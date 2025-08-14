Live TV

Sate cu biserici fortificate

Data publicării:
biserici fortificate

Aceste sate bine conservate și omogene reprezintă exemple excepționale de tradiție vernaculară specifică Europei de sud-est.

Import. Fondatorii acestor localități sunt sașii, originari din ținuturile Rinului și Moselei, colonizați în Transilvania începând cu secolul al XII-lea.

Inspirație. Sașii au adus cu ei modelul flamand de organizare a terenurilor, pe care l-au transpus în așezări compacte și regulate, organizate în jurul bisericilor.

Apărare. În timp ce, în fața invaziilor tătarilor și turcilor, sașii și-au înconjurat orașele cu ziduri și turnuri de apărare, în sate au transformat bisericile în fortărețe.

Elemente vitale. În caz de asediu, viața își putea urma cursul: bisericile adăposteau camere de provizii, fântână, moară, cuptorul de pâine, primăria, judecătoria și școala.

Tradiție. Chiar dacă, spre finalul secolului al XVIII-lea, bisericile și-au pierdut funcția de apărare, ele au continuat să coaguleze viața comunităților săsești.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
2
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
sorin grindeanu face declaratii la guvern
3
Grindeanu, după ce ministrul Finanțelor a anunțat modificări în privința taxării...
george simion
4
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este...
elev
5
Bacalaureat cu peripeții. Un elev a picat pentru că a adormit în timpul examenului: „M-au...
S-au lămurit: Cristiano Ronaldo are prost-gust! Cum a fost numit inelul de logodnă de 10.000.000 de dolari
Digi Sport
S-au lămurit: Cristiano Ronaldo are prost-gust! Cum a fost numit inelul de logodnă de 10.000.000 de dolari
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
mipe
Frână la proiecte finanțate prin PNRR și programul Anghel Saligny...
Screenshot 2025-08-14 at 11.06.01
Ceartă pe Facebook între doi lideri de la PNL și PSD: „Partidul tău...
Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan s-a întâlnit la Palatul Victoria cu primarii de comune...
Screenshot 2025-08-14 114624
Explozie urmată de incendiu în Bacău: fata de 14 ani, stabilă...
Ultimele știri
„Atmosferă dificilă și instabilă”. Tactica militară folosită de Rusia pentru a înlătura trupele ucrainene și a avansa în Donețk
Marele barter pe care-l pregătește Trump pentru Putin. Lista posibilelor concesii din Alaska (The Telegraph)
Peste 30 de persoane din Satu Mare, înșelate cu vacanțe fictive în Zanzibar. La cât se ridică prejudiciul
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
conac rosetti
Conacul Rosetti - Balș din Pribești
capidava
Cetatea Capidava
casa lipatti
Casa Dinu Lipatti din București
Muzeul Unirii din Iasi
Muzeul Unirii din Iași
cazinou
Cazinoul din Constanța
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu aveam niciun simptom, dar corpul meu era plin de cancer". O femeie a descoperit întâmplător boala și acum...
Cancan
Când începe anul școlar 2025-2026, de fapt. Ministrul Educației a anunțat data exactă!
Fanatik.ro
O firmă din Grupul Țiriac a primit 18,4 milioane euro ajutor de la stat la numai patru luni de la înființare!
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții: „O...
Adevărul
PSD, între retragerea de la guvernare și alianța cu AUR. Confuzia care îi derutează pe români
Playtech
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a...
Digi FM
Tragedie în vacanță all-inclusive: Un bărbat de 70 de ani a murit după ce a mâncat pui insuficient gătit în...
Digi Sport
Marquinhos a mers la microfon și a avut un mesaj pentru Donnarumma, după ce PSG a luat Supercupa fără el
Pro FM
Fostul basist de la Maroon 5 divorțează la trei luni de la nuntă. Soția sa îl acuză de violență: „Era scos...
Film Now
Halle Berry a fost Miss World USA. Cum arăta în 1986
Adevarul
De ce nu e greșit să spui «La mulți ani» de Sfânta Maria Mare. Explicația preotului care schimbă tot ce știm...
Newsweek
Vineri, zi decisivă pentru pensii. Cum ar putea rămâne pensionarii cu pensiile înghețate ani de zile
Digi FM
Cascadorie periculoasă pe Șoseaua Mihai Bravu: motociclist prins mergând pe o singură roată, amendat și lăsat...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Charlie Sheen, declarații la opt ani de când a renunțat la alcool: „Rușinea te sufocă. Chiar i-am rănit pe...
UTV
Jason Momoa, la un pas de moarte în ocean. „Am renunțat. În mintea mea, murisem deja”. Experiența care i-a...