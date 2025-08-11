Casa Dinu Lipatti din București

Casa din București în care a trăit și a creat pianistul de geniu Dinu Lipatti a intrat în conștiința comunității ca un loc emblematic al muzicii și culturii.

Evoluție. Construită în trei etape, între sfârșitul secolului XIX și prima jumătate a secolului XX, casa poartă amprenta arhitectului Petre Antonescu, din perioada sa de început profesional (1901).

Stil arhitectural. Clădirea eclectică se remarcă prin vădite influențe Art Nouveau, ilustrate la volumul intrării principale, forma golului de ușă și efigia feminină sugestivă.

Adaptare. În anul 1929 a căpătat forma actuală printr-o extindere realizată de arhitectul Ștefan Ciocârlan, la comanda diplomatului Theodor C. Lipatti, tatăl marelui pianist.

Dinu Lipatti. Dinu Lipatti (1917-1950), unul dintre marii pianiști români, compozitor și profesor la conservatorul din Geneva a locuit aici, împreună cu familia s a, în anii 1930 - 1943.

Petre Antonescu. Petre Antonescu a fost unul dintre arhitecții români de seamă ai secolului XX, promotor al arhitecturii neo-românești, a abordat și alte stiluri în bogata sa activitate.

