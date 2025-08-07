Muzeul Unirii din Iași Data publicării: 07.08.2025 17:17 Amplasată pe strada Alexandru Lăpușneanu, vizavi de biserica Banu, casa a găzduit personalități marcante din istoria modernă a României. Un bărbat şi un copil, în stop cardio-respirator după ce s-ar fi electrocutat într-o piscină gonflabilă Zeci de pelerini au avut nevoie de îngrijiri medicale. Ei au participat la slujba de canonizare a Sfinţilor Paisie şi Cleopa Vasile Dîncu, despre președinții PSD: „Partidul corespunde unui orizont de așteptare, dar nu e cel care ne împinge în viitor” Reportaj din Oltenița, orașul lui Ion Iliescu, a doua zi după moartea fostului președinte: Clopote mute, omagii zero. Ce spun oamenii Italia aprobă construirea celui mai lung pod suspendat din lume, între Sicilia și continent Noi detalii despre dubla crimă din Teleorman De la primăria de comună la ambasadă: 270 de angajați din instituții centrale și locale, detașați peste hotare fără concurs Dublă crimă în Teleorman Imagini șocante: Două femei, lovite pe trotuar de un șofer care a pierdut controlul unei mașini sport Arhitectură și evoluție. Construită în 1806, în stil neoclasic, de boierul Constantin Catargi și soția sa, Elisabeta, clădirea a trecut, până în 1889, prin posesia mai multor familii boierești.Alexandru Ioan Cuza. Odată cu dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza în Principatele Unite, această casă i-a servit drept reședință pe durata șederii sale la Iași.Regele Ferdinand Întregitorul. În timpul Primului Război Mondial, imobilul a fost folosit de Regele Ferdinand, în perioada retragerii administrației centrale la Iași (1916-1918).Muzeul Unirii. Din 1937 clădirea devine proprietate a statului și monument istoric, iar în 1938 este amenajată aici o mică expoziție, la inițiativa lui Nicolae Iorga.Renașterea de după război. Grav avariată în 1944, clădirea a fost refăcută după război. Azi face parte din Complexul Muzeal Național „Moldova” și găzduiește o expoziție cu obiectele familiei Cuza. Editor : A.D.V. Etichete: iasi monumente istorice Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Aproape 30.000 de dezertori au revenit în armata Ucrainei, după promulgarea unei legi de... 2 Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele... 3 Mesajul fostului procuror general al României, care l-a trimis de două ori în judecată pe... 4 Alertă de vijelii puternice, ploi și grindină în patru județe din țară. Alte 11 și... 5 Lituania cere sprijinul „imediat” al NATO după incidentul de săptămâna trecută când o...