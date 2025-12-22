Biserica de lemn din Bârsana Data publicării: 22.12.2025 12:59 Origini și valoare universală Construită în 1711, biserica din Bârsana se află zi pe dealul Jbâr și este inclusă între cele opt biserici de lemn UNESCO din Maramureș. Mâncatul de Sărbători, „sport” național. Cum explică specialiștii tendința de a cumpăra, găti și mânca fără măsură Val de concedieri în fabricile auto din vestul țării. Motivul pentru care mii de oameni vor rămâne fără slujbe în viitorul apropiat Noua modă de sezon: pomi de Crăciun pe patru roți. Șofer: „Toată lumea zâmbește, mă filmează” „E o amintire care rămâne pe viață”. Românii renunță la darurile clasice pentru experiențele cadou. Ce variante au Sărbători sub semnul austerității. Bate vântul în multe dintre hotelurile și pensiunile din țară Tudorel Toader, despre referendumul în Justiție: „Președintele vrea să fie jucător, dar trebuie să joace pe terenul Constituţiei” Conflictul din Justiție poate deveni „o vulnerabilitate statală”, avertizează fostul consilier prezidențial Cristian Diaconescu Un fost judecător al CCR explică de ce „nu e posibil” referendumul în Justiție anunțat de Nicușor Dan Emil Hurezeanu: „România a jucat tot timpul, dar rolul nostru la Marea Neagră este subevaluat” Istoric zbuciumatA fost mutată de două ori, pentru a onora victimele ciumei și ale luptelor cu tătarii din secolul XVIII, și a fost sediu al ultimului episcop ortodox al Maramureșului până în 1739. Arhitectură tradiționalăEdificiul este realizat din bârne în sistem blockbau, cu absidă poligonală, turn-clopotniță pe pronaos și acoperiș piramidal cu streașină dublă.Pictură muralăZugrăvită de Toader Hodor în 1806, după mutarea pe amplasamentul actual, pictura combină stilurile baroc și rococo cu un program iconografic complex.Programul iconograficNaosul este decorat cu scene din Geneză și Patimi, iar bolta altarului redă Încoronarea Fecioarei. Pronaosul păstrează imaginea Cetelor Drepților.Mobilier și unitate stilisticăIconostasul cu uși împărătești baroce și arhangheli decupați, icoanele și mobilierul formează un ansamblu excepțional. Piesele restaurate vor reîntregi monumentul unic. Editor : A.D.V. Etichete: biserica de lemn din bârsana Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți... 2 După negocierile cu SUA de la Miami, Zelenski vrea să se consulte și cu aliaţii europeni... 3 Premierul Ungariei, Viktor Orban, despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei: „Nu este... 4 „O pace fierbinte în Europa”. O țară NATO urmărește din satelit mutările armatei ruse la... 5 „Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile...