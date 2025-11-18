Biserica Adormirea Maicii Domnului - Olari, Curtea de Argeș

Origine

O primă variantă care ar putea data biserica reiese dintr-o inscripție pictată la 1869: "a fost la început zidit de Monahia Salomia la anul 1300"

Mister

Dar inscripția unei cruci din cimitir, descifrată de Grigore Tocilescu, plasează biserica în timpul lui "Constantin Voevod". Probabil Constantin Basarab Cârnul din sec. XVII.

Arhitectura

Mica biserică este de tipul celor cu plan drept simplu, având succesiunea de spații: altar, naos cu cupolă, pronaos poligonal și turn-clopotniță peste intrare.

Unicat

Însă forma pronaosului, poligonală în plan și boltită după procedeul gotic, împreună cu clopotnița, sunt elemente atipice pentru bisericile din Țara Românească.

Influențe

Cel mai probabil caracteristicile amintite sunt împrumutate de la Biserica din Bălinești - Moldova, obicei practicat și la construcția Mănăstirii Stelea din Târgoviște.

Decorații

Zidurile sunt construite din piatră și cărămidă, obicei specific pentru bisericile vechi din Curtea de Argeș, iar exteriorul a fost pictat în frescă în anul 1869.

Editor : A.D.V.