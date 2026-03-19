Live TV

Zeci de șoferi de camion au fost amendați pe Valea Oltului: ce regulă au încălcat

Data publicării:
Restrictii valea oltului
Sunt restricții de circulație pe Valea Oltului.

Zeci de şoferi de camion au fost amendaţi joi de poliţiştii rutieri după ce au fost surprinşi în trafic pe Valea Oltului în intervalul orar în care au interdicţie să circule pe acest sector din DN 7.

Potrivit Poliţiei Vâlcea, agenţii, împreună cu reprezentanţii ISCTR, au ieşit pe teren tocmai pentru a verifica dacă sunt respectate restricţiile privind circulaţia autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, care au fost instituite la începutul acestei săptămâni pentru desfăşurarea în siguranţă a lucrărilor de protecţie a versanţilor din zonă, scrie Agerpres.

„Acţiunile au avut ca scop prevenirea şi combaterea abaterilor de la normele rutiere, precum şi asigurarea unui climat de siguranţă pentru toţi participanţii la trafic, în contextul lucrărilor desfăşurate pe acest sector de drum. În urma controalelor efectuate, au fost aplicate 54 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 48 pentru nerespectarea prevederilor OUG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, iar celelalte pentru abateri la regimul circulaţiei rutiere, conform OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Valoarea totală a sancţiunilor aplicate a fost de aproximativ 30.000 de lei”, au transmis reprezentanţii Poliţiei Vâlcea.

Poliţiştii atrag astfel atenţia conducătorii auto că au obligaţia de a respecta intervalul orar în care sunt instituite restricţiile, respectiv 08:00 - 17:30, nerespectarea acestora constituind contravenţie ce se sancţionează cu amenzi între 1.000 şi 2.000 de lei.

„Recomandăm conducătorilor auto, în special celor care efectuează transport de marfă, să respecte restricţiile de circulaţie instituite, intervalele orare în care acestea sunt aplicabile şi să utilizeze rutele alternative stabilite, pentru a evita sancţionarea şi pentru a contribui la siguranţa traficului rutier”, au precizat reprezentanţii IPJ Vâlcea, care anunţă şi pentru zilele următoare astfel de controale în trafic.

Interdicţia de circulaţie pe DN 7, între Râmnicu Vâlcea şi Boiţa, se aplică autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, cu excepţia mijloacelor de transport persoane, şi vor fi valabile până pe 15 iunie, de luni până sâmbătă inclusiv, mai puţin în zilele de sărbători legale sau în zilele declarate libere.

De asemenea, autovehiculele de până la 7,5 tone vor circula cu restricţii pe sectoarele unde se execută lucrări, în intervalul 08:00 - 17:30, circulaţia putând fi închisă temporar sau desfăşurată alternativ, pe o singură bandă, dirijată cu piloţi de trafic.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

