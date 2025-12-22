Biserica de lemn din Bârsana

Origini și valoare universală

Construită în 1711, biserica din Bârsana se află zi pe dealul Jbâr și este inclusă între cele opt biserici de lemn UNESCO din Maramureș.

Istoric zbuciumat

A fost mutată de două ori, pentru a onora victimele ciumei și ale luptelor cu tătarii din secolul XVIII, și a fost sediu al ultimului episcop ortodox al Maramureșului până în 1739.

Arhitectură tradițională

Edificiul este realizat din bârne în sistem blockbau, cu absidă poligonală, turn-clopotniță pe pronaos și acoperiș piramidal cu streașină dublă.

Pictură murală

Zugrăvită de Toader Hodor în 1806, după mutarea pe amplasamentul actual, pictura combină stilurile baroc și rococo cu un program iconografic complex.

Programul iconografic

Naosul este decorat cu scene din Geneză și Patimi, iar bolta altarului redă Încoronarea Fecioarei. Pronaosul păstrează imaginea Cetelor Drepților.

Mobilier și unitate stilistică

Iconostasul cu uși împărătești baroce și arhangheli decupați, icoanele și mobilierul formează un ansamblu excepțional. Piesele restaurate vor reîntregi monumentul unic.

