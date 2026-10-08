Zimbru de peste 800 de kilograme, găsit mort și decapitat la Măgura Ilvei. Poliția a deschis o anchetă

Un zimbru de peste 800 de kilograme a fost găsit mort și decapitat în zona localității Măgura Ilvei din Bistrița-Năsăud. Lipsa capului indică faptul că animalul ar fi fost ucis de braconieri. Zimbrul este specie protejată în România, dar și la nivel european.

Trupul animalului a fost descoperit joi seară, incidentul fiind confirmat pentru Bistriteanul.ro de prefectul județului Bistrița-Năsăud, Stelian Dolha. Polițiștii IPJ Bistrița-Năsăud și o comisie a DSVSA Bistrița-Năsăud s-au deplasat de urgență la fața locului.

Zimbrul, specie protejată de lege, devenise cunoscut la Lunca Ilvei, fiind zărit prima dată pe 23 septembrie, iar animalul a păscut liniștit prin gospodăriile oamenilor. Ulterior, zimbrul a ajuns și la Măgura Ilvei, zonă în care a fost găsit mort.

Animalul a ajuns în Bistrița- Năsaud dintr-o rezervație din județul Suceava, de unde mai multe exemplare au fost eliberate în sălbăticie. Cei care l-au văzut spun că era un animal blând și nu părea o amenințare.

Din informațiile Bistrițeanul.ro, ieri, reprezentanții DSVSA Bistrița-Năsăud au intervenit și l-au sedat, pentru că animalul părea să nu fie bine și avea spume la gură. I s-au recoltat probe pentru analize, iar medicii veterinari au verificat dacă starea lui nu era cauzată de faptul că mâncase prea multe mere din livezile din zonă. După sedare, zimbrul și-ar fi revenit fără probleme.

La mai puțin de o zi, zimbrul a fost găsit mort, în aceeași zonă.

Editor : A.P.