Mausoleul de la Hodod

Însemn al recunoștinței

Mausoleul a fost ridicat pentru comemorarea luptelor intense desfășurate în 16 aprilie 1919 în localitatea Hodod, astăzi județul Satu Mare.

Eliberarea nord-vestului Transilvaniei

Aici au fost uciși 18 militari români din Moldova, îngropați apoi lângă Biserica reformată din sat. După război, trupurile lor au fost depuse în cavoul momentului.

Ziua Eroilor, zi de sfințire

A fost sfințit în 29 mai 1931, de vicarul Bisericii Greco-Catolice, dr. Gheorghe Bob, la slujbă participând și rude eroilor proveniți din Basarabia, Moldova și Muntenia.

Simbol funerar

Monumentul a fost realizat sub forma unui obelisc. Soclul este înalt, rotunjit, fiind prevăzut cu patru stâlpi masivi, legați între ei prin lanțuri groase din fier.

Pentru eternitate

Edificiul a fost recent restaurat. "Pentru Neam" este inscripția săpătă în piatră pentru eroii ce odihnesc în liniștea Hododului, amintind pentru ce s-au jertfit.

Memorie și celebrare

Anual, în 19 aprilie, aici se comemorează eroii căzuți în luptele duse de Armata Română în nord-vestul Transilvaniei, la finalul Primului Război Mondial.

