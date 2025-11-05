Live TV

Zeci de percheziţii la persoane suspectate de comerţ și incendiere ilegală de deşeuri, în Dâmbovița și Ilfov

Data publicării:
576750602-1288879733270006-3104295048385439642-n

Sute de poliţişti, jandarmi şi comisari de mediu fac, miercuri, 41 de percheziţii în municipiul Târgovişte, oraşul Titu, comunele Mătăsaru, Dragodana, Pietrari şi una în judeţul Ilfov, la persoane suspectate de comerţ ilegal de deşeuri şi de incendierea ilegală a deşeurilor, potrivit aunțurilor făcute de Poliția Română și de Garda Națională de Mediu.

Inspectoratul General al Poliției Române  anunţă că sunt făcute 41 de percheziţii în municipiul Târgovişte, oraşul Titu, comunele Mătăsaru, Dragodana, Pietrari şi una în judeţul Ilfov.

„Cercetările sunt efectuate în cadrul a 9 dosare penale privind săvârşirea infracţiunilor de incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect, eliminarea, deţinerea, păstrarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate, înşelăciune, contrabandă, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi tâlhărie”, a transmis Poliţia Română, potrivit News.ro.

Totodată, Garda de Mediu anunţă o razie de amploare în localităţile Bălteni şi Dragodana. „În această dimineaţă, Garda Naţională de Mediu, participă efectiv la punerea în executare a mai multor mandate împreună cu Poliţia Română şi Jandarmeria Română! Acţiunea marchează un nou pas important în combaterea infracţiunilor de mediu”, a transmis, miercuri, Garda Naţională de Mediu.

Sursa citată a precizat că un efectiv de 50 de comisari GNM, s-a alăturat celor 158 de cadre ale Jandarmeriei, 219 poliţişti şi 24 de luptatori SAS.

Acţiunea vizează mai multe gospodării şi puncte de lucru unde existau indicii privind deţinerea, comerţul ilegal al deşeurilor şi mai ales arderea acestora.

În cadrul acţiunii Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu, utilizează dotările achiziţionate prin PNRR – inclusiv dronele de monitorizare aeriană.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ludovic orban digi24
1
Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații Micula de la stat, în...
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
2
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
3
O mare fabrică de componente auto de la Arad se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor...
piata rosie din moscova
4
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
alexandru nazare la guvern
5
Alexandru Nazare, despre decizia ÎCCJ în dosarul „Micula”: „Justiţia a stabilit clar că...
"Ce mesaj ai vrut să transmiți?" Ronaldo a explicat, fără rețineri, gestul făcut față de Donald Trump
Digi Sport
"Ce mesaj ai vrut să transmiți?" Ronaldo a explicat, fără rețineri, gestul făcut față de Donald Trump
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sondat american steag SUA mihail kogalniceanu
Retragerea trupelor americane din România stârnește revoltă în...
Radu Marinescu.
Ce spune ministrul Justiției după ce ÎCCJ a decis eliberarea lui...
New York City mayoral candidate Zohran Mamdani campaigns in New York City
Musulmanul Zohran Mamdani câștigă primăria New Yorkului. Mesajul...
DNA Romania
Anchetă de trafic de influență la DNA. Ar fi vizați afaceristul Fănel...
Ultimele știri
Rogobete, despre perchezițiile de la Ministerul Sănătății: Dacă se găsesc vinovaţi, voi fi primul care le desface contractul de muncă
Rusia susține că trupele ucrainene din Pokrovsk și Kupiansk trebuie să se predea dacă vor să se salveze
Gen. Ben Hodges despre retragerea trupelor americane din România: Cel mai rău moment posibil. Treabă foarte proastă și când au explicat
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
girofarul unei masini de politie
Un edil din Cluj a fost reținut după ce a plecat acasă cu un televizor și un laptop plătite din banii primăriei
WhatsApp Image 2025-11-04 at 10.11.53
Operaţiunea Jupiter 4: peste 200 de percheziții și 68 de persoane vizate pentru audieri. Ce prejudicii sunt în cauzele anchetate
politisti mascati la o perchezitie
Percheziții la un grup suspectat de înşelăciune, prejudiciu de peste 7 mil de euro. Credite și mașini în leasing luate cu acte false
fratii micula - cross adevarul
Percheziții la firmele din grupul European Food and Drinks al fraților Micula, într-un dosar legat de ajutorul de stat acordat ilegal
deseuri curent cluj
Proiect unic, „made in România”. Județul în care gunoiul este transformat în curent electric. Cum decurge întregul proces
Partenerii noștri
Pe Roz
Ultimul Mercur retrograd din 2025 promite haos, dar și revelații și redescoperiri personale. Testul final al...
Cancan
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, probleme cu vecinii din satul în care s-au mutat: 'Există două motive de...
Fanatik.ro
A murit Emeric Ienei, câștigătorul Cupei Campionilor Europeni cu Steaua București
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Gigi Becali îi răspunde lui Victor Pițurcă în războiul FCSB – CSA Steaua: “Să fie el manager când o promova...
Adevărul
„A house of dynamite”, filmul care a dat fiori cinefililor și a pus pe jar Pentagonul. „Mi-a venit să plâng”
Playtech
O nouă ieșire din București spre Pitești. Ciprian Ciucu promite o variantă de trafic alternativă pentru Bd...
Digi FM
Ionela Năstase a fost diagnosticată cu cancer la un control de rutină: "Viața mea s-a oprit pentru câteva...
Digi Sport
Englezii anunță: La 51 de ani, Victoria Beckham și-a schimbat numele!
Pro FM
Cher, la aproape 80 de ani: „Sunt proastă. Nu sunt mai înțeleaptă, doar mai bătrână”. Recunoaște deschis că...
Film Now
Ce a făcut Robert De Niro după ce fiica lui a dezvăluit că este transgender. Tânăra a rupt tăcerea: „Sunt...
Adevarul
Bărbat din Bihor condamnat la 12 ani de închisoare pentru că și-a lovit vecinul cu mașina, în timp ce acesta...
Newsweek
Ce ajutor la pensie nu se va mai acorda de anul viitor? 1.000.000 pensionari pierd 250 lei
Digi FM
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Jennifer Lawrence dezvăluie numele regizorului care "a călit-o" cu stilul lui dur și direct: "Nu am simțit că...
UTV
Andreea și Cabral Ibacka s-au bucurat de o vacanță spectaculoasă în Gibraltar. „Aproape am fost jefuiți...”