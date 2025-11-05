Zeci de percheziţii la persoane suspectate de comerţ și incendiere ilegală de deşeuri, în Dâmbovița și Ilfov

Sute de poliţişti, jandarmi şi comisari de mediu fac, miercuri, 41 de percheziţii în municipiul Târgovişte, oraşul Titu, comunele Mătăsaru, Dragodana, Pietrari şi una în judeţul Ilfov, la persoane suspectate de comerţ ilegal de deşeuri şi de incendierea ilegală a deşeurilor, potrivit aunțurilor făcute de Poliția Română și de Garda Națională de Mediu.

„Cercetările sunt efectuate în cadrul a 9 dosare penale privind săvârşirea infracţiunilor de incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect, eliminarea, deţinerea, păstrarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate, înşelăciune, contrabandă, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi tâlhărie”, a transmis Poliţia Română, potrivit News.ro.

Totodată, Garda de Mediu anunţă o razie de amploare în localităţile Bălteni şi Dragodana. „În această dimineaţă, Garda Naţională de Mediu, participă efectiv la punerea în executare a mai multor mandate împreună cu Poliţia Română şi Jandarmeria Română! Acţiunea marchează un nou pas important în combaterea infracţiunilor de mediu”, a transmis, miercuri, Garda Naţională de Mediu.

Sursa citată a precizat că un efectiv de 50 de comisari GNM, s-a alăturat celor 158 de cadre ale Jandarmeriei, 219 poliţişti şi 24 de luptatori SAS.

Acţiunea vizează mai multe gospodării şi puncte de lucru unde existau indicii privind deţinerea, comerţul ilegal al deşeurilor şi mai ales arderea acestora.

În cadrul acţiunii Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu, utilizează dotările achiziţionate prin PNRR – inclusiv dronele de monitorizare aeriană.

