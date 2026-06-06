Live TV

Foto Zeci de români arestați în Canada într-un dosar privind „turismul infracțional”. 164 de suspecți identificați. Cum acționau

Data publicării:
343343
Conform imaginilor celor arestaţi şi ale celor cărutaţi făcute publice de Poliţie, cea mai mare parte a celor arestaţi şi a celor căutaţi sunt români. Foto: drps.ca
Din articol
Fraude cu autovehicule Furturile prin distragerea atenţiei, care vizează seniorii au crescut cu 268% Escrocheria „Dirty Oil”

Poliţia canadiană a arestat 46 de persoane, preponderent români, şi a identificat 164 de suspecţi, tot majoritar români, într-o amplă anchetă privind „turismul infracţional”. Modificarea kilometrajului maşinilor vândute, achiziţii cu acte false, metoda „îmbrăţişării” sau a distragerii atenţiei în cazul persoanelor vârstnice sau ceea ce poliţia numeşte „dirty oil scam” prin care provoacă în mod deliberat o defecţiune aparentă a vehiculului pe care îl testează în vederea achiziţiei, pentru a-i scădea preţul, sunt câteva dintre metodele folosite de infractori.

project-jetsetter-arrested
Suspecții arestați în cadrul operațiunii Project Jetsetter al Poliției canadiene Foto: drps.ca

Poliţia din Durham afirmă că o amplă investigaţie desfăşurată pe parcursul mai multor ani privind fenomenul de „turism infracţional” a scos la iveală peste 200 de infracţiuni, pagube de milioane de dolari şi grupări organizate care călătoresc în Canada special pentru a comite infracţiuni cu profit ridicat în Greater Toronto Area (GTA), scrie news.ro.

Anunţat vineri, Project Jetsetter reuneşte nouă investigaţii majore desfăşurate de Unitatea pentru Infracţiuni Financiare a Serviciului Regional de Poliţie Durham (DRPS), care au implicat pagube confirmate de 2,61 milioane de dolari în Regiunea Durham.

Potrivit poliţiei, infractorii fac parte din reţele organizate cu legături internaţionale, care intră în Canada cu scopul exclusiv de a desfăşura activităţi infracţionale coordonate.

Conform DRPS, investigaţiile au scos la iveală o gamă largă de scheme organizate şi repetabile, concepute pentru a maximiza profiturile, inclusiv furturi de amploare din magazine - grupuri coordonate care vizează mărfuri de mare valoare - escrocherii la cumpărarea de vehicule, fraude privind finanţarea autovehiculelor, accidente înscenate (folosite pentru fraudarea companiilor de asigurări), furturi de bijuterii prin distragerea atenţiei (care vizează adesea persoanele în vârstă), precum şi furtul şi exportul de autovehicule.

Poliţia afirmă că furturile de bijuterii bazate pe distragerea atenţiei au cunoscut o creştere semnificativă, suspecţii abordând victimele — de multe ori persoane în vârstă - sub pretextul că le oferă ajutor sau cadouri, după care le sustrag colierele, brăţările sau inelele.

„În urma acestor investigaţii, 46 de persoane au fost arestate, iar 164 de suspecţi sunt în continuare daţi în urmărire. Anchetele reunite sub denumirea Project Jetsetter datează din 2019, includ peste 1.440 de capete de acuzare şi continuă, pe măsură ce anchetatorii identifică noi incidente asociate fenomenului de «turism infracţional»”, a anunţat Poliţia.

Conform imaginilor celor arestaţi şi ale celor cărutaţi făcute publice de Poliţie, cea mai mare parte a celor arestaţi şi a celor căutaţi sunt români. De asemenea, mai sunt vizaţi şi cetăţeni indieni.

project-jetsetter-wanted-2
Suspecții căutați în cadrul operațiunii Project Jetsetter al Poliției canadiene Foto: drps.ca
project-jetsetter-wanted-1
Suspecții căutați în cadrul operațiunii Project Jetsetter al Poliției canadiene Foto: drps.ca

Fraude cu autovehicule

Fraudele cu autovehicule includeau manipularea kilometrajului de către suspecţi pentru a creşte valoarea de revânzare a maşinilor. Poliţia a precizat că vehiculele nu sunt „niciodată” înmatriculate pe numele suspecţilor, ceea ce le face dificil de urmărit.

Frauda privind finanţarea autovehiculelor a fost, de asemenea, una dintre tacticile folosite de grup, a declarat Brad Chapman, membru al echipei de investigaţii.

„Suspecţii folosesc identităţi sau documente false pentru a obţine vehicule, care sunt apoi transferate către grupări de crimă organizată şi, de multe ori, exportate în afara ţării.”

Furturile prin distragerea atenţiei, care vizează seniorii au crescut cu 268%

Şeful Poliţiei, Peter Moreira a descris activitatea infracţională a grupului ca fiind complexă şi a subliniat că persoanele în vârstă sunt afectate în mod disproporţionat.

„În unele cazuri, victimele s-ar putea să nici măcar să nu ştie că au fost vizate. De exemplu, suspecţii pot aborda o persoană în vârstă pentru a cere indicaţii, apoi îi oferă o îmbrăţişare sau un cadou, cum ar fi un colier, în timp ce îi îndepărtează bijuteriile din aur şi le înlocuiesc cu unele false”, a spus el.

CTV News a relatat pe larg despre furturile prin distragerea atenţiei care vizează seniorii, iar Chapman a declarat că numărul acestora a crescut cu 268% în regiune faţă de anul precedent. El a adăugat că, în multe dintre cazuri, victimele sunt persoane în vârstă care lucrează în grădină pe propria proprietate atunci când sunt abordate de infractori.

Într-o altă investigaţie legată de Project Jetsetter, Chapman a spus că poliţia a descoperit un grup care viza în mod special persoanele în vârstă în magazine.

„Aceşti infractori folosesc tehnici de distragere a atenţiei în spaţiile comerciale pentru a obţine carduri bancare şi codurile PIN ale victimelor, după care retrag rapid bani sau fac cumpărături frauduloase”, a explicat el.

Atât Moreira, cât şi Chapman au afirmat că este probabil ca astfel de infracţiuni să fie raportate insuficient de victimele în vârstă din cauza „ruşinii” pe care o pot simţi după ce au fost înşelate.

Escrocheria „Dirty Oil”

Chapman a declarat că printre infracţiunile comise în mod repetat de grup se numără şi aşa-numita(„dirty oil scam”.

El a explicat că suspecţii contactează persoane care îşi vând autoturismele şi apoi provoacă în mod deliberat o defecţiune aparentă a vehiculului în timpul testului de conducere sau al inspecţiei, pentru a negocia un preţ mult mai mic.

În ianuarie, un cuplu din Paris, Ontario, a raportat că a căzut victimă acestei escrocherii în timp ce încerca să îşi vândă un Hyundai Santa Fe din 2016 pentru 7.000 de dolari.

Înregistrările video au arătat că unul dintre presupuşii cumpărători a introdus un lichid în ţeava de eşapament, ceea ce a făcut ca vehiculul să scoată fum. Crezând că motorul s-a defectat grav, cuplul a acceptat să vândă maşina pentru doar 1.000 de dolari.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
explzoie drona port constanta
1
Ucraina a pierdut controlul a patru drone, una s-a autodetonat în Portul Constanța...
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
2
Prima reacție a lui Sorin Grindeanu după desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de...
Iran Officials, Tehran, Iran - 04 Jun 2026
3
Consilierul militar al liderului suprem iranian Mojtaba Khamenei îi cere lui Trump 24 de...
AMBASADA RUSIEI
4
Prima reacție a Rusiei după explozia din Portul Constanța: Ambasada de la București...
eugen tomac nicusor dan cotroceni
5
Nicușor Dan a desemnat premierul. Eugen Tomac: Voi prezenta Parlamentului un guvern...
Denise Rifai a dat cărțile pe față și a spus totul despre relația cu Dan Alexa: ”S-a ajuns la o demență”
Digi Sport
Denise Rifai a dat cărțile pe față și a spus totul despre relația cu Dan Alexa: ”S-a ajuns la o demență”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masina de politie
Turist străin, jefuit în Centrul Vechi din Bucureşti. Trei persoane ar fi furat bani, carduri şi 10.000 de euro din contul bancar
INSTANT_NATO_GRYNKEWICH_SIBIU_01_INQUAM_Ovidiu_Matiu
SUA cer Europei și Canadei să suplimenteze avioanele, dronele și navele militare pe măsură ce își reduc contribuția la NATO
Alexander Stubb
Alexander Stubb, preşedintele Finlandei: „Nu ar fi minunat să fie Canada al 28-lea stat al UE, în loc să devină al 51-lea stat al SUA?”
Nicușor Dan.
Un bărbat ar fi folosit numele lui Nicușor Dan pentru invitații și bilete gratuite la evenimente. Cum ar fi acționat
Donald Trump și premierul Canadei, Mark Carney
Mark Carney urmărește un nou parteneriat între SUA și Canada: „Cea mai dinamică, rezilientă și inventivă țară”
Recomandările redacţiei
ploaie si om cu umbrelă
ANM a actualizat prognoza: cât mai durează ploile și furtunile. Care...
profimedia-1078893852
Noi atacuri SUA-Iran: schimburi de focuri în Strâmtoarea Ormuz...
drone in zbor
Rusia anunță interceptarea a 86 de drone lângă Sankt Petersburg, în...
A civilian contractor embarked with the 31st Marine Expeditionary Unit, lands a V-BAT drone aboard the amphibious transport dock ship USS Green Bay (LPD-20) in the Philippine Sea, Feb. 2, 2023. The V-BAT is an autonomous drone used for surveillance and re
O femeie ofițer al Forțelor Navale Române, grav rănită la o mână de o...
Ultimele știri
Statuia scriitorului Mihail Bulgakov din Kiev a fost demontată. Ucrainenii susțin că reprezintă un simbol al imperialismului rus 
Valoarea Bitcoin a coborât sub 60.000 de dolari, cel mai redus nivel din octombrie 2024
Un bărbat de 34 de ani a murit după ce a fost atacat de un urs, în zona localității sibiene Prod
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Adevărul despre viața la conacul lui Hugh Hefner. O fostă iubită a rupt tăcerea: ”Se întâmplau lucruri de...
Cancan
Ce le-a cerut Vlad Verdeș, tânărul care și-a ucis tatăl polițist, magistraților. Nu le-a venit să creadă! 😲
Fanatik.ro
Cele 3 momente care i-au schimbat viața lui Giovanni Becali: “N-am plecat din România ca să muncim ca...
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
A revenit la FCSB și semnează un contract pe 4 ani! „Le mulțumesc lui Gigi Becali și MM Stoica”
Adevărul
Limitele puterii lui Donald Trump devin tot mai vizibile. Congresul și instanțele retează „aura de...
Playtech
De ce nu poate România să doboare toate dronele rusești care îi încalcă spațiul aerian. Ce sisteme de apărare...
Digi FM
Monica Anghel, dezvăluiri despre momentele de tensiune din căsnicia cu Mihai Caraivan: „Fiecare dintre noi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dan Petrescu e în Italia
Pro FM
Rosalia, nevoită să își suspende temporar turneul din SUA. Artista spune că nu a avut „altă opțiune”
Film Now
Toți au vorbit despre J.LO la premiera noului ei film. Detaliul care a declanșat zvonuri despre operații...
Adevarul
Avertismentul UDMR înaintea discuțiilor privind susținerea Guvernului Tomac: „A avut ieșiri agresive la...
Newsweek
Pensiile înghețate oficial, timp de 3 ani. Care pensionari iau, totuși, un sprijin de 538 lei pe lună. De ce?
Digi FM
Cum arată viața lui Susan Boyle în 2025, la 65 de ani. Artista a rupt tăcerea după zvonurile despre...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu creierul tău când stai pe telefon până târziu în noapte. Medicii avertizează asupra unui...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Quentin Tarantino atacă Hollywood-ul și dezvăluie singurul film care l-a impresionat în ultimii șase ani...
UTV
Jennifer Lopez a întors toate privirile la premiera filmului „Office Romance”. Artista a apărut alături de...