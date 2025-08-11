Casa Dinu Lipatti din București Data publicării: 11.08.2025 12:10 Casa din București în care a trăit și a creat pianistul de geniu Dinu Lipatti a intrat în conștiința comunității ca un loc emblematic al muzicii și culturii. Val de căldură intens în ultima lună a verii: cum va fi vremea la mare și în București. Explicațiile șefei ANM, Elena Mateescu Daniel Zamfir ar vrea ca USR să plece de la guvernare și-l atacă pe ministrul Economiei Camion în flăcări pe DN 6. Traficul este complet blocat în zonă, după ce anvelopa unei remorci a luat foc în mers Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră de supraveghere Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei doi copii ai lor Prima reacție a premierului Ilie Bolojan, după ce PSD a amenințat că iese din coaliție România află săptămâna viitoare dacă evită falimentul. Criza politică ar putea avea consecințe grave Accidentul de pe podul din Timișoara, produs intenționat, în urma unei răfuieli între clanuri. Unul dintre șoferi a fost reținut Dosarul „10 august”, anchetă fără sfârșit. După șapte ani, nu există nicio concluzie Evoluție. Construită în trei etape, între sfârșitul secolului XIX și prima jumătate a secolului XX, casa poartă amprenta arhitectului Petre Antonescu, din perioada sa de început profesional (1901).Stil arhitectural. Clădirea eclectică se remarcă prin vădite influențe Art Nouveau, ilustrate la volumul intrării principale, forma golului de ușă și efigia feminină sugestivă.Adaptare. În anul 1929 a căpătat forma actuală printr-o extindere realizată de arhitectul Ștefan Ciocârlan, la comanda diplomatului Theodor C. Lipatti, tatăl marelui pianist.Dinu Lipatti. Dinu Lipatti (1917-1950), unul dintre marii pianiști români, compozitor și profesor la conservatorul din Geneva a locuit aici, împreună cu familia s a, în anii 1930 - 1943.Petre Antonescu. Petre Antonescu a fost unul dintre arhitecții români de seamă ai secolului XX, promotor al arhitecturii neo-românești, a abordat și alte stiluri în bogata sa activitate. Editor : A.D.V. Etichete: bucuresti monumente istorice dinu lipatti Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Reacția organizatorilor UNTOLD, după ce trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele... 2 Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei... 3 Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră... 4 Contrapropunerile Ucrainei și Europei la pretențiile lui Vladimir Putin. Linia roșie... 5 Cum au distrus ucrainenii un lansator de rachete rusesc: Au pândit drumul pe care se...