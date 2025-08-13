Conacul Rosetti - Balș din Pribești Data actualizării: 13.08.2025 11:55 Data publicării: 13.08.2025 11:55 Ansamblul Conacului Rosetti - Balș își are începuturile în 1691, odată cu cumpărarea moșiei Pribești de către Iordache Ruset, figură marcantă a Moldovei secolului XVII. Un deținut condamnat pentru act sexual cu un minor a evadat din penitenciar „Economia răsfățului”: Cum au ajuns micile plăceri pe care ni le oferim să crească consumul în perioade de incertitudine Milionar condamnat pentru că a vrut să-și ucidă fosta soție, eliberat din închisoare după 3 zile. A fost apărat de ministrul Justiției Avertismentul lui Mugur Isărescu: vârf al inflației în luna septembrie Focar de Candida auris la Spitalul Floreasca. Ciuperca ucigașă continuă să facă victime: patru pacienți izolați Rata anuală a inflației a crescut cu aproape 8% față de anul trecut. Tarife mai mari cu 63% la energie În ce condiții va fi reluat programul Rabla Gabriela Firea ar putea candida din nou la Primăria Capitalei Preşedintele Asociaţiei de Pensii Private, explicații despre schimbările în lege: Fondurile pot face faţă, inclusiv vârfurilor de plăţi Rosetti și Balș. Timp de două secule, moșia a fost în posesia a două dintre cele mai influente familii din Moldova: Rosetti și Balș, cu legături adânci în politica epocii.Ansamblul conacului. Ansamblul Rosetti - Balș include conacul principal, biserica „Nașterea Maicii Domnului”, dar și alte anexe gospodărești și o fântână.Arhitectură civilă. Clădirea conacului este reprezentativă pentru arhitectura civică moldovenească a secolelor XVI-XVII, păstrând pivnița originală, încăperi boltite și foișorul.Răscruci istorice. Domeniul a fost martor la momente-cheie, de la răscoala din 1907 până la exproprieri, naționalizare și tranziții către diverse funcțiuni publice.Recuperarea memoriei. Din 1991, conacul se află în custodia Institutului Național al Patrimoniului, devenind un reper cultural cu potențial remarcabil de vitalizare. Editor : A.D.V. Etichete: monumente istorice Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a... 2 Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea... 3 Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire... 4 Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a... 5 „Este ca în timpul Războiului Rece”. De ce au fost trimiși soldații și reintroduse...