Vremea rea închide șapte școli din județul Brăila: lista unităților unde elevii vor face cursuri online

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Brăila a anunţat suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică pentru ziua de miercuri, în şapte unităţi de învăţământ din judeţ, ca urmare a condiţiilor meteorologice severe.

Măsura a fost luată preventiv, la cererea directorilor de unităţi de învăţământ, în contextul avertizării meteorologice de cod portocaliu, valabilă până pe 18 februarie, ora 12.00, care vizează judeţul Brăila.

Potrivit informării transmise de autorităţi, cursurile cu prezenţă fizică vor fi suspendate în şcolile din localităţile:

Grădiştea,

Salcia Tudor,

Ulmu,

Berteştii de Jos,

Cireşu,

Roşiori,

Racoviţa.

Activitatea didactică se va desfăşura în sistem online.

Autorităţile precizează că decizia a fost luată pentru siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice, în condiţiile în care fenomenele meteorologice prognozate pot afecta circulaţia şi desfăşurarea în siguranţă a activităţilor şcolare.

Şi autorităţile din judeţul Giurgiu au anunţat măsuri speciale în condiţiile în care judeţul se află sub avertizare cod portocaliu de ninsori abundente şi viscol. Miercuri, cursurile şcolare se vor desfăşura online, societăţile care asigură utilităţi publice vor suplimenta echipe de intervenţie, iar la primării se va asigura serviciul de permanenţă.

Meteorologii au emis un cod portocaliu de ninsoare abundentă, strat consistent de zăpadă, intensificări puternice ale vântului şi viscol puternic, valabil de marţi, de la ora 20.00, până miercuri, la ora 12.00.

În acest interval, va ninge abundent şi se va depune un strat de zăpadă de 20-50 de centimetri. Vântul va avea intensificări puternice, cu rafale de 60–85 km/h, determinând viscolirea zăpezii şi reducerea vizibilităţii sub 50 de metri.

