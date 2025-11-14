Castelul Karolyi - Carei

Începuturile castelului

Este construit pe locul cetății de piatră. După aplanarea conflictelor din zonă, Karolyi Antal a inițiat planurile de transformare a cetății într-o clădire rezidențială.

Arhitectură

Cetatea a fost transformată în castel baroc cu plan patrulater. În urma modificărilor realizate între anii 1894-1896, a primit aspectul unui castel cavaleresc medieval.

Spațiul interior

Holul de primire, pavat cu mozaic și dotat cu șeminee uriașe, domină interiorul.

Familii imperiale și regale

În secolele XVIII-XIX, castelul a găzduit membrii familiei imperiale de Habsburg. După Marea Unire din 1918, el este vizitat și de regele Ferdinand și Regina Maria.

Parcul dendrologic

Un parc dendrologic cu o suprafață de 10 hectare înconjoară castelul. Realizat în anul 1698, el cuprinde peste 200 de specii rare de pe toate continentele.

Atracție turistică

În 1944 a fost transformat în spital militar, iar din 1958 în castel s-a mutat muzeul orășenesc care astăzi găzduiește expoziții ce redau atmosfera de altădată.

