
4
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un acord de...
ilie bolojan alaturi de logo pnl
5
Instanța a suspendat decizia BPN al PNL de excludere a liberalilor care votează cu...
A divorțat cu scandal după 7 ani și 3 copii, iar acum a făcut marele anunț: ”A început imediat să plângă”
Digi Sport
A divorțat cu scandal după 7 ani și 3 copii, iar acum a făcut marele anunț: ”A început imediat să plângă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ebola
„Ți se rupe sufletul”. Peste 70 de medici au fost infectaţi cu Ebola de la debutul epidemiei, iar 17 dintre ei au murit
ebola
Epidemia de Ebola din Congo a scăpat de sub control: „Prima linie de apărare” s-a prăbușit
Space satellite orbiting the earth. Elements of this image furnished by NASA.
Perturbări neobișnuite ale semnalului GPS în Europa și în zona Atlanticului de Nord. Un satelit rusesc, în colimator
Glucosamine tablets being tipped into hand
Un supliment folosit frecvent pentru durerile articulare ar fi asociat cu riscul crescut de demență (studiu)
ebola
SUA cer țărilor europene să impună restricţii de călătorie mai stricte, pentru a combate răspândirea virusului Ebola
Recomandările redacţiei
oana gheorghiu dragos pislaru
Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru s-au înscris în PNL, chiar înainte...
avioane militare pe un portavion american / vase comerciale în Strâmtoarea Ormuz / Donald Trump
Iranul a câștigat războiul, dar ar putea pierde pacea. Greșeala...
BRASOV - CARFIL - VIZIT? - 15 MAI 2025
Adrian Veștea, fotografie cu Luca Niculescu, „viitor ministru de...
un om care varsa o sticla de apa pe cap din cauza caniculei
Cod galben de caniculă în 15 judeţe, sâmbătă. Valul de căldură se...
Ultimele știri
Zelenski îi dă ultimatum lui Lukașenko: să elimine echipamentele rusești din Belarus într-o săptămână. „Dacă nu, o vom face noi”
Rusia pierde, Occidentul câștigă. Ce înseamnă pentru NATO răcirea relațiilor Putin-Erdogan și realinierea discretă a Turciei
CNAIR: Circulație îngreunată pe Podul Giurgiu–Ruse din cauza lucrărilor pe partea bulgară. Șoferii așteaptă zeci de minute
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Mama plângea și am întrebat-o dacă o să mor. Răspunsul l-am știut din expresia ei". Minte liberă într-un...
Cancan
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede...
Fanatik.ro
Cine a pierdut sfertul cu Suedia. Hagi face, în sfârșit, lumină și arată vinovatul
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Joao Paulo și Jovo Lukic, out?! FIFA le lovește în plin pe FCSB și Universitatea Cluj
Adevărul
Despăgubiri pentru Autostrada A8. Un fost primar primește 1,1 milioane lei pentru un teren cumpărat cu doar...
Playtech
Ce avere are Ciprian Ciucu? Terenurile, apartamentele și economiile declarate de primarul Capitalei
Digi FM
"Oameni buni, coarda!". O tânără de 21 de ani a murit la bungee jumping, după o eroare greu de crezut
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali: ”Dă repede că am nevoie”. Ilie Dumitrescu i-a transferat imediat banii, dar nici nu-și imagina...
Pro FM
Sora lui Britney Spears, despre sarcina de la 16 ani: „Mi-au spus că viața s-a terminat”. Cum arată fiica ei...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Actrița care a convins-o pe Cameron Diaz să devină mamă. „Te iubesc pentru asta”
Adevarul
Detaliile care indică problemele de sănătatea ale lui Putin. Un fost consilier politic susține că liderul rus...
Newsweek
Casa de pensii, obligată de instanță să recunoască unui pensionar 13 ani munciți în grupe. Ce meserie avea?
Digi FM
Bacteria periculoasă se răspândește în Marea Neagră. Ce trebuie să știe turiștii înainte de a intra în apă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce sângerările gingivale sunt mai periculoase decât crezi. Legătura surprinzătoare cu infarctul, AVC-ul și...
Digi Animal World
O pisică își forțează stăpâna să treacă printr-un moment stânjenitor în fiecare zi. Gestul pe care felina îl...
Film Now
Cine este Ines de Ramon, "ancora" care l-a ajutat pe Brad Pitt să se vindece după divorțul de Angelina Jolie
UTV
Jason Momoa și copiii lui au furat toate privirile la premiera „Supergirl”. Lola și Nakoa-Wolf au apărut rar...