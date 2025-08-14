Sate cu biserici fortificate

Aceste sate bine conservate și omogene reprezintă exemple excepționale de tradiție vernaculară specifică Europei de sud-est.

Import. Fondatorii acestor localități sunt sașii, originari din ținuturile Rinului și Moselei, colonizați în Transilvania începând cu secolul al XII-lea.

Inspirație. Sașii au adus cu ei modelul flamand de organizare a terenurilor, pe care l-au transpus în așezări compacte și regulate, organizate în jurul bisericilor.

Apărare. În timp ce, în fața invaziilor tătarilor și turcilor, sașii și-au înconjurat orașele cu ziduri și turnuri de apărare, în sate au transformat bisericile în fortărețe.

Elemente vitale. În caz de asediu, viața își putea urma cursul: bisericile adăposteau camere de provizii, fântână, moară, cuptorul de pâine, primăria, judecătoria și școala.

Tradiție. Chiar dacă, spre finalul secolului al XVIII-lea, bisericile și-au pierdut funcția de apărare, ele au continuat să coaguleze viața comunităților săsești.

