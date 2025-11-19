Live TV

Biserica Sfânta Treime din Siret, județul Suceava

Data publicării:
biserica-sfanta-treime-siret

O veche biserică de zid în Siret

În orașul Siret, în partea de est a zonei centrale, se înalță biserica Sfânta Treime, cel mai timpuriu edificiu de cult cu plan triconc din spațiul moldovenesc.

Legendă sau adevăr istoric?

Tradiția istorică atribuie ctitorirea acestui mic locaș fiului și succesorului lui Dragoș I descălecătorul, Sas voievod, care a domnit între 1354 și 1363.

O posibilă biserică de curte

Biserica a fost ridicată pe malul unui pârâu, pe deal, într-un loc cu bună vizibilitate, unde se bănuiește că se afla și reședința domnească a lui Dragoș și a lui Sas.

Origini incerte

Datarea bisericii și identitatea ctitorului nu sunt confirmate de surse, unii istorici fiind de părere că lăcașul ar fi fost ridicat sub domnia lui Petru Mușat.

O nouă perspectivă

În anii '30 ai secolului trecut, cu ocazia restaurării, au ieșit la iveală detalii de construcție ascunse și, odată cu acestea, etape neștiute din istoria edificiului.

Biserica Sfânta Treime azi

Imaginea actuală a bisericii se datorează arhitectului Horia Teodoru care, prin soluția de restaurare, s-a străduit să se apropie de aspectul autentic al edificiului.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
2
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
Jandarmi bun
3
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
4
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
Yann LeCun, expert AI
5
Unul din pionierii sistemelor AI crede că marile companii de tehnologie au făcut o...
"Telenovela" s-a încheiat! "Ia dați-l, bă, acum pe Lucescu la o parte și aduceți pe cine vreți voi!"
Digi Sport
"Telenovela" s-a încheiat! "Ia dați-l, bă, acum pe Lucescu la o parte și aduceți pe cine vreți voi!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am...
dr flavia grosan
Flavia Groșan a murit. Medicul cunoscut pentru răspândirea teoriilor...
Sorin Grindeanu
Nou blocaj pe tăierile din instituții: reducerea salariilor cu 10%...
femeie care verifica preturile pe bonul fiscal dupa ce a facut cumparaturi
Eurostat: România a fost şi în octombrie statul membru UE cu cea mai...
Ultimele știri
Strat nou de 15 centimetri de zăpadă pe Platoul Bucegi, depus peste cel deja existent. Salvamont: Turiștii să fie echipați de iarnă
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR: „Piața de capital este esențială pentru viitorul economiei românești”
Scene de film pe o stradă din sudul Italiei: Un bancomat tras cu mașina de hoții care l-au furat
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
biserica-adormirea-maicii-domnului
Biserica Adormirea Maicii Domnului - Olari, Curtea de Argeș
castelul-karolyi
Castelul Karolyi - Carei
Palatul-Telefoanelor-Cluj
Palatul Telefoanelor din Cluj-Napoca
Biserica Reformată Matia din Cluj
Biserica Reformată Matia din Cluj
Partenerii noștri
Pe Roz
Blugi tăiați, fuste mini, decolteu. O femeie de 58 de ani ignoră criticile: "Dacă ar fi mama, i-aș spune să...
Cancan
Cum arăta Denise Rifai în tinerețe, pe vremea când era blondă? Iubita lui Dan Alexa e regina schimbărilor de...
Fanatik.ro
Campania de mare impact de la România – San Marino este de interes național: „Asta înseamnă responsabilitate”
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Cu cine merge Mircea Lucescu la tragerea la sorți pentru barajul din martie 2026. Adversarul care trebuie...
Adevărul
Te sună „banca” și vrea datele tale? Cum recunoști o tentativă de fraudă și ce ai de făcut
Playtech
Cât plătești pentru asigurarea de sănătate în 2025 dacă nu ai venituri. Calculul complet pentru 1 lună, 6...
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
Numit "infractor" de Traian Băsescu, Giovanni Becali nu s-a abținut: "Mă chema la Cotroceni și-mi zicea asta"
Pro FM
Dua Lipa și-a arătat picioarele "kilometrice" și pofta de viață, într-un dans energic. Rochia mini și...
Film Now
Eric Dane și soția nu mai sunt un cuplu de 8 ani, n-au divorțat, iar ea îl sprijină în lupta cu boala: E...
Adevarul
Ucigașa cu chip de înger: tânăra învățătoare transformată în arma secretă a lui Stalin
Newsweek
Membrii CSM ar rămâne cu pensii speciale între 23.000 și 55.000 de lei după tăieri. Au refuzat. „E puțin”
Digi FM
Două femei s-au luat la bătaie la Târgul de Crăciun din Craiova. Imaginile sunt virale: „Doar e la...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Momentul când un urs apare pe un patinoar, deschis recent pentru localnici: „A vrut să-l încerce pentru noi”...
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
Ilona Brezoianu împărtășește primele fotografii cu fiul ei. „Un pachețel blonduț de nota 10”