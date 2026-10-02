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Video Zeci de arme şi peste 16.000 de proiectile deţinute ilegal, găsite de poliţişti la locuinţa unui bărbat din Constanţa

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Zeci de arme şi peste 16.000 de proiectile deţinute ilegal, găsite de poliţişti la locuinţa unui bărbat din Constanţa
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Poliţiştii au găsit la locuinţa unui bărbat peste 20 de arme neletale şi circa 16.500 de proiectile metalice, deţinute ilegal, verificările fiind făcute după ce persoana respectivă a oferit spre vânzare una dintre arme, printr-un anunţ online, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.

Anchetatorii au deschis un dosar de cercetare penală pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

Conform IPJ Constanţa, poliţiştii Serviciului de Investigare a Infracţionalităţii de Mediu au demarat verificări în cazul unui bărbat, din municipiul Constanţa, bănuit de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Suspectul ar fi oferit spre vânzare, prin intermediul unei platforme de comerţ online, o armă neletală supusă autorizării.

„Poliţiştii s-au deplasat la domiciliul persoanei în cauză, fiind identificate 24 de arme neletale (5 tip puşcă şi 19 tip pistol cu aer comprimat), precum şi 46 de recipiente conţinând aproximativ 16.500 de proiectile metalice. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a stabilit faptul că persoana în cauză nu deţine calitatea de deţinător autorizat de arme şi muniţii”, se arată în comunicatul transmis de IPJ.

Cercetările sunt în derulare, bunurile găsite la locuinţa bărbatului fiind ridicate. Armele şi proiectilele urmează să fie supuse unor constatări criminalistice şi balistice.

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Editor : A.P.

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