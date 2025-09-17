Zece pacienți palestinieni și 28 de membri ai familiilor, aduși în România cu o aeronavă militară. Unii vor fi transferați în Belșgia

O aeronavă a Forţelor Aeriene Române va ateriza miercuri seara la Baza 90 Transport Aerian Otopeni cu 10 pacienţi palestinieni din Fâşia Gaza, grav afectaţi de lipsa accesului la tratament medical adecvat, alături de 28 de membri de familie, a anunţat Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

O parte dintre pacienţi urmează să primească îngrijiri de specialitate în spitalele din România, în timp ce alţii vor fi transferaţi în Belgia, cu o aeronavă pusă la dispoziţie de Regatul Norvegiei, potrivit sursei citate de News.ro.

Misiunea este coordonată de către Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne, în strânsă colaborare cu mai multe instituţii naţionale şi organisme internaţionale, esenţiale pentru asigurarea unei desfăşurări eficiente şi în condiţii de siguranţă.

