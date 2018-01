YouTube reacționează în scandalul provocat de videoclipul cu un bărbat spânzurat

YouTube a reacționat în sfârșit pe marginea scandalului legat de videoclipul publicat de Logan Paul în care apare un bărbat spânzurat într-o pădure din Japonia, pe seama căruia youtuber-ul american și prietenii săi glumesc în filmare.

Logan Paul. FOTO: Gulliver/ Getty Images

Într-o serie de tweet-uri postate marți, reprezentanții YouTube și-au exprimat poziția publică față de scandalul care a generat un val de critici dure în mediul online.

„Ca mulți dintre voi, și pe noi ne-a indignat videoclipul publicat săptămâna trecută. Sinuciderea nu este o glumă și nu ar trebui să fie o sursă de trafic (...) Ne-a luat mult timp să răspundem, dar am ascultat tot ce ați avut de spus. Suntem conștienți că acțiunile unui utilizator pot afecta întreaga comunitate. Așa că vom prezenta în curând pașii pe care îi vom urma pentru a ne asigura că un astfel de videoclip nu va mai fi distribuit vreodată”, a transmis YouTube pe rețeaua de socializare.

Pădurea Aokigahara, aflată la baza muntelui Fuji, este cunoscută drept un loc în care au loc numeroase sinucideri. Sute de oameni sunt găsiţi fără viaţă anual în această pădure.

Intitulat „We found a dead body in the Japanese Suicide Forest” (Am găsit un cadavru în pădurea sinucigaşilor din Japonia), videoclipul a avut milioane de vizualizări pe YouTube înainte de a fi şters de pe platformă.

În comentariile publicate de internauţi, videoclipul a fost criticat drept „lipsit de respect” şi „dezgustător”.

Ulterior, Logan Paul, în vârstă de 22 de ani, care este urmărit de peste 15 milioane de persoane pe YouTube, a publicat pe Twitter un mesaj în care îşi cere scuze şi se apără precizând că judecata i-a fost afectată de şocul descoperirii.

Identitatea bărbatului decedat nu este cunoscută. Japonia are cea mai mare rată de sinucideri din lumea dezvoltată.

Mai mulţi internauţi l-au acuzat e Logan Paul că a fost lipsit de respect şi că a avut un comportament neadecvat, iar unii dintre aceştia au cerut ca întregul său canal de YouTube să fie şters.