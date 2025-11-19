Biserica Sfânta Treime din Siret, județul Suceava Data publicării: 19.11.2025 12:37 O veche biserică de zid în Siret În orașul Siret, în partea de est a zonei centrale, se înalță biserica Sfânta Treime, cel mai timpuriu edificiu de cult cu plan triconc din spațiul moldovenesc. O dronă a intrat în spațiul aerian al României: patru avioane militare au fost ridicate pentru monitorizare. A fost emis mesaj Ro-Alert SUA lucrează în secret la un nou plan pentru a încheia războiul din Ucraina Ludovic Orban spune că a fost dat afară de Nicușor Dan pentru „un fleac”. „Cred că mai degrabă președintele are o datorie față de mine” Senator SOS, despre acuzația că un coleg a furat un rucsac: „Om fi noi parlamentarii hoți, dar chiar să ne coborâm la nivelul ăsta” Protest al angajaților din Parlament, nemulțumiți de tăierile de salarii. Ministrul Dezvoltării îi asigură că nu vor fi afectați Consens în Coaliție în privința procentului pensiilor magistraților. Kelemen: Săptămâna asta ar trebui să trimitem proiectul la CSM FMI ne recomandă impozit progresiv. Ionuț Dumitru: „Cu resurse reduse, plătim salarii mai mari față de media UE” Franța refuză din nou extrădarea lui Paul al României. Decizia nu este definitivă Drum peste magistrala de gaze, închis în Sectorul 3. Prefectul Capitalei, Andrei Nistor: E pericol foarte mare Legendă sau adevăr istoric?Tradiția istorică atribuie ctitorirea acestui mic locaș fiului și succesorului lui Dragoș I descălecătorul, Sas voievod, care a domnit între 1354 și 1363. O posibilă biserică de curteBiserica a fost ridicată pe malul unui pârâu, pe deal, într-un loc cu bună vizibilitate, unde se bănuiește că se afla și reședința domnească a lui Dragoș și a lui Sas.Origini incerteDatarea bisericii și identitatea ctitorului nu sunt confirmate de surse, unii istorici fiind de părere că lăcașul ar fi fost ridicat sub domnia lui Petru Mușat.O nouă perspectivăÎn anii '30 ai secolului trecut, cu ocazia restaurării, au ieșit la iveală detalii de construcție ascunse și, odată cu acestea, etape neștiute din istoria edificiului.Biserica Sfânta Treime aziImaginea actuală a bisericii se datorează arhitectului Horia Teodoru care, prin soluția de restaurare, s-a străduit să se apropie de aspectul autentic al edificiului. Editor : A.D.V. Etichete: trecutul din prezent biserica sfanta treime siret Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 „A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85... 2 Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc... 3 Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă 4 Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius... 5 Unul din pionierii sistemelor AI crede că marile companii de tehnologie au făcut o...