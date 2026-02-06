Live TV

Video Zeci de români, blocați pe aeroportul din Berlin. Mai multe zboruri au fost anulate sau amânate, ce spun autoritățile

Data publicării:
profimedia-1072467599
Zboruri anulate pe Aeroportul Berlin Brandenburg. Foto: Profimedia
Din articol
Anunțul autorităților

Zeci de români au rămas blocați pe Aeroportul Berlin Brandenburg, după ce mai multe zboruri au fost anulate sau amânate, inclusiv către România, din cauza vremii extreme. Pista e acoperită de gheață, așa că aeronavele nu pot decola, susțin reprezentanții aeroportului.

Mai multe informații are Andreea Stroe, realizator Agro Jurnal, care se află la acest moment pe aeroportul din Berlin: „Ni s-a spus că în cazul acesta vorbim despre condițiile meteo care au dus în cele din urmă la anularea acestor curse. După ce ieri aveam cursa către București la ora 16:00, ne-au amânat până în dimineața aceasta la 9:30, urmând ca în jurul orei 08:00 să ne anunțe compania respectivă de zbor ca această cursă a fost anulată cu totul și că se va face refund și pur și simplu și să ne descurcăm cum putem. 

Încercăm să facem tot felul de conexiuni, ori alte orașe din Germania din care să putem lua alte curse către București. Sunt colegi care au închiriat mașini și au plecat direct către țară, alții se duc către Praga să meargă de acolo cu o altă cursă către București. Sunt curse anulate, inclusiv cea de Berlin-Chișinău. Adică sunt și frații moldoveni în aceeași situație ca și noi. În momentul de față avem 0°C în capitala Germaniei, în Berlin și într-adevăr sunt români și moldoveni blocați aici”. 

Anunțul autorităților

O purtătoare de cuvânt a Aeroportului Brandenburg Berlin a declarat că operaţiunile de pe aeroportul internaţional din Berlin au rămas suspendate vineri dimineaţă, niciun avion neputând decola sau ateriza din cauza fenomenului „black ice” („gheaţă neagră”) şi a unui episod persistent de „freezing rain” („ploaie îngheţată”), notează agenţia de ştiri DPA, potrivit Agerpres. 

„Din cauza gheţii negre şi a episodului în plină desfăşurare de ploaie îngheţată, nicio decolare şi nicio aterizare nu sunt în prezent posibile pe BER”, a precizat purtătoarea de cuvânt.

Ea a adăugat că echipajele de la sol ale aeroportului au tratat zonele de operaţiuni aeriene cu agenţi de dezgheţare pe tot parcursul nopţii, dar fără succes, iar acele suprafeţe au devenit extrem de alunecoase.

Deocamdată este neclar când vor putea fi reluate operaţiunile aeriene.

„Pentru protecţia pasagerilor şi a personalului, operaţiunile de zbor au fost suspendate temporar. Pasagerilor li se recomandă să verifice în mod regulat statutul curselor lor, înainte de a se deplasa la aeroport”, a declarat aceeaşi purtătoare de cuvânt de la BER.

Decolările şi aterizările fuseseră deja suspendate încă de joi seară din cauza fenomenului „black ice”.

Vineri dimineaţă, pasagerii încă aşteptau reluarea operaţiunilor. Un reporter de la DPA a transmis că multe persoane se aflau în terminal, aşteptând reluarea zborurilor.

Joi, mai multe curse au fost anulate la BER, care se află la periferia sudică a capitalei Germaniei.

La începutul zilei, niciun avion nu a putut decola după ce ploaia îngheţată a acoperit aeronavele cu gheaţă, ceea ce a însemnat că a fost nevoie de aproximativ o oră pentru degivrarea avioanelor.

Primele avioane au decolat abia la sfârşitul dimineţii de joi, însă programul zborurilor a suferit ulterior întârzieri considerabile şi numeroase anulări.

Potrivit aceleiaşi purtătoare de cuvânt, 35 dintre cele 180 de decolări planificate au fost anulate joi în jurul prânzului (11:00 GMT), urmate de alte câteva zeci de anulări.

Aeroportul internaţional Berlin-Brandenburg a fost inaugurat în 2020, după opt ani de întârzieri. Peste 19 milioane de pasageri au trecut prin acest aeroport în 2020.

Berlinul se confruntă de câteva săptămâni cu o vreme rece, combinată cu zăpadă şi ploaie îngheţată, ceea ce a provocat perturbări majore în sectorul transporturilor.

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
1
Neplata primei zile de concediu medical: Bolojan spune că a fost propusă de Ministerul...
nicusor dan sustine un discurs
2
Nicușor Dan, prima reacție după acuzațiile SUA privind influențarea alegerilor...
donald trump
3
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA. Ce a transmis...
Vladimir Putin la telefon
4
Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune...
masa negocieri ucraina sua rusia la abu dhabi
5
Negocieri la Abu Dhabi. Rusia a venit cu o nouă condiție imposibil de acceptat de către...
ADIO! Cristiano Ronaldo se simte "trădat" și e cu bagajele la ușă
Digi Sport
ADIO! Cristiano Ronaldo se simte "trădat" și e cu bagajele la ușă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
tren
Un controlor a fost ucis de un pasager fără bilet, în Germania: „Zi neagră pentru toţi lucrătorii feroviari din ţară”
Trupe germane în Lituania
Germania a decis să tripleze efectivele trupelor sale din Lituania. „Protejarea Vilniusului înseamnă protejarea Berlinului”
hoti cabluri de cupru romania in spania - garda civila spaniola 1
Șase români au fost arestați în Germania după ce au furat peste 80 de kilometri de cablu de cupru
telefoane mobile in scoli
Sondaj în Germania: majoritatea adolescenților se opun interzicerii telefoanelor mobile în școli
web SHIPSPOTTING Around The World CORVETA GERMANIA 030226_01785
Român arestat pentru sabotajul corvetelor Marinei Germane. Percheziții în Hamburg, România și Grecia
Recomandările redacţiei
tancuri rusești în timpul exercițiilor militare Rusia-Belarus din 2022
O nouă simulare de război arată cum Rusia și-ar atinge „majoritatea...
Sediul DNA
VIDEO Percheziții DNA la Primăria Sectorului 5. Pe cine vizează...
general rus Vladimir Alekseiev
Adjunctul șefului spionajului militar rus a fost împuşcat vineri...
Robert Negoiță anunță că va contesta decizia procurorilor DNA: Nu mai...
Ultimele știri
Facilități fiscale extinse pentru pensiile private. Contribuțiile la pensiile ocupaționale ar putea fi deductibile din 2026
Spania îl acuză pe fondatorul Telegram că răspândește minciuni și subminează instituțiile democratice
Alertă alimentară în România: Lapte praf pentru sugari, retras din magazine din cauza unei toxine
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Miliardarul Nelson Peltz, primele declarații despre scandalul din familia Beckham: „Fiica mea și Brooklyn...
Cancan
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o...
Fanatik.ro
Alarmă la FCSB cu Juri Cisotti: „Sperăm să poată interveni Marijana”. Nu va juca la Galați! Exclusiv
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
„Ce a făcut el, nu are nicio explicație”. Omul care l-a înfuriat pe Meme Stoica după FCSB – FC Botoșani 1-0...
Adevărul
Profesoara româncă rupe tăcerea despre legătura sa cu Jeffrey Epstein: „Aș vrea să nu-l fi cunoscut...
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce lovitură! Chivu are contractul pe masă și semnează! "Doar un antrenor adevărat poate face asta!"
Pro FM
Fiicele mai puțin cunoscute ale lui Julio Iglesias, mesaje sfâșietoare la doi ani de la moartea vărului lor...
Film Now
Greu de ratat. Tom Cruise, pe motocicletă, a atras atenția trecătorilor în LA. Prima apariție după ce și-a...
Adevarul
Cine este românul care a descoperit cel mai lung șarpe din lume: „Baroneasa” are o lungime de peste 7 metri...
Newsweek
Pensie de doar 1.250 lei după 29 ani de muncă. Care pensionari iau pensii sub 2.000 lei deși au 30 ani vechime
Digi FM
Chivu, admirat și felicitat de fiice și de soție, când l-au văzut cu flacăra olimpică în Milano. Îmbrățișări...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Jennifer Lopez, geloasă pe ascensiunea lui Jennifer Garner?! Apropiat: „Faptul că ar putea deveni miliardară...
UTV
Victorie în instanță pentru Mădălina Ghenea. Hărțuitoarea a fost condamnată la închisoare cu suspendare