Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, pune la zid taxa pe tranzacțiile bancare, o măsură discutată în aceste momente în pachetul fiscal, avertizând că România riscă să ajungă ca Venezuela. Invitat la Digi24, oficialul BNR, într-un discurs fără precedent, a criticat dur liderii politici care negociază în aceste momente creșterea taxelor. El acuză că sunt inventate taxe care nu există în Europa, că statul se lasă jefuit și nu face nimic, iar politicienii nu vor să facă treabă la ANAF pentru că de acolo se fură.

Întrebat despre taxarea tranzacțiilor bancare, cu o sumă fixă, de 1 până la 3 lei per operațiune, Rădulescu a avertizat că România poate ajunge ca Venezueala.

„„A aplicat-o Venezuela, vrem să facem România ca Venezuela, aplicăm o asemenea taxă care este o chestiune absurdă. Cine spune așa ceva nu înțelege ce înseamnă economia de piață. Își imaginează că ia măsuri în care banii vor veni din cer. Noi avem cea mai mică monetizare din toată Uniunea Europeană. Vrem să taxăm tocmai activitatea bancară? Dar cine a făcut în Europa așa ceva? Vrem să fim Venezuela? Venezuela a aplicat această măsură. Dacă noi vrem să aducem țara la nivelul Venezuelei, asta facem. Este o aberație”, a spus el.

„Statul român să se lasă jefuit”

Reprezentantul BNR susține că cea mai mare problemă a României o reprezintă neîncasarea veniturilor de către ANAF și că statul român se lasă jefuit.

„Cea mai mare problemă pe care o avem și pe care o reprezintă neîncasarea veniturilor statului. ANAF trebuie profesionalizată și scoase de sub influențe politice sau de altă natură, care transformă într-un rateu de proporții. De ce vorbim despre neîncasare de TVA de 9 miliarde de euro în fiecare an? Eu am spus la un moment dat că sunt 9 miliarde de lei. Nu, am greșit, erau 9 miliarde de euro, am crezut că sunt suma. Am crezut că e vorba despre lei, pentru că mi se pare imposibil ca statul român să se lasă jefuit cu sume de această proporție și să nu facă nimic. Ridicăm din umeri.

Noi nu încasăm 30% din TVA, media Uniunii Europene este de 6%, în Ungaria este de 2,3%. Noi nu încasăm 30% și vorbim despre alte formule de a încasa bani la buget, când avem această formidabilă o hemoragie extraordinară. Bulgaria are vreo 7% din TVA neîncasat, Bulgaria va intra în euro. Noi stăm pe margine și ne uităm. Mai există pentru TVA și soluția taxării inverse. Ea se aplică și la noi pentru câteva produse unde nu mai există fraudă pe TVA.

Cel mai important lucru ar fi profesionalizarea și de politizare a ANAF. În momentul în care ai mari fraude la ANAF, iar tu te faci că te uiți în altă direcție este absurd. Și dacă se ia această decizie pentru ANAF, tot nu se va rezolva în câteva minute. Nu se va rezolva de azi pe mâine, admițând că va exista o decizie politică pentru depolitizarea ANAF. Și atunci cred că nu există alternativă la creșterea unor taxe”, a declarat el.

„ANAF să învețe întâi să-și facă treaba”

Rădulescu spune că ANAF trebuie să învețe să-și facă treaba, înainte de aplicarea unor taxe noi.

„Se evită discuția pe subiectele care pot fi rezolvate, ANAF-ul nu este în stare să încaseze TVA și o să fie în stare să încaseze nu știu ce taxe de solidaritate? ANAF-UL trebuie să învețe întâi să-și facă treaba, să facă ceea ce are de făcut și după aceea să venim cu să inventăm taxe care nu există în Europa”, spune el.

El acuză că politicienii nu au vrut să facă o reformă reală la ANAF.

„ANAF nu e în stare să încaseze cel mai simplu impozit de pe lume și vrem să-l facem să facă impozit pe venituri, când noi nu suntem în stare să știm ce venituri au oamenii. Ca să poți să faci un impozit progresiv trebuie să ai venitul global. Mai angajăm încă 50.000 de oameni la ANAF și rezolvăm problema obsesiei pe care o are stânga, ca nu cumva cineva să câștige din muncă. Trebuie să câștigăm numai aia care nu plătim TVA, care furăm statul neplătind plătim TVA. Asta cu impozitul progresiv spunem toată Europa civilizată are impozit progresiv. Da, așa este, dar toată Europa civilizată nu lucrează manual la ANAF și toată Europa civilizată are neplată de TVA de 6%, noi avem 30%. Hai să rezolvăm problemele care sunt grave în economie și după aceea ne gândim la cai verzi de pereți.

„Nu a existat voință politică pentru reformarea ANAF”

Nu a existat niciun fel de voință politică în acest sens. Oamenii care să poată facă să facă treabă la ANAF există și interiorul instituției și în afara instituției, doar că voința politică a fost - de acolo furăm. Haideți să nu ne mai uităm după deget. Din momentul în care nu încasezi 9 miliarde de euro pe an și te gândești să faci altceva, numai să-i lași pe ea acolo, să nu te atingi de hoția asta uriașă, este strigător la cer”.

Noi consultări la Cotroceni

Preşedintele Nicuşor Dan are, luni, la Palatul Cotroceni, consultări cu liderii partidelor care ar putea forma viitoarea coaliţie – PSD, PNL, USR, UDMR - şi minorităţi pentru a agrea măsurile ecomomice care trebuie luate pe termen scurt şi mediu în vederea reducerii deficitului.

La finalul zilei este aşteptat un draft al acestor măsuri, dar Nicuşor Dan a avertizat că nu va exista varianta finală şi nici nu se va cunoaşte numele viitorului premier.

„Suntem într-o fază de discuţii şi eu apreciez foarte mult că toţi oamenii sunt rezonabili, adică vorbesc de liderii partidelor. Aşteptaţi-ne să venim cu setul asumat de măsuri”, a declarat duminică Nicuşor Dan.

