Live TV

Biserica Adormirea Maicii Domnului - Olari, Curtea de Argeș

Data publicării:
biserica-adormirea-maicii-domnului

Origine

O primă variantă care ar putea data biserica reiese dintr-o inscripție pictată la 1869: "a fost la început zidit de Monahia Salomia la anul 1300"

Mister

Dar inscripția unei cruci din cimitir, descifrată de Grigore Tocilescu, plasează biserica în timpul lui "Constantin Voevod". Probabil Constantin Basarab Cârnul din sec. XVII.

Arhitectura

Mica biserică este de tipul celor cu plan drept simplu, având succesiunea de spații: altar, naos cu cupolă, pronaos poligonal și turn-clopotniță peste intrare.

Unicat

Însă forma pronaosului, poligonală în plan și boltită după procedeul gotic, împreună cu clopotnița, sunt elemente atipice pentru bisericile din Țara Românească.

Influențe

Cel mai probabil caracteristicile amintite sunt împrumutate de la Biserica din Bălinești - Moldova, obicei practicat și la construcția Mănăstirii Stelea din Târgoviște.

Decorații

Zidurile sunt construite din piatră și cărămidă, obicei specific pentru bisericile vechi din Curtea de Argeș, iar exteriorul a fost pictat în frescă în anul 1869.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Timisoara, Romania
1
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
bani-lei
2
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
3
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
4
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
Preşedintele Societăţii Române de Anestezie-Terapie Intensivă, Şerban Bubenek, (stânga) l-a criticat dur pe medicul Iuliu Torje (dreapta)
5
Scandal public între președintele Societății Române de ATI și medicul Iuliu Torje: „Un...
Campionul ucrainean care a fost pe front și a spus "corpul și onoarea aparțin țării și familiei", decizie de neînțeles
Digi Sport
Campionul ucrainean care a fost pe front și a spus "corpul și onoarea aparțin țării și familiei", decizie de neînțeles
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ludovic orban
Surse: Ludovic Orban va fi revocat din funcția de consilier al...
BUCURESTI - PRESEDINTE - CONFERINTA DE PRESA - 12 NOI 2025
Negocieri urgente la Cotroceni pe tema pensiilor speciale. Nicușor...
Sabrina Voinea la JO 2024. Foto: Profimedia Images
Antrenoarea Camelia Voinea şi-ar fi abuzat verbal propria fiică în...
ilie bolojan
Noile taxe, la vot final în Parlament. Impozite majorate din 2026, în...
Ultimele știri
Mesajul lui Nicușor Dan după moartea lui Ilie Ilașcu: Un patriot care a crezut și a acționat fără nicio ezitare pentru un vis de unire
Cristiano Ronaldo va merge alături de MBS la Casa Albă. Starul se va întâlni cu Donald Trump în calitate de jucător la Al Nassr
Corpul de control al Ministerului Sănătății, verificări la spitalul din Târnăveni după imaginile cu pacienți ținuți în condiții mizere
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
castelul-karolyi
Castelul Karolyi - Carei
Palatul-Telefoanelor-Cluj
Palatul Telefoanelor din Cluj-Napoca
Biserica Reformată Matia din Cluj
Biserica Reformată Matia din Cluj
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, din nou în prim-plan, la 4 luni de la moartea lui Felix. Demnă și puternică, a strălucit...
Cancan
S-a aflat cauza morții mamei și a celor doi copii din Istanbul. Ce s-a întâmplat cu ei la hotel, de fapt...
Fanatik.ro
Mihai Stoica, ironii la adresa lui Mircea Lucescu după Bosnia – România 3-1: ”Dacă ar fi fost actor, juca...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Cum află, de fapt, România cu cine joacă în play-off. Când vor fi trași la sorți tricolorii
Adevărul
Prezentările de dispozitive medicale, noua capcană pentru vârstnici. Cum s-a trezit o femeie de 70 de ani cu...
Playtech
Noua metodă prin care șefii te pot urmări când și unde ești la muncă. Cum ești spionat și monitorizat de...
Digi FM
Fiica unei actrițe și a unui regizor, în comă de 12 ani: "Viața merge înainte cum poate. Vom lupta până la...
Digi Sport
I-a lăsat "mască"! Chivu ”s-a ridicat de la masă și a plecat” în timpul negocierilor pentru venirea în România
Pro FM
Sophie Grégoire rupe tăcerea despre noua relație dintre Justin Trudeau și Katy Perry: „Sunt om. E normal să...
Film Now
Cei mai bogați actori din universul Marvel. Starul care conduce detașat clasamentul
Adevarul
România în fața unor crize profunde: „Am luat un medicament de răceală, deși pacientul are cancer avansat”
Newsweek
Judecătorii CCR și membrii CSM, bonus la pensie între 25.000 și 50.000 de lei. Ce privilegii au de la Guvern?
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Dieta Portfolio, regimul care face furori la nivel mondial. Ce este și de ce unele studii spun că reduce...
Digi Animal World
Haos la un liceu din Ohio. Un cerb a dat buzna prin geamul cantinei în timpul micului dejun
Film Now
Cum ar fi comentat Tom Cruise despărțirea dintre Nicole Kidman și Keith Urban: „Are o mică satisfacție, spune...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu