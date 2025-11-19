Biserica Sfânta Treime din Siret, județul Suceava

O veche biserică de zid în Siret

În orașul Siret, în partea de est a zonei centrale, se înalță biserica Sfânta Treime, cel mai timpuriu edificiu de cult cu plan triconc din spațiul moldovenesc.

Legendă sau adevăr istoric?

Tradiția istorică atribuie ctitorirea acestui mic locaș fiului și succesorului lui Dragoș I descălecătorul, Sas voievod, care a domnit între 1354 și 1363.

O posibilă biserică de curte

Biserica a fost ridicată pe malul unui pârâu, pe deal, într-un loc cu bună vizibilitate, unde se bănuiește că se afla și reședința domnească a lui Dragoș și a lui Sas.

Origini incerte

Datarea bisericii și identitatea ctitorului nu sunt confirmate de surse, unii istorici fiind de părere că lăcașul ar fi fost ridicat sub domnia lui Petru Mușat.

O nouă perspectivă

În anii '30 ai secolului trecut, cu ocazia restaurării, au ieșit la iveală detalii de construcție ascunse și, odată cu acestea, etape neștiute din istoria edificiului.

Biserica Sfânta Treime azi

Imaginea actuală a bisericii se datorează arhitectului Horia Teodoru care, prin soluția de restaurare, s-a străduit să se apropie de aspectul autentic al edificiului.

