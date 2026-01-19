Muzeul Bisericii Sf. Nicolae din Șcheii Brașovului - Prima Școală Românească este una dintre instituțiile culturale de referință ale poporului român.

Vechime și monument. Muzeul se află în incinta Bisericii ”Sf. Nicolae” din vechiul cartier românesc ”Șchei”, într-o clădire-monument istoric ce datează din secolul al XV-lea.

Importanță și tradiție. Spațiul muzeal adăpostește valori culturale și artistice care confirmă moștenirea imporantă lăsată de Șcheii Brașovului patrimoniului național.

Tezaur și colecții. Muzeul expune manuscrise românești, grecești și slavone, documente originale ale domnitorului Constantin Brâncoveanu, artă medievală și bisericească.

Patrimoniu și diversitate. Reorganizat în 1964, muzeul păstrează sute de cărți unicat, datând din secolele XV-XIX, obiecte de etnografie, costume, instrumente muzicale, tablouri și icoane.

Memorie și continuitate. Prima Școală Românească rămâne un spațiu viu al memoriei, unde patrimoniul educației și al credinței se întâlnesc în fiecare filă, obiect sau poveste păstrată.

