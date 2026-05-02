Live TV

Zeci de proiectile explozive au fost descoperite din întâmplare într-o comună din judeţul Iaşi

Data actualizării: Data publicării:
Foto: ISU Iaşi
Din articol
O echipă de pirotehnicieni ieşeni a transportat şi depozitat în condiţii de siguranţă 71 de proiectile perforante şi 21 de proiectile explozive, muniţia fiind descoperită în timpul săpăturilor pentru realizarea unui gard, în localitatea Holboca, din judeţul Iaşi, informează sâmbătă autoritățile.

„Astăzi, 2 mai 2026, în urma unui apel primit în Dispeceratul integrat ISU – SMURD – SAJ Iaşi, a fost semnalată descoperirea unor elemente de muniţie, ca urmare a unor lucrări de construcţii desfăşurate în localitatea Holboca, pe strada Câmpului. Muniţia a fost descoperită în urma efectuării unor săpături pentru realizarea unui gard”, informează ISU Iaşi, potrivit News.ro.

Potrivit sursei citate, la locul solicitării a fost direcţionată echipa pirotehnică din cadrul Detaşamentului 2 de Pompieri Iaşi, formată din doi subofiţeri. Ulterior, pentru eficientizarea intervenţiei, a fost trimisă în sprijin şi o autospecială destinată transportului muniţiilor, cu echipajul aferent.

În urma operaţiunilor desfăşurate, au fost identificate şi ridicate în condiţii de siguranţă 71 bucăţi proiectile perforante trasoare, calibru 75 mm şi 21 de bucăţi proiectile explozive, calibru 75 mm.

Muniţia a fost transportată şi depozitată în vederea distrugerii ulterioare, în condiţii de maximă siguranţă, mai precizează ISU Iaşi.

Potrivit sursei citate, intervenţiile pirotehnice sunt unele „dintre cele mai complexe şi periculoase misiuni” desfăşurate de pompierii militari, fiecare operaţiune fiind executată „cu maximă precauţie, rigoare şi responsabilitate”, întrucât manipularea muniţiilor neexplodate „implică riscuri majore”.

„Pentru specialiştii pirotehnişti, nu există loc de greşeală – orice eroare poate avea consecinţe fatale. Profesionalismul, experienţa şi respectarea strictă a procedurilor sunt esenţiale pentru ca astfel de misiuni să se încheie în siguranţă, atât pentru echipele de intervenţie, cât şi pentru comunitate”, adaugă ISU Iaşi.

Avertismentul experților

Potrivit pompierilor, cetăţenii au obligaţia să anunţe de urgenţă descoperirea elementelor de muniţie la numărul unic 112, fiind „strict interzisă” atingerea, lovirea, mişcarea sau transportul acestora.

„Zona în care au fost descoperite trebuie marcată şi securizată până la sosirea echipajelor specializate. Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a sprijini intervenţia, de a asigura delimitarea şi paza zonei, precum şi informarea populaţiei din proximitate.

Executanţii lucrărilor trebuie să sisteze imediat activităţile în zonă şi să respecte indicaţiile forţelor de intervenţie. Respectarea acestor măsuri este esenţială pentru prevenirea producerii unor evenimente cu consecinţe grave asupra vieţii şi bunurilor”, mai arată ISU Iaşi.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Tragedie: niciun supraviețuitor, după prăbușirea unui avion. O echipă întreagă a murit
Digi Sport
Tragedie: niciun supraviețuitor, după prăbușirea unui avion. O echipă întreagă a murit
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Filmare rară cu prințesa Charlotte, la împlinirea a 11 ani. Frumoasele imagini publicate de William și Kate...
Cancan
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns să doarmă pe străzi: 'Boschetar, n-are casă'
Fanatik.ro
”E o greșeală capitală! Nu poți să faci așa ceva în mijlocul Bucureștiului!” De ce s-a înfuriat Ion Țiriac
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Cei mai bogați patroni din fotbalul românesc dau lovitura într-un mare oraș al României. Investiție...
Adevărul
Semănătoarea își reia activitatea după 10 ani de suspendare, dar nu va mai produce combine
Playtech
Ce pensie încasează Petre Roman de la stat. Averea acumulată de fostul premier
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Tragedie după Oțelul - Metaloglobus: tatăl lui Dragoș Huiban a murit în parcarea stadionului. ”E șocant!”
Pro FM
Detalii despre viața lui Prince, la 10 ani de la moartea lui. Cine e femeia care l-a făcut tată și drama...
Film Now
Goldie Hawn a dat Hollywoodul pe munții din Colorado. Motivul pentru care refuză majoritatea scenariilor
Adevarul
Până unde poate merge răzbunarea unei femei înşelate: şi-a drogat soţul şi l-a castrat cu un cuţit după ce a...
Newsweek
A primit o pensie cu 1.500 lei mai mică decât un fost coleg pensionat în urmă cu 5 ani. Care sunt motivele?
Digi FM
Prințesa Charlotte a împlinit 11 ani! Fotografia postată de părinții ei, William și Kate. „Un portret superb”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creierul tău dacă petreci 20 de minute afară în fiecare dimineață. Un obicei simplu care...
Digi Animal World
Reacția unei cățelușe care descoperă pentru prima dată ploaia. A topit inimile tuturor
Film Now
Rolul pe care Scarlett Johansson nu l-a obținut niciodată: „Am încercat 20 de ani și nimeni nu m-a vrut”
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte