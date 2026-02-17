Live TV

Vremea rea închide șapte școli din județul Brăila: lista unităților unde elevii vor face cursuri online

Data actualizării: Data publicării:
scoala
Inquam Photos / George Călin

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Brăila a anunţat suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică pentru ziua de miercuri, în şapte unităţi de învăţământ din judeţ, ca urmare a condiţiilor meteorologice severe.

Măsura a fost luată preventiv, la cererea directorilor de unităţi de învăţământ, în contextul avertizării meteorologice de cod portocaliu, valabilă până pe 18 februarie, ora 12.00, care vizează judeţul Brăila.

Potrivit informării transmise de autorităţi, cursurile cu prezenţă fizică vor fi suspendate în şcolile din localităţile:

  • Grădiştea,
  • Salcia Tudor,
  • Ulmu,
  • Berteştii de Jos,
  • Cireşu,
  • Roşiori,
  • Racoviţa.

Activitatea didactică se va desfăşura în sistem online.

Autorităţile precizează că decizia a fost luată pentru siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice, în condiţiile în care fenomenele meteorologice prognozate pot afecta circulaţia şi desfăşurarea în siguranţă a activităţilor şcolare.

Şi autorităţile din judeţul Giurgiu au anunţat măsuri speciale în condiţiile în care judeţul se află sub avertizare cod portocaliu de ninsori abundente şi viscol. Miercuri, cursurile şcolare se vor desfăşura online, societăţile care asigură utilităţi publice vor suplimenta echipe de intervenţie, iar la primării se va asigura serviciul de permanenţă.

Meteorologii au emis un cod portocaliu de ninsoare abundentă, strat consistent de zăpadă, intensificări puternice ale vântului şi viscol puternic, valabil de marţi, de la ora 20.00, până miercuri, la ora 12.00.

În acest interval, va ninge abundent şi se va depune un strat de zăpadă de 20-50 de centimetri. Vântul va avea intensificări puternice, cu rafale de 60–85 km/h, determinând viscolirea zăpezii şi reducerea vizibilităţii sub 50 de metri.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marcel ciolacu psd
1
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să...
robert negoita
2
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
american mutat in oradea
3
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui...
Multi-Domain Command Europe multinational exercise Dynamic Front in Romania
4
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie...
Peisaj de iarnă în românia
5
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
Digi Sport
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
zapada-drum-blocat-1536x800
Noi date despre viscolul care afectează sudul țării: este posibil cod roșu la noapte, avertizează ANM
drumarii inrervin pe drumuri cu zapada
Viscolul afectează traficul pe DN1: restricție de circulație pentru mașinile mai mari de 7,5 tone pe sectorul Nistorești - Azuga
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
Viscolul începe să facă probleme: școli închise, drumuri cu restricții de circulație. Cum s-au pregătit autoritățile
barbat care se fereste de viscol
România se pregătește de ninsori și viscol. Climatolog: Un ciclon mediteranean se reîncarcă deasupra Mării Negre
examen, scoala, liceu, bac, bacalaureat
Cursurile cu prezență fizică, suspendate în tot județul Giurgiu miercuri, din cauza vremii nefavorabile
Recomandările redacţiei
Switzerland Davos Trump
Cu ce avion va zbura Nicușor Dan în SUA, la prima reuniune a...
gaze aprinse la aragaz
Guvernul pregătește noua schemă pentru prețul gazelor după 1 aprilie...
Parked cars along a street in Bucharest, Romania, 2020.
Schimbări importante pregătite de ASF pentru șoferi: Prețul RCA s-ar...
AFD alternativa pentru germania
AfD, cel mai mare partid de opoziție din Germania, e zdruncinat de un...
Ultimele știri
Viscol în București: sunt așteptați nămeți de jumătate de metru. Primăria Capitalei trimite 2.700 de oameni și 380 de utilaje pe teren
Descoperire macabră: Zeci ce cadavre de bizoni, căprioare şi cerbi au fost găsite la o fermă din Cluj
Franța se pregătește pentru eliberarea a 35 de condamnați pentru terorism islamist în 2026
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată azi actrița din "Sabrina, vrăjitoarea adolescentă". Împlinește 50 de ani în câteva luni și e mama a...
Cancan
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi...
Fanatik.ro
Scenariu sumbru pentru clienții Nordis: plătești mai mult sau pierzi apartamentul. Evaluarea care schimbă...
editiadedimineata.ro
Cum operează mașinăria de propagandă rusă: documente secrete scot la iveală strategii de influență pe trei...
Fanatik.ro
Nicolae Dică a refuzat-o pe FCSB! Mihai Stoica l-a vrut la campioana României
Adevărul
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase inelul de logodnă de la un...
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Cine este Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2026. Piesa pe care o interpretează i-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nici n-a stat la discuții: prima reacție a lui Cristi Chivu, după ce a fost criticat de legendele Italiei
Pro FM
Ce a răspuns Mădălina Ghenea când a fost întrebată dacă ține vreo dietă strictă. Actrița a dezvăluit ce face...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
Un robot ucrainean, filmat când deschide focul asupra unui soldat rus pe linia frontului
Newsweek
Cristian Păun anunță apocalipsa pensiilor. Nu sunt bani pentru ajutoare la pensie și pentru indexare în 2027
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Cine este Luciana, soția lui Robert Duvall. Cei doi au fost căsătoriți peste 20 de ani și împărțeau aceeași...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online