Muzeul Unirii din Iași

Amplasată pe strada Alexandru Lăpușneanu, vizavi de biserica Banu, casa a găzduit personalități marcante din istoria modernă a României.

Arhitectură și evoluție. Construită în 1806, în stil neoclasic, de boierul Constantin Catargi și soția sa, Elisabeta, clădirea a trecut, până în 1889, prin posesia mai multor familii boierești.

Alexandru Ioan Cuza. Odată cu dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza în Principatele Unite, această casă i-a servit drept reședință pe durata șederii sale la Iași.

Regele Ferdinand Întregitorul. În timpul Primului Război Mondial, imobilul a fost folosit de Regele Ferdinand, în perioada retragerii administrației centrale la Iași (1916-1918).

Muzeul Unirii. Din 1937 clădirea devine proprietate a statului și monument istoric, iar în 1938 este amenajată aici o mică expoziție, la inițiativa lui Nicolae Iorga.

Renașterea de după război. Grav avariată în 1944, clădirea a fost refăcută după război. Azi face parte din Complexul Muzeal Național „Moldova” și găzduiește o expoziție cu obiectele familiei Cuza.

Editor : A.D.V.