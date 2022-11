Tot ce trebuie să știi despre pensia ta privată. Câți bani din Pilonul II vei avea în cont în momentul când vei ieși la pensie

O persoană care și-a început cariera profesională la vârsta de 25 de ani în anul 2007, care are un salariu mediu pe economie și care contribuie în paralel și la fondul de pensii private „Pilonul II”, va avea acumulată în contul său de pensie privată o sumă de peste 379.000 de lei în anul 2047, dacă se iau în calcul salariul mediul anual, conform datelor istorice INS din perioada 2007-2021, prognozele oficiale ale Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză pentru perioada 2022-2025 și o creștere salarială anuală de 3% în perioada 2026-2047.

De asemenea, calculul ține cont de randamentul mediu anual, conform datelor istorice, la care se adaugă o estimare de 5% pe an, conform recomandărilor OECD (OECD Pensions at a Glance 2019).

Valoarea obținută (2.109 lei/lună) este valabilă pentru valoarea banilor din anul 2047, cu alte cuvinte evoluția inflației este importantă în valoarea reală a acestor bani.

În valoarea banilor de azi (anul 2022), această sumă reprezintă 1.007 lei.

Cât de sigure sunt, de fapt, pensiile private din România

Comparativ, sistemul public de pensii „de stat” asigură în prezent o pensie medie de 1.735 lei la un nivel de contribuție estimat la o medie de 21,75%. Pilonul 2 (pensia privată obligatorie) ar urma să furnizeze o pensie medie ce valorează azi 1.007 lei, la un nivel de contribuție estimat la o medie de 4,3%.

Cu alte cuvinte, la aceeași valoare a contribuțiilor virate în cele două sisteme (pensia de stat versus pensia privată P2), P2 va furniza o pensie de aproape 3 ori mai mare decat P1.

Poate da un fond de pensii faliment? Este întrebarea pe care mulți dintre noi ne-o punem, dar la care puțini au un răspuns corect.

În prezent, activele administrate de Pilonul II au ajuns la 92,4 miliarde de lei, un record istoric pentru sistem, în creștere puternică, cu 5 miliarde de lei, față de valoarea de la mijlocul anului 2022. Față de mijlocul lunii august 2021, activele Pilonului II sunt acum mai mari cu aproape 7 miliarde de lei (+8%).

Foto: Profimedia Images

Trebuie precizat că sistemul este foarte strict reglementat și supravegheat.

Astfel, legislația care guvernează pensiile private este foarte strictă, preluând o parte importantă din cele mai bune practici internaționale.

Prevederile legale reglementează toate aspectele legate de fondurile de pensii: înființarea, administrarea, cât și în ce pot investi (și in ce nu), normele contabile, cum se măsoara și raportează performanța investițională, ce garanții acordă societățile de administrare, ce capital de rezervă suportă acestea (provizion tehnic și Fond de Garantare) pentru îndeplinirea garanțiilor, norme de audit și control, IT, operațiuni, etc.

În plus, banii românilor din fondurile de pensii private sunt ținuti complet separat de activele societăților de administrare.

Totul este separat: activitate, operațiuni, contabilitate, rezultate financiare. Această prevedere extrem de solidă este un avantaj pe care sistemul de pensii private îl are față de toate celelalte piețe financiare: bancară, asigurări, fonduri de investiții. Peste tot, banii deținuți de oameni sunt „amestecați” cu activele și pasivele instituțiilor financiare, cu excepția sistemului de pensii private, unde funcționează această separație legală.

De ce fondurile de pensii nu pot da faliment

Prin lege, un fond de pensii private nu poate da faliment. Separarea strictă a banilor între fondul de pensii și administratorul fondului face ca fondurile de pensii să nu poată întâmpina dificultăți financiare, acest risc existând teoretic doar pentru administratori.

Chiar și așa, în situația în care un administrator nu mai poate gestiona în bune condiții fondul de pensii, intervine procedura de administrare specială, prin care fondul este transferat către alți administratori, cu rezultate bune în administrare.

De exemplu, din cele 18 societăți de administrare care au inceput în 2007 să administreze fonduri de pensii private obligatorii, azi au rămas pe piață doar 7 societăți de administrare, restul părăsind piața. Toți banii românilor au rămas însă în siguranță, fiind transferați către alte fonduri (fuziuni) și rămânând în proprietatea participanților.

Sursa foto: Profimedia Images

Cum e garantată pensia privată? La finalul perioadei de cotizare, suma totală din contul de pensie privată nu poate fi mai mică decât contribuțiile virate în perioada activă, diminuate cu comisioanele de administrare. Aceasta reprezintă o garanție puternica, practicată de foarte putine state ale lumii pentru sistemele lor de pensii private.

De asemenea, garanția ratei minime de rentabilitate reprezintă o altă garanție majoră. ASF calculează și publică lunar rentabilitatea medie ponderată și rentabilitatea minimă a tuturor fondurilor de pensii private. Toate fondurile de pensii de pe piață sunt obligate să obțină o rentabilitate mai mare decât valoarea minima relativă, calculată în funcție de performanța medie a pieței.

Astfel, dacă un fond de pensii se situează timp de patru trimestre consecutive sub rentabilitatea minimă de pe piață, ASF îi retrage licența de funcționare, iar fondul intră in administrare specială, urmând ca banii clienților să fie transferati către alte fonduri, cu rezultate pozitive in administrare.

Cum se înmulțesc banii acumulați în pilonul de pensii private și cât de sigure sunt aceste investiții

Trebuie menționat că fondurile de pensii private nu au voie să investească în active toxice sau periculoase. Legislațoa reglementează foarte strict în ce au voie și mai ales în ce nu au voie să investească fondurile de pensii private din România.

Sunt interzise astfel investițiile în produse structurate sau complexe, precum hedge funds sau alte asemenea vehicule de investiții. De asemenea, sunt interzise plasamentele în piața imobiliară sau în instrumente cu expuneri imobiliare (exemplu: obligațiuni ipotecare).

De asemenea, investițile fondurilor de pensii private la Bursă sunt limitate la cel mult 30%-35%, în timp ce investițiile în instrumente cu grad minim de risc (titluri de stat și obligatiuni supranaționale – BERD, BEI, Banca Mondială) au prin lege o pondere de cel puțin 50% în portofoliile tuturor fondurilor de pensii private.

Pensiile administrate privat, Pilonul II sau „pensiile private obligatorii” aşa cum mai sunt cunoscute de publicul larg se caracterizează prin direcţionarea unei cote din contribuţia personală de asigurări sociale, plătită obligatoriu lunar în sistemul public, către fonduri de pensii administrate privat. Cu alte cuvinte, contribuţia la un fond de pensii administrat privat Pilon II nu a reprezentat şi nu reprezintă reținere, plată sau contribuție suplimentară a ta, aceeaşi cotă din salariu fiind reținută, dar ea fiind împărțită între sistemul public şi cel privat.

În ce condiții pot fi încasați banii acumulați în pilonul de pensii private

Fondurile de pensii private fac plăți în următoarele situații:

Pensionare. La Pilonul II, participanții care beneficiază de pensie pentru limita de vârstă, în condițiile Legii pensiilor pot revendica activul personal acumulat în contul de pensie privată.

Pilonul II înseamnă că o mică parte din contribuția de asigurări sociale (CAS) platită către bugetul public este direcționată către fonduri private de pensii, bazate pe acumulare și investirea continuă a acestor sume. În prezent, un procent de 3,75% din cota de 25% de CAS este virata în conturile a peste 7 milioane de români, la Pilonul II.

Decesul participantului. În această situație, moștenitorii legali sau testamentari sunt beneficiari ai participantului decedat și pot revendica activul acestuia.

La Pilonul II, moștenitorii care sunt la rândul lor participanți la fondurile de pensii obligatorii vor primi sumele cuvenite sub formă de virament în contul personal de pensie privată, iar cei care nu sunt participanți pot beneficia direct de bani.

Moștenitorii participanților trebuie să fie informați de către notarii publici despre existența acestor sume din Pilonul II pentru a fi introduse în certificatul de moștenitor și în masa succesorală, astfel incat eventualii moștenitori să poată revendica cota-parte din activul cuvenit al participantului decedat.

Invaliditate. În această situație, plata către participantul rămas invalid se efectuează strict în cazul unei decizii medicale de invaliditate de grad 1 sau 2, nerevizuibilă, care să conțină precizări cu privire la incapacitatea de muncă a persoanei respective.

Cum te poți informa corect despre pensia ta privată

Toate informațiile despre sistemul pensiilor private pot fi aflate direct de pe pagina APAPR.

Potrivit legislației, participanții și/sau moștenitorii acestora pot primi plățile din partea fondurilor de pensii fie ca sumă unică, fie sub forma de rate egale pe o durata de cel mult 5 ani.

Conform Codului fiscal in vigoare, singura sarcină fiscală asupra veniturilor încasate în urma participării la un fond de pensii private este impozitul pe venit de 10%, aplicabil sumelor care depășesc o bază neimpozabilă de 2.000 RON lunar. Tratamentul fiscal aferent sumelor provenite din participarea la fondurile de pensii private este identic cu cel corespunzător pensiilor din sistemul public (Pilonul I).

Dacă eşti participant la Pilonul II, dreptul tău la o pensie privată se naşte odată cu îndeplinirea condițiilor de pensionare în sistemul de pensii publice. Poți urmări evoluția contribuțiilor tale la fondul de pensii administrate privat - Pilon II cu ajutorul contului tău personal.