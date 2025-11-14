Live TV

Castelul Karolyi - Carei

Data publicării:
castelul-karolyi

Începuturile castelului

Este construit pe locul cetății de piatră. După aplanarea conflictelor din zonă, Karolyi Antal a inițiat planurile de transformare a cetății într-o clădire rezidențială.

Arhitectură

Cetatea a fost transformată în castel baroc cu plan patrulater. În urma modificărilor realizate între anii 1894-1896, a primit aspectul unui castel cavaleresc medieval.

Spațiul interior

Holul de primire, pavat cu mozaic și dotat cu șeminee uriașe, domină interiorul.

Familii imperiale și regale

În secolele XVIII-XIX, castelul a găzduit membrii familiei imperiale de Habsburg. După Marea Unire din 1918, el este vizitat și de regele Ferdinand și Regina Maria.

Parcul dendrologic

Un parc dendrologic cu o suprafață de 10 hectare înconjoară castelul. Realizat în anul 1698, el cuprinde peste 200 de specii rare de pe toate continentele.

Atracție turistică

În 1944 a fost transformat în spital militar, iar din 1958 în castel s-a mutat muzeul orășenesc care astăzi găzduiește expoziții ce redau atmosfera de altădată.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu
1
Grindeanu, despre pensiile speciale: Nu doar Coaliţia trebuie să îşi dorească această...
misu la liceu
2
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură...
tata-fetita-cabinet stomatologic
3
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea...
Mine antipersonal de tip „fluture” în Donbas
4
O suprafață similară cu a Muntenegrului nu poate fi locuită în Ucraina din cauza minelor...
vreme, iarna, decembrie
5
Prima prognoză a iernii, anunțul ANM. Cum va fi vremea la începutul lunii decembrie
Imagini neverosimile: își lansa cartea, când a fost atacat cu ouă chiar de unchiul său! "Nerușinatule!"
Digi Sport
Imagini neverosimile: își lansa cartea, când a fost atacat cu ouă chiar de unchiul său! "Nerușinatule!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
rogobete 2
Rogobete, în cazul fetiței de 2 ani care a murit după o anestezie...
ZmIxYzE0MmY4YjJmOGE3NWRiMjM0MTQ5YWYyZDU1Nw==.thumb
Scenariul în care Putin atacă o țară NATO cu arme nucleare. Expert...
View of a dentists chair
Colegiul Medicilor Bucureşti s-a autosesizat în cazul fetiței de 2...
Guvernatorul BNR Mugur Isărescu participă la conferința de presă pentru prezentarea Raportului trimestrial asupra inflaţiei pe 14 noiembrie 2022.
Mugur Isărescu: „Nu cred că va mai crește TVA-ul anul viitor”...
Ultimele știri
Un fond de investiții american, prezent și în România, este interesat de activele Lukoil (Reuters)
Imagini virale cu noul robot umanoid dezvoltat de către armata rusă
Alimentare cu gaze întreruptă pe mai multe străzi din Sectorul 5 din București. Locatarii din mai multe clădiri au fost evacuați
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Palatul-Telefoanelor-Cluj
Palatul Telefoanelor din Cluj-Napoca
Biserica Reformată Matia din Cluj
Biserica Reformată Matia din Cluj
un portofel cu bani
O femeie din Carei a găsit un portofel cu 5.700 de lei în parcarea unui supermarket. Ce s-a întâmplat după o lună
copil abuzat
Cruzimea unor părinți din Satu Mare: Își băteau copilul cu un cablu, îl legau cu bandă adeviză și îl puneau în geamantan
katalin novak baie de multime la carei
Maghiarii se plâng că Jandarmeria Română „aplică standarde duble”, după protestele din timpul vizitei președintei Ungariei la Carei
Partenerii noștri
Pe Roz
VIDEO Ariana Grande, panicată după ce a fost 'atacată' de un fan la premiera Wicked. Cynthia Erivo a sărit în...
Cancan
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
Fanatik.ro
„Arma secretă a lui Lucescu!”. Giovanni Becali dezvăluie secretele selecționerului pentru meciul decisiv cu...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Universitatea Craiova a ratat un antrenor de top din fotbalul mondial după plecarea lui Rădoi. De ce a fost...
Adevărul
„Mi-e frică să spun că sunt judecător”. Discuție aprinsă după declarațiile lui Nicușor Dan despre justiție
Playtech
Vremea până pe 15 decembrie! Surprize uriaşe de la meteo, temperaturile din primele săptămâni de iarnă
Digi FM
O influenceriță care a mințit că are cancer își cere iertare printre lacrimi: "Eram pierdută, depresivă și nu...
Digi Sport
Selecționerul Irlandei "rupe tăcerea": ce cuvinte i-a spus Cristiano Ronaldo, după ce a fost eliminat direct
Pro FM
Shakira, o nouă apariție alături de cei doi băieți ai ei. Cât de mari s-au făcut Milan și Sasha
Film Now
Glen Powell a dezvăluit porecla secretă a lui Tom Cruise: „Toți oamenii din viața reală îi spun așa!”
Adevarul
Povestea celui mai misterios deținut politic din Europa. Identitatea sa nu este cunoscută cu exactitate nici...
Newsweek
EXCLUSIV Casa de Pensii recunoaște că are 17.865 de procese cu pensionarii. Pentru ce se judecă?
Digi FM
Începe postul Crăciunului 2025. Ce se mănâncă și care sunt zilele cu dezlegare la pește
Digi World
Ce a fost înainte de Big Bang? Noile teorii despre începutul și sfârșitul Universului ar putea rescrie tot ce...
Digi Animal World
Locuitorii din Florida, terifiați de iguanele care cad din copaci. Motivul pentru care rămân paralizate și...
Film Now
Sylvester Stallone, la un pas de moarte pe platourile de filmare. Actorul dezvăluie cele mai periculoase două...
UTV
Theo Rose a făcut un moment plin de emoție alături de sora ei la Sala Palatului. „Unele prietenii se...