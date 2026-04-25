Zeci de mii de accesări pe „Inspectorul balastierelor”. Buzoianu vorbește despre „o caracatiță” cu legături politice în domeniu

Diana Buzoianu. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Controale intensificate la nivel național „O caracatiță” în domeniul exploatării agregatelor minerale

Diana Buzoianu a declarat că aplicația „Inspectorul Balastierelor” a generat un interes ridicat din partea publicului, fiind înregistrate zeci de mii de accesări în doar câteva zile. Ministra Mediului a vorbit despre nereguli extinse în domeniul exploatării agregatelor minerale și susține că există legături între unele firme și mediul politic.

„În prima săptămână, în primele şapte zile, au fost 30.000 de accesări, căutări, oameni care au intrat la aplicaţie şi au vrut să vadă dacă balastiera de lângă ei e una legală. Avem plângeri deja făcute, sesizări, care au dus la dosare penale, inspectori care au fost sesizaţi în urma ”Inspectorului balastierelor”. Avem un control tematic în perioada asta, care este o prioritate în activitatea inspectorilor de la Apele Române, oamenii au ca direcţie să verifice absolut toate balastierele care au perimetre depăşite, pentru că se vede din satelit unde au primit avizul să poată să facă această extragere de balast şi unde şi-au făcut ei, de fapt, pe lângă sau mult mai mare, într-o suprafaţă mult mai mare”, a afirmat Diana Buzoianu, sâmbătă la TVR Info.

Citește și: Diana Buzoianu anunţă că nu va aproba bugetul pentru Romsilva dacă acesta nu va include fonduri pentru bodycam pentru pădurari

Controale intensificate la nivel național

Ea a precizat că verificările la nivel național privind funcționarea balastierelor au fost intensificate încă din toamna anului trecut, iar numărul controalelor a crescut semnificativ.

„Înainte de noiembrie 2025, numărul controalelor lunare varia între 20 şi 50 de controale, iar în noiembrie au fost 700”, a mai spus Buzoianu.

Citește și: Amenzi de 2,8 milioane de lei după controale la balastiere în patru judeţe. Garda de Mediu: Efectele negative se văd din satelit

„O caracatiță” în domeniul exploatării agregatelor minerale

Ministrul a subliniat și dimensiunea problemei, afirmând că există rețele de interese în acest sector.

„Eu nu am văzut până acum nici o balastieră care era la nivelul acesta (foarte mare – n.r.), care să nu aibă cel puţin doi, trei oameni politici în spate, la nivel local mare sau la nivel naţional. Şi spun asta cu toată asumarea. Firmele care sunt una lângă alta, dacă dai trei clicuri şi faci trei verificări, ai găsit deja legătura cu omul care este în local, care e la conducere în local. Nu că sunt protejaţi. Sunt, practic, beneficiari direcţi. Sunt beneficiari direcţi, motiv pentru care, ani de zile, nu au fost descoperite, nu au fost văzute aceste balastiere ilegale. Am avut foarte multe cazuri în care, din 3 clicuri distanţă, am descoperit că firmele respective erau conectate, de fapt, cu o grămadă de oameni care erau exact în mijlocul, exact în jurul liderilor de la nivel local politic”, a adăugat ministra Mediului.

Citește și: Guvernul înăsprește legislația pentru balastiere. Bolojan a dispus intensificarea controalelor și vrea mecanisme stricte de verificare

Editor : Ana Petrescu

Zile libere de Rusalii. Foto Getty Images
1
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit...
parlamentul ungariei budapesta
2
Peter Magyar anunță că un nou drapel va fi arborat pe clădirea Parlamentului de la...
Pensii luna mai. Foto Getty Images
3
Bani în plus pentru pensionari în mai 2026: Calendarul plăților. Cine beneficiază și de...
nicusor dan face declaratii
4
Prima declarație a lui Nicușor Dan după demisiile miniștrilor PSD: „Se va întâmpla ceva...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
5
”Ştiu că ar fi frumos”. Lia Olguţa Vasilescu neagă că ar fi cerut demisia lui Sorin...
Te-ar putea interesa și:
diana buzoianu face declaratii
Diana Buzoianu anunţă că nu va aproba bugetul pentru Romsilva dacă acesta nu va include fonduri pentru bodycam pentru pădurari
ciprian ciucu 2
Ciucu spune de când a început războiul PSD cu Bolojan: O „strategie a PSD de a submina guvernarea din interior”
Bogdan-Ioachim Bulete
Ministrul Mediului îl acuză pe Bogdan Bulete, fost guvernator al ARBDD, că a blocat un proiect de digitalizare de 28 de milioane de lei
diana buzoianu face declaratii
Buzoianu, după controlul la Administraţia Rezervaţiei Delta Dunării: O situaţie la marginea dezastrului. Raportul, trimis la ANI și DNA
photo-collage.png - 2026-04-10T195147.029
Diana Buzoianu reclamă panourile despre cezariană la ANPC și primăriile din Capitală: „Fake news” în spațiul public
Recomandările redacţiei
drona galati2
„Incident grav”. Fragmente de dronă cu încărcătură explozivă a căzut...
radu miruta
Ministrul Apărării explică de ce nu a fost doborâtă drona care a...
b1757443-bb29-4157-a225-7a8b36bc8df6
Momentul în care drona cu încărcătură explozivă căzută în Galați a...
ilie bolojan
Prima reacție a premierului după prăbușirea unei drone într-un...
