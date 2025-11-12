Mausoleul de la Hodod Data publicării: 12.11.2025 11:42 Însemn al recunoștinței Mausoleul a fost ridicat pentru comemorarea luptelor intense desfășurate în 16 aprilie 1919 în localitatea Hodod, astăzi județul Satu Mare. Coaliția pregătește măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc taxele și amenzile. Explicațiile ministrului Cseke Attila Preț-record la carburanți, după a patra scumpire într-o singură lună. Motorina a sărit de pragul psihologic de 8 lei/litru. Ce urmează Românii strâng cureaua din cauza scumpirilor: cheltuie mai puțin. Ce taie de pe listă Dani Mocanu, cercetat și de ANAF: manelistul are obligații fiscale nedeclarate de peste 300.000 de euro (surse) Primarul Timișoarei: Un angajat de la ISC ziua mă controlează, noaptea mă înjură pe Facebook. Instituțiile sunt folosite politic Dominic Fritz, despre o posibilă schimbare de atitudine a PSD după Congres: „Va fi atrăgător să joace și rolul opoziției” Fritz, despre pensiile magistraților: „Tot ce trebuie este un singur vot la CCR pentru a trece această reformă” Ministrul Dezvoltării, detalii despre reforma administrativă convenită în Coaliție: ce instituții scapă de reduceri și care e impactul Evaziunea fiscală din România, la adăpostul protecției politice. Care este punctul vulnerabilizat de „coincidențe” nefuncționale Eliberarea nord-vestului TransilvanieiAici au fost uciși 18 militari români din Moldova, îngropați apoi lângă Biserica reformată din sat. După război, trupurile lor au fost depuse în cavoul momentului. Ziua Eroilor, zi de sfințireA fost sfințit în 29 mai 1931, de vicarul Bisericii Greco-Catolice, dr. Gheorghe Bob, la slujbă participând și rude eroilor proveniți din Basarabia, Moldova și Muntenia.Simbol funerarMonumentul a fost realizat sub forma unui obelisc. Soclul este înalt, rotunjit, fiind prevăzut cu patru stâlpi masivi, legați între ei prin lanțuri groase din fier.Pentru eternitateEdificiul a fost recent restaurat. "Pentru Neam" este inscripția săpătă în piatră pentru eroii ce odihnesc în liniștea Hododului, amintind pentru ce s-au jertfit.Memorie și celebrareAnual, în 19 aprilie, aici se comemorează eroii căzuți în luptele duse de Armata Română în nord-vestul Transilvaniei, la finalul Primului Război Mondial. Editor : A.D.V. Etichete: satu mare mausoleul de la hodod Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a... 2 Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale... 3 Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său 4 Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea... 5 O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple...