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Viziunea Guvernului propus de Luca Niculescu pentru Educație și Cercetare: De la măsuri pentru elevi și școli, la reforme structurale

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Programul „Școala după școală”. Foto Getty Images
Programul „Școala după școală”. Foto Getty Images
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Din articol
„Măsuri imediate pentru elevi și școli” „Sprijin pentru profesori, copii și tineri” Reformele structurale propuse în Educație

Capitolul „Educație și Cercetare” din programul de guvernare propus de Luca Niculescu este structurat în mai multe componente: „Măsuri imediate pentru elevi și școli”, „Sprijin pentru profesori, copii și tineri” și „Reforme structurale”.

Redăm principalele măsuri cuprinse în programul de guvernare propus de Luca Niculescu. 

„Măsuri imediate pentru elevi și școli”

Această componentă propune următoarele măsuri:

  • Extinderea programului „Masă sănătoasă” în comunitățile vulnerabile și rurale, urmând ca în anul școlar 2029-2030 să fie generalizat;
  • Un pachet social care să cuprindă burse sociale, rechizite, transport școlar, alocațiile și programul pentru școli; 
  • Menținerea burselor sociale în vacanțe „pe măsura spațiului fiscal”;
  • Vouchere pentru copiii din familii cu venituri reduse, ținta fiind de 500.000 de copii anual;
  • Cadru legal pentru „Școală după școală”, cu program între 8 și 17, pentru reducerea abandonului școlar și în sprijinul mamelor care lucrează;
  • Până în 2029 să fie finalizat sistemul informatic integrat al educației, conectat la bazele de date sociale pentru acordarea automată a sprijinului și identificarea copiilor neșcolarizați;
  • Internet de mare viteză în toate școlile, laboratoarele virtuale și echipamente pentru profesori și elevi din familii cu venituri reduse;

În plus, pentru „remedierea țintită” a analfabetismului funcțional, se propune extinderea programelor de reducere a abandonului școlar și organizarea unor programe regionale, „cu remediere obligatorie la limba română și matematică pentru elevii sub nivelul minim”.

Evaluările de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a ar urma să servească „diagnozei și remedierii, nu ierarhizării”.

Pentru universități, programul de guvernare propune diferențierea lor pe misiuni (educație; educație și cercetare; cercetare avansată) stabilită formal prin „cartele universitare” ca precondiție a oricărei finanțări diferențiate. Alte două măsuri propuse: 

  • „Finanțăm suplimentar programele competitive internațional și universitățile din alianțele europene și atragem studenți români și de origine română din diaspora și din vecinătate”;
  • „Extindem sancțiunile pentru abaterile de la etica universitară, combatem hărțuirea și asigurăm participarea studenților la decizie”

„Sprijin pentru profesori, copii și tineri”

La această componentă se promite corectarea graduală a efectelor schimbărilor fiscale adoptate în anul 2025 „pe bază de date și în dialog cu sindicatele”.

Se mai propun:

  • Construcția și extinderea creșelor și grădinițelor cu program prelungit, cu ținta de 300 de noi unități până în 2028, cu prioritate în comune și orașe mici;
  • Formarea a 10.000 de „educatori-puericultori și profesori pentru preșcolar” până în 2028;
  • Finalizarea investițiilor școlare din PNRR neîncheiate la 31 august;
  • Grupuri sanitare în interior și încălzire în toate școlile până în 2028;
  • Introducerea unui program național pentru sănătatea mintală în școli și refacerea rețelei de medicină școlară;
  • Concurs pentru directorii de școli și inspectorii școlari, cu formare managerială obligatorie și contract de management cu indicatori de progres al elevilor;
  • Deciziile curriculare se iau la nivelul școlii, iar structurile județene devin servicii de sprijin, nu de control;
  • Învățământ dual, cu introducerea de noi calificări în energie, apărare, agroalimentar, construcții și digital; Stimulente fiscale pentru companiile care investesc în învățământul dual sau care oferă practică și burse;
  • Burse sociale pentru studenți și sprijinirea cu cazarea și masa studenților din familii cu venituri reduse;

Reformele structurale propuse în Educație

Reformele structurale prevăzute în programul de guvernare sunt:

  • Creșterea finanțării educației, urmărind ținta de 15% din bugetul de stat pentru educație până în 2030;
  • Suplimentarea bugetului învățământului superior începând cu 2028;
  • Finanțare publică stabilă și predictibilă, către 1% din PIB în 2030, în cercetare;
  • Sprijin pentru comasările voluntare care cresc masa critică, polii de excelență universități-instituție și cariera tinerilor cercetători;
  • Reforma curriculară, pentru o educație „reflexivă, incluzivă, inovatoare și creativă”, orientată spre opt competențe-cheie, gândirea critică și meseriile viitorului;

Editor : M.G.

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