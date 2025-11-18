Biserica Adormirea Maicii Domnului - Olari, Curtea de Argeș Data publicării: 18.11.2025 11:44 Origine O primă variantă care ar putea data biserica reiese dintr-o inscripție pictată la 1869: "a fost la început zidit de Monahia Salomia la anul 1300" Liceu din Constanța, evacuat preventiv după ce un șofer de 18 ani a intrat într-o țeavă de gaze Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius Premieră medicală la Spitalul Bagdasar-Arseni din București: operație pe creier cu pacientul treaz Laponia, Maldive și Dubai, destinațiile preferate de români, de Sărbători. Cât costă o vacanță Via Dobrogeana, traseul turistic de 850 de kilometri care va străbate sud-estul României. Când ar urma să fie gata Constantin Toma: Taxele locale vor crește în 2026 cu peste 75%. Primăriile vor încasa mai puțin Fermierii români, sub presiunea importurilor. Cu cât se vinde kilogramul de carne de porc în hipermakerturi Sondaj: Cursă strânsă între primii patru candidați pentru Primăria Capitalei Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat MisterDar inscripția unei cruci din cimitir, descifrată de Grigore Tocilescu, plasează biserica în timpul lui "Constantin Voevod". Probabil Constantin Basarab Cârnul din sec. XVII. ArhitecturaMica biserică este de tipul celor cu plan drept simplu, având succesiunea de spații: altar, naos cu cupolă, pronaos poligonal și turn-clopotniță peste intrare.UnicatÎnsă forma pronaosului, poligonală în plan și boltită după procedeul gotic, împreună cu clopotnița, sunt elemente atipice pentru bisericile din Țara Românească.InfluențeCel mai probabil caracteristicile amintite sunt împrumutate de la Biserica din Bălinești - Moldova, obicei practicat și la construcția Mănăstirii Stelea din Târgoviște.DecorațiiZidurile sunt construite din piatră și cărămidă, obicei specific pentru bisericile vechi din Curtea de Argeș, iar exteriorul a fost pictat în frescă în anul 1869. Editor : A.D.V. Etichete: trecutul din prezent biserica adormirea maicii domnului olari curtea de arges Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost... 2 Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din... 3 SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la... 4 Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc... 5 Scandal public între președintele Societății Române de ATI și medicul Iuliu Torje: „Un...