Castelul Karolyi - Carei Data publicării: 14.11.2025 12:13 Începuturile castelului Este construit pe locul cetății de piatră. După aplanarea conflictelor din zonă, Karolyi Antal a inițiat planurile de transformare a cetății într-o clădire rezidențială. ArhitecturăCetatea a fost transformată în castel baroc cu plan patrulater. În urma modificărilor realizate între anii 1894-1896, a primit aspectul unui castel cavaleresc medieval. Spațiul interiorHolul de primire, pavat cu mozaic și dotat cu șeminee uriașe, domină interiorul.Familii imperiale și regaleÎn secolele XVIII-XIX, castelul a găzduit membrii familiei imperiale de Habsburg. După Marea Unire din 1918, el este vizitat și de regele Ferdinand și Regina Maria.Parcul dendrologicUn parc dendrologic cu o suprafață de 10 hectare înconjoară castelul. Realizat în anul 1698, el cuprinde peste 200 de specii rare de pe toate continentele.Atracție turisticăÎn 1944 a fost transformat în spital militar, iar din 1958 în castel s-a mutat muzeul orășenesc care astăzi găzduiește expoziții ce redau atmosfera de altădată.