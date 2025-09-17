Live TV

Zece pacienți palestinieni și 28 de membri ai familiilor, aduși în România cu o aeronavă militară. Unii vor fi transferați în Belșgia

Data publicării:
ID230736_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Avion Spartan al Forțelor Aeriene Române, la BAza Aerinaă 90 Otopeni, alături de echipaje ale SMURD. Foto Inquam Photos Imagine cu caracter ilustrativ

O aeronavă a Forţelor Aeriene Române va ateriza miercuri seara la Baza 90 Transport Aerian Otopeni cu 10 pacienţi palestinieni din Fâşia Gaza, grav afectaţi de lipsa accesului la tratament medical adecvat, alături de 28 de membri de familie, a anunţat Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

O parte dintre pacienţi urmează să primească îngrijiri de specialitate în spitalele din România, în timp ce alţii vor fi transferaţi în Belgia, cu o aeronavă pusă la dispoziţie de Regatul Norvegiei, potrivit sursei citate de News.ro.

Misiunea este coordonată de către Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne, în strânsă colaborare cu mai multe instituţii naţionale şi organisme internaţionale, esenţiale pentru asigurarea unei desfăşurări eficiente şi în condiţii de siguranţă.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din...
cladire_lovita_drone
2
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
profimedia-0973430131
3
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
adriana stoicescu
4
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei...
Traian Băsescu
5
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa...
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat pe toți ”mască”! Avea un salariu uriaș
Digi Sport
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat pe toți ”mască”! Avea un salariu uriaș
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Jan Marsalek in Moscow
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un...
titluri fidelis
Guvernul a atras investiții de peste 2,15 miliarde de lei la ultima...
Rafale aterizând pe un portavion
Ce a „uitat” Emmanuel Macron să spună când a trimis în Polonia trei...
Nicușor Dan.
Reacția lui Nicușor Dan după ce CCR i-a admis o sesizare de...
Ultimele știri
Criză de medicamente în Europa. Raportul Curții de Conturi: dependența de Asia lasă UE fără soluții
Jair Bolsonaro suferă de un cancer de piele incipient
SUA și Ucraina vor aloca 150 de milioane de dolari pentru un acord privind mineralele
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
the sea
Premiul Ofir nu va mai fi finanțat de Israel, după ce distincția cinematografică a fost acordată unui film despre un băiat palestinian
Kaja Kallas
Schimbare radicală de abordare la vârful UE: Kaja Kallas propune sancțiuni și tarife suplimentare pentru Israel
Fâșia Gaza
Israelul a bombardat singurul spital pediatric din Gaza. Ce se întâmplă cu locuitorii din oraș
Eurovision_Song_Contest_2026_logo
Spania, una dintre cele 5 mari finanțatoare ale Eurovision, se retrage dacă Israelul participă. Cine mai boicotează concursul muzical
bombardament gaza
„Gaza arde”. Ofensiva israeliană în orașul palestinian este în desfășurare. Mesajul dur al lui Donald Trump pentru Hamas
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e soția lui Robert Redford, cea care i-a stat alături până la final. În culisele mariajului cu femeia...
Cancan
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
Fanatik.ro
Misterul racolării lui Horațiu Potra de către Călin Georgescu. Fostul candidat, venerat de mercenarii români...
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
După ce a împlinit 21 de ani, David Popovici a primit cel mai tare mesaj de la iubita lui, Taisia. ”Fericiți”
Adevărul
Motivele care l-ar fi împins la crimă pe ucigașul lui Charlie Kirk, potrivit procurorilor
Playtech
Până la ce vârstă poți lucra legal în România și ce spune Codul Muncii despre pensionare
Digi FM
Ce regretă cel mai mult Victor Ponta după divorțul de Daciana Sârbu: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
Digi Sport
A plecat din România, de la un salariu de 4.000 €, și a ajuns să câștige 60.000 € lunar și să ”strălucească”...
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Christopher Schwarzenegger, la bustul gol, în excursie cu familia. Fiul lui Arnold, pe iaht alături de o...
Adevarul
Momentul în care un bărbat cade în prăpastie după ce a fost atacat de urs. Victima și-a filmat ultimele clipe...
Newsweek
Pensie cu 300 lei mai mică pentru o categorie de pensionari care trec la pensie limită vârstă. De ce
Digi FM
Titi Aur: „S-a gândit că îl salvează tata și avocații”. De ce ar fi fugit fiul lui Ilie Dumitrescu de la...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Andra și Cătălin Măruță, criticați după postarea de la biserică. „Țineți pentru voi, pentru sufletul vostru...