Conacul Rosetti - Balș din Pribești

conac rosetti

Ansamblul Conacului Rosetti - Balș își are începuturile în 1691, odată cu cumpărarea moșiei Pribești de către Iordache Ruset, figură marcantă a Moldovei secolului XVII.

Rosetti și Balș. Timp de două secule, moșia a fost în posesia a două dintre cele mai influente familii din Moldova: Rosetti și Balș, cu legături adânci în politica epocii.

Ansamblul conacului. Ansamblul Rosetti - Balș include conacul principal, biserica „Nașterea Maicii Domnului”, dar și alte anexe gospodărești și o fântână.

Arhitectură civilă. Clădirea conacului este reprezentativă pentru arhitectura civică moldovenească a secolelor XVI-XVII, păstrând pivnița originală, încăperi boltite și foișorul.

Răscruci istorice. Domeniul a fost martor la momente-cheie, de la răscoala din 1907 până la exproprieri, naționalizare și tranziții către diverse funcțiuni publice.

Recuperarea memoriei. Din 1991, conacul se află în custodia Institutului Național al Patrimoniului, devenind un reper cultural cu potențial remarcabil de vitalizare.

Editor : A.D.V.

