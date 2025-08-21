Live TV

Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare în dosarul 2 Mai

Data actualizării: Data publicării:
vlad-pascu-accident-2-mai-1

Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la zece ani de închisoare, după ce Curtea de Apel Constanța a menținut decizia primei instanțe. Pe 19 august s-au împlinit doi ani de la accidentul prin care a omorât doi tineri și a rănit alți trei. 

Judecătorii au mai decis să reducă despăgubirile acordate în primă instanță familei uneia dintre victime.  Informația a fost transmisă de avocatul uneia dintre familiile victimelor, Adrian Cuculis, dar și de Digi24.

„Dosarul 2 Mai a ajuns la final. Totul a ramas cum știți. 10 ani de închisoare pentru Vlad Pascu. O poveste tristă,tristă”, a transmis avocatul, printr-o postare pe Facebook.

În urmă cu doi ani, în dimineaţa zilei de 19 august 2023, Pascu a condus un autoturism pe DN 39, iar în apropiere de localitatea 2 Mai a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, doi tineri şi-au pierdut viaţa şi alţi trei au fost răniţi. 

Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului şi a fost găsit apoi de poliţişti în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influenţa mai multor substanţe interzise.

În octombrie 2023, el a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului.

Pe 31 ianuarie 2025, Vlad Pascu a fost condamnat de Judecătoria Mangalia la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului.

De asemenea, instanţa a dispus ca Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR) să plătească 700.000 euro familiei tânărului mort în accidentul rutier, 640.000 euro familiei tinerei decedate în accident, precum şi 100.000 euro, 50.000 euro, respectiv 250.000 euro, celor trei tineri răniţi.

Știre în curs de actualizare

 

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
guvernul bolojan
1
Guvernul Bolojan taie din privilegii: cum arată ordonanța de urgență care blochează...
accident a1
2
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte...
accident autostrada a1 ambulante masini politie
3
Au fost identificați tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Ce spune primarul...
Rachetă sol sol
4
Noua armă a Ucrainei se numește Flamingo. „Este mai avansată decât rachetele de croazieră...
e on preluare
5
Guvernul a dat aviz negativ pentru preluarea E.ON România de către compania ungară MVM...
Imediat după ce a devenit tată, Ianis Hagi a primit un mesaj care i-ar putea schimba cursul carierei
Digi Sport
Imediat după ce a devenit tată, Ianis Hagi a primit un mesaj care i-ar putea schimba cursul carierei
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID274625_INQUAM_Photos_George_Calin
Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine...
profimedia-0399404727
Europa adoptă tactica lui Putin în negocierile cu Trump pentru pace...
perchezitii trafic de droguri
Culisele rețelelor de droguri: Metodele noi și periculoase pe care le...
parinti
Drama tinerilor morți pe A1. Părinții fetei: „Le era frică. Se iubeau...
Ultimele știri
A murit „cel mai simpatic judecător din lume”. Celebrul Frank Caprio avea 88 de ani
HARTĂ Cod galben de caniculă în sudul țării. Temperaturile ajung din nou la 38 de grade
Ministerul Sănătății retrage prevederea care limita accesul pacienților la medicamente inovative prin instanță
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Vlad Pascu.
Vlad Pascu și-a aflat sentinţa definitivă în dosarul 2 Mai
Vlad Pascu Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Accidentul de la 2 Mai. Curtea de Apel Constanţa amână din nou pronunțarea sentinței pentru Vlad Pascu
Imagini de la plaja Modern din Constanta
Un bărbat a murit după ce a căzut în mare de pe placa de surfing, la 2 Mai
vlad pascu la diicot
Dosarul 2 Mai: Vlad Pascu va afla pe 18 august sentința definitivă. Instanța a stabilit termenul deciziei
Vlad Pascu
Procesul lui Vlad Pascu a ajuns la final: avocatul lui a cerut o pedeapsă mai mică. Ce urmează în dosarul 2 Mai
Partenerii noștri
Pe Roz
Adevăratul motiv pentru care prințul William este reticent să se împace cu fratele lui, Harry: „Meghan e...
Cancan
Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1! Mama lui a cedat...
Fanatik.ro
Viața lui Alexandru, un student excepțional născut cu dizabilități severe. Cum se descurcă cu ajutorul de la...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care...
Adevărul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii...
Playtech
Vlad Pascu, distrus de justiție! Avocații au dat greș, judecătorii au decis că va sta ani buni după gratii
Digi FM
Andra și Cătălin Măruță, declarații după ce au reclamat hărțuirea unui bărbat obsedat de artistă: „Unele...
Digi Sport
A spus totul! Emma Răducanu a văzut ce a postat Alcaraz și i-a dat o replică de trei cuvinte, în limba...
Pro FM
Taylor Swift, declarații rare despre relația cu Travis Kelce. Cum s-a îndrăgostit de el: „Gestul lui romantic...
Film Now
Nicole Kidman, îmbrățișări calde cu fiicele sale. Imagini rare din vacanța de vară, alături de familie. „Acum...
Adevarul
Mărturia veteranului ucrainean luat prizonier de propriii camarazi după ce a fost recrutat forțat de ruși
Newsweek
O categorie de pensionari ia mii de lei în plus la pensie în septembrie. Documentele au fost trimise
Digi FM
Cine sunt tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Primarul comunei în care locuia fata: „Ce pot să...
Digi World
Cine este Larry Ellison, mogulul tehnologic care vine tare din urmă şi l-ar putea detrona pe Elon Musk în...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Dublă întâlnire. Jennifer Aniston și Jim Curtis, la cină cu actrița Courteney Cox și iubitul acesteia...
UTV
Cum arată casa de vacanță a Andreei Esca de la Nisa. Piscină, grădină spațioasă și amintiri de familie