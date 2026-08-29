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Video Ziua și RO-Alert-ul în Harghita, din cauza urșilor. Oamenii au ajuns la capătul răbdării: „Ca primar, n-ar trebui să alerg după urs”

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ursi harghita
Locuitorii din Harghita trăiesc cu teama urșilor, care se apropie de casele lor aproape zilnic. Sursa foto: colaj captură video Digi24
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Urșii îi terorizează pe locuitorii orașelor de la munte. Numai în Harghita, au fost peste 380 de alerte de la începutul anului. Localnicii evită să mai iasă noaptea din case de teamă că s-ar putea întâlni cu animalele sălbatice. Anul acesta, 4 persoane au fost atacate și rănite de urși, iar un bărbat a fost găsit mort într-o pădure. Oamenii disperați cer măsuri urgente. „Ca primar, n-ar trebui sa alerg după urs”, spune disperat și primarul comunei Tușnad.

„Ursul era lângă porumb, în zona aia unde se vede că e puțin mai rar, ursul era acolo”, spune un bărbat în timp ce ne indică locul.

Oamenii din județul Harghita sunt îngroziți de urși. Fiarele se apropie de gospodării și fac pagube. Mai grav este că viața oamenilor este pusă în pericol. Numai anul acesta, patru oameni au fost răniți, iar un bărbat a fost găsit mort în pădure. Avea urme de mușcături de animale sălbatice. De frică, bărbatul din imagini spune că fetițele lui ies din casă doar supravegheate.

„Sigur că ne e teamă. Eu am două fete. Acum e vacanță, sunt acasă, și nu le las să meargă singure, nici cu bicicleta și nici pe jos. Era ursul acolo, la vecini și a venit pe terenul ăsta, pe care nu este construit nimic. Dimineața, la ora 6:00, mergeam la muncă. Ar trebui foarte mult micșorată populația de urși. Nu este normal!”, e de părere Csibi Attila, un localnic din Șumuleu-Ciuc.

„Ne-am trezit dimineața că ne-a rupt pomii fructiferi. Ne-am întâlnit mergând pe stradă acasă cu ursul. Au fost la care le-au luat animale, porci, deci au distrus. I-am învățat de mici pe copii să aibă grijă, să nu umble singuri”, spune disperată o localnică din Tușnad.

Peste 380 de mesaje RO-Alert legate de prezența urșilor au fost emise de la începutul anului până acum, în județul Harghita.

„Vin foarte des! Am avut de mai multe ori am primit RO-Alert. Problema e că nu se dă ordin ca să se împuște câțiva din ei, că sunt foarte mulți. Am auzit că au și intrat în gospodării și am auzit că au atacat și oameni”, povestește o altă femeie din Miercurea Ciuc.

„Deja până în iulie am avut 13 intervenții. Noi nu putem să mergem în extravilan și să extragem ursul, pentru că legea nu dă voie. Ca primar, eu zic că n-ar trebui să alerg după urs, ar trebui ca legea să fie modificată altfel, ca fondurile cinegetice să fie într-un fel administrate de vânători. Să facem într-un fel să fie dați pentru ei, pentru țările în care nu există urși”, e de părere primarul din Tușnad, Molnar Jozsef.

„Unii oameni din localitățile vizate de urși își împrejmuiesc cu gard electric atât gospodăriile, cât și culturile, tocmai pentru a limita accesul animalelor sălbatice”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Venter.

Jandarmeria Harghita transmite că până la finalul lunii iulie, au fost aproximativ 120 de intervenții de alungare, iar peste 20 de urși au fost capturați.

reporter: Bianca Venter
operator: Dan Dascălu

Citește și: Buzoianu, despre urșii care ajung în localități: "Nu mai ai ce să faci altceva decât să ai o intervenţie directă. Să fie împușcați"

Editor : Izabela Zaharia

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