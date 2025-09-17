Live TV

Video Zece pacienți palestinieni și 28 de membri ai familiilor, aduși în România cu o aeronavă militară. Unii vor fi transferați în Belgia

Data actualizării: Data publicării:
ID230736_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Avion Spartan al Forțelor Aeriene Române, la BAza Aerinaă 90 Otopeni, alături de echipaje ale SMURD. Foto Inquam Photos Imagine cu caracter ilustrativ

România a organizat, miercuri, o nouă misiune de sprijin umanitar destinată populaţiei civile din Fâşia Gaza, iar o aeronavă a Forţelor Aeriene Române a aterizat la Baza 90 de la Otopeni cu 10 pacienţi, grav afectaţi de lipsa accesului la tratament medical adecvat, alături de 28 de membri de familie.

„Suntem la Baza 90 Transport Aerian Otopeni, unde România desfăşoară o nouă misiune de sprijin umanitar destinată populaţiei civile din Fâşia Gaza. O aeronavă a Forţelor Aeriene Române a aterizat cu 10 pacienţi palestinieni din Fâşia Gaza, grav afectaţi de lipsa accesului la tratament medical adecvat, alături de 28 de membri de familie”, a anunţat, miercuri seară, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

Știrea inițială. O parte dintre pacienţi urmează să primească îngrijiri de specialitate în spitalele din România, în timp ce alţii vor fi transferaţi în Belgia, cu o aeronavă pusă la dispoziţie de Regatul Norvegiei.

Misiunea este coordonată de către Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne, în strânsă colaborare cu mai multe instituţii naţionale şi organisme internaţionale, esenţiale pentru asigurarea unei desfăşurări eficiente şi în condiţii de siguranţă.

