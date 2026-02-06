Zeci de români au rămas blocați pe Aeroportul Berlin Brandenburg, după ce mai multe zboruri au fost anulate sau amânate, inclusiv către România, din cauza vremii extreme. Pista e acoperită de gheață, așa că aeronavele nu pot decola, susțin reprezentanții aeroportului.

Mai multe informații are Andreea Stroe, realizator Agro Jurnal, care se află la acest moment pe aeroportul din Berlin: „Ni s-a spus că în cazul acesta vorbim despre condițiile meteo care au dus în cele din urmă la anularea acestor curse. După ce ieri aveam cursa către București la ora 16:00, ne-au amânat până în dimineața aceasta la 9:30, urmând ca în jurul orei 08:00 să ne anunțe compania respectivă de zbor ca această cursă a fost anulată cu totul și că se va face refund și pur și simplu și să ne descurcăm cum putem.

Încercăm să facem tot felul de conexiuni, ori alte orașe din Germania din care să putem lua alte curse către București. Sunt colegi care au închiriat mașini și au plecat direct către țară, alții se duc către Praga să meargă de acolo cu o altă cursă către București. Sunt curse anulate, inclusiv cea de Berlin-Chișinău. Adică sunt și frații moldoveni în aceeași situație ca și noi. În momentul de față avem 0°C în capitala Germaniei, în Berlin și într-adevăr sunt români și moldoveni blocați aici”.

Anunțul autorităților

O purtătoare de cuvânt a Aeroportului Brandenburg Berlin a declarat că operaţiunile de pe aeroportul internaţional din Berlin au rămas suspendate vineri dimineaţă, niciun avion neputând decola sau ateriza din cauza fenomenului „black ice” („gheaţă neagră”) şi a unui episod persistent de „freezing rain” („ploaie îngheţată”), notează agenţia de ştiri DPA, potrivit Agerpres.

„Din cauza gheţii negre şi a episodului în plină desfăşurare de ploaie îngheţată, nicio decolare şi nicio aterizare nu sunt în prezent posibile pe BER”, a precizat purtătoarea de cuvânt.

Ea a adăugat că echipajele de la sol ale aeroportului au tratat zonele de operaţiuni aeriene cu agenţi de dezgheţare pe tot parcursul nopţii, dar fără succes, iar acele suprafeţe au devenit extrem de alunecoase.

Deocamdată este neclar când vor putea fi reluate operaţiunile aeriene.

„Pentru protecţia pasagerilor şi a personalului, operaţiunile de zbor au fost suspendate temporar. Pasagerilor li se recomandă să verifice în mod regulat statutul curselor lor, înainte de a se deplasa la aeroport”, a declarat aceeaşi purtătoare de cuvânt de la BER.

Decolările şi aterizările fuseseră deja suspendate încă de joi seară din cauza fenomenului „black ice”.

Vineri dimineaţă, pasagerii încă aşteptau reluarea operaţiunilor. Un reporter de la DPA a transmis că multe persoane se aflau în terminal, aşteptând reluarea zborurilor.

Joi, mai multe curse au fost anulate la BER, care se află la periferia sudică a capitalei Germaniei.

La începutul zilei, niciun avion nu a putut decola după ce ploaia îngheţată a acoperit aeronavele cu gheaţă, ceea ce a însemnat că a fost nevoie de aproximativ o oră pentru degivrarea avioanelor.

Primele avioane au decolat abia la sfârşitul dimineţii de joi, însă programul zborurilor a suferit ulterior întârzieri considerabile şi numeroase anulări.

Potrivit aceleiaşi purtătoare de cuvânt, 35 dintre cele 180 de decolări planificate au fost anulate joi în jurul prânzului (11:00 GMT), urmate de alte câteva zeci de anulări.

Aeroportul internaţional Berlin-Brandenburg a fost inaugurat în 2020, după opt ani de întârzieri. Peste 19 milioane de pasageri au trecut prin acest aeroport în 2020.

Berlinul se confruntă de câteva săptămâni cu o vreme rece, combinată cu zăpadă şi ploaie îngheţată, ceea ce a provocat perturbări majore în sectorul transporturilor.

