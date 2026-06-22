Live TV

Zelenski: Ucraina va decide cine reprezintă Europa în discuţiile directe cu Rusia

Data publicării:
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ucraina va decide cine reprezintă Europa în eventualele negocieri cu Rusia, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu publicat duminică noaptea de media ucraineană, transmite luni Reuters.

Ucraina încearcă să relanseze demersurile diplomatice menite să ducă la încetarea războiului cu Rusia izbucnit cu peste patru ani în urmă.

Zelenski a spus că subiectul Ucraina a fost discutat „mai mult decât oricând până acum” la reuniunea de săptămâna trecută a Consiliului European.

„Am discutat despre rolul Europei în dialogul cu ruşii şi care ar trebui să fie acel rol”, a afirmat el, potrivit Agerpres. 

„Europa va lua în considerare formatul şi va propune câteva opţiuni, dar Ucraina va decide cine reprezintă Europa în negocieri”, a adăugat şeful statului ucrainean.

Liderii europeni au început recent să analizeze posibilitatea de a avea discuţii directe cu Moscova, dar între ei există divizări legate de modul de gestionare a relaţiilor cu Rusia.

La summitul G7 de la Evian (Franţa), Volodimir Zelenski le-a cerut aliaţilor să sporească presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului.

Preşedintele ucrainean i-a solicitat din nou omologului său american Donald Trump să aprobe licenţele pentru ca Ucraina să fabrice pe plan local sisteme de rachete interceptoare Patriot. Războiul din Iran a arătat existenţa unei penurii globale de astfel de arme, într-o perioadă când Rusia îşi sporeşte producţia de rachete balistice.

„De data asta, a devenit destul de public faptul că echipa SUA a răspuns pozitiv la chestiunea licenţelor pentru prima dată”, a afirmat Zelenski.

Rachetele interceptoare americane Patriot sunt singura armă eficientă din arsenalul Ucrainei pentru a doborî rachetele balistice ruse.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Alina Gorghiu
2
Gorghiu, reacție după decizia PNL privind demisia: Lui Bolojan îi e frică de faptul că un...
adrian vestea la cotroceni
3
Adrian Veștea a anunțat un nou nume din guvernul său, cu doar câteva minute înainte de...
ID182783-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
4
Guvernul Veștea se clatină înainte de învestire: Audierile miniștrilor continuă. George...
Câtă apă trebuie să bei zilnic în funcție de greutatea corporală. Foto Getty Images
5
Câtă apă trebuie să bei zilnic în funcție de greutatea corporală. Specialiștii explică...
"Cutremur" la Cupa Mondială: "Raphinha are grave probleme financiare! Se roagă să se rezolve transferul!"
Digi Sport
"Cutremur" la Cupa Mondială: "Raphinha are grave probleme financiare! Se roagă să se rezolve transferul!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov.
Prima reacție a Rusiei după demisia lui Keir Starmer
avion de vănătoare AV-8B Harrier II se pregătește să decoleze
Rusia acuză NATO și UE că pregătesc un nou plan „Barbarossa” pentru a cuceri țara lui Putin
Radosław Sikorski
Polonia solicită un rol în negocierile de pace privind Ucraina, în timp ce Germania promite o coordonare strânsă
caniculă Franța
Al doilea val de căldură extremă în Europa. Franța închide sute de școli, trenuri anulate în Belgia
zelenski nawrocki
Zelenski îl compară pe președintele Poloniei cu Viktor Orban: „Se va termina prost”
Recomandările redacţiei
george simion face declaratii
Simion anunță că AUR nu va vota Guvernul Veștea: „Nicușor Dan să...
csoma botond la o sedinta
Csoma Botond: AUR și PSD au un acord secret. Dacă nu aveau voturile...
Prime Minister Sir Keir Starmer makes a speech in Downing Street, London, as he said he will resign as leader of the Labour Party and he has informed the King of his decision. Picture date: Monday June 22, 2026.
Premierul britanic Keir Starmer a demisionat din funcție, dar a...
Siegfried Mureşan
Siegfried Mureșan: Parlamentarii PNL care votează Guvernul Veștea vor...
Ultimele știri
Premiul de aproape 1,5 milioane de lei, la categoria I, la Loto 5/40 a fost câştigat. Unde s-a jucat biletul norocos
Bogdan Ivan, despre măsurile din programul de guvernare Veștea: „Menținerea unui preț suportabil la energie și gaze este o prioritate”
Delegația iraniană de la negocierile din Elveția se întoarce la Teheran. Negocierile tehnice cu SUA continuă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Urmează săptămâni grele pentru 4 zodii. Astrele scot la suprafață răni vechi și secrete ascunse
Cancan
Stațiunea balneară ieftină de lângă România. O noapte de cazare poate costa doar 13 euro
Fanatik.ro
Gigi Becali, aproape de bomba anului: „Din informațiile mele, Denis Drăguș i-a spus DA lui FCSB!” Exclusiv
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
”Am crezut că ești Nuțu Cămătaru!” Legenda lui Dinamo și-a uimit fanii cu noul look
Adevărul
Zelenski îi cere lui Lukașenko măsuri concrete pentru dezescaladare. „Poate să-și păstreze scuzele pentru el”
Playtech
Averea Alinei Gorghiu, propusă vicepremier în Guvernul Veștea. Câți bani are în conturi și investiții
Digi FM
"Oameni buni, coarda!". O tânără de 21 de ani a murit la bungee jumping, după o eroare greu de crezut
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Diana Munteanu a mers "all-in" pe cotă 18.00 la Cupa Mondială și a făcut pariu cu Dan Alexa: "Dacă nu iese...
Pro FM
Dua Lipa, cea mai senzuală mireasă. Rochie mulată cu spatele gol și o atitudine de superstar
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Emma Heming spulberă cel mai mare mit despre boala lui Bruce Willis. „Nu și-a pierdut memoria”
Adevarul
Distracție sfârșită în tragedie națională. Trei copii au murit după ce au sărit în mare de pe stânci în Spania
Newsweek
Germanii vor ieși la pensie la 70 ani. România spre același scenariu, deși politicenii nu recunosc. De ce?
Digi FM
Final tragic, reacții comice. Un motan a întrerupt "Romeo și Julieta", s-a jucat nestingherit pe scenă și a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Au găsit veriga lipsă? Cercetătorii propun o explicație radicală pentru apariția vieții pe Pământ
Digi Animal World
O pisică își forțează stăpâna să treacă printr-un moment stânjenitor în fiecare zi. Gestul pe care felina îl...
Film Now
Cuvinte dure ale unui regizor la adresa lui Val Kilmer: „A fost cel mai rău om pe care l-am cunoscut”
UTV
Kim Kardashian și-a schimbat radical look-ul. Vedeta a apărut cu un bob blond platinat inspirat de Marilyn...