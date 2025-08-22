După Marea Unire din 1918, unirea bisericească a fost un pas natural pentru consolidarea României Mari.

Autonomia Bisericii. În acest context, Biserica Ortodoxă Română a început procesul de organizare internă, pentru a deveni mai autonomă și eficientă.

Rangul de Patriarhie. În 1924, a apărut propunerea de ridicare a Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie, susținută de personalități precum Gheorghe Ciuhandu și Nicolae Iorga.

Primul Patriarh. În februarie 1925, Sfântul Sinod a adoptat în unanimitate hotărârea ca Biserica să devină Patriarhie, iar mitropolitul Miron Cristea a fost ales primul Patriarh.

Întronizarea. Ceremonia de învestire a avut loc pe 1 noiembrie 1925. În prezența autorităților și a delegaților Bisericilor Ortodoxe Surori, Patriarhul Miron Cristea a fost întronizat.

Celebrare. Evenimentul a fost marcat de un concert festiv și o cină oferită de Regele Ferdinand. La 4 noiembrie 1925, patriarhul a susținut un discurs în plenul Senatului.

