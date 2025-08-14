Sate cu biserici fortificate Data publicării: 14.08.2025 11:43 Aceste sate bine conservate și omogene reprezintă exemple excepționale de tradiție vernaculară specifică Europei de sud-est. Alertă în Alaska: risc de inundații catastrofale din cauza topirii unui ghețar Pericolul din mare, în plin sezon estival: gropi adânci la doar câțiva metri de mal Bolojan, despre tăierile de personal din instituțiile de stat: „Uneori, cei din posturile de conducere sunt cât cei care lucrează” Patru oameni au fost răniți într-o explozie la Bacău Jandarmii înarmați la metrou au dat naștere unor teorii ale conspirației. Ce spun oamenii care s-au întâlnit cu ei în stații Cătălin Drulă, despre planul AUR de a forma un guvern cu PSD: „În business există o expresie – preluare ostilă” Alexandru Rogobete îl apără pe managerul Spitalului Floreasca. Documentele care contrazic declarațiile ministrului Pasajul Basarab, dezastru pe bani publici. Proiect de peste 285 de milioane de euro, degradat după 14 ani fără recepție Un deținut condamnat pentru act sexual cu un minor a evadat din penitenciar Import. Fondatorii acestor localități sunt sașii, originari din ținuturile Rinului și Moselei, colonizați în Transilvania începând cu secolul al XII-lea.Inspirație. Sașii au adus cu ei modelul flamand de organizare a terenurilor, pe care l-au transpus în așezări compacte și regulate, organizate în jurul bisericilor.Apărare. În timp ce, în fața invaziilor tătarilor și turcilor, sașii și-au înconjurat orașele cu ziduri și turnuri de apărare, în sate au transformat bisericile în fortărețe.Elemente vitale. În caz de asediu, viața își putea urma cursul: bisericile adăposteau camere de provizii, fântână, moară, cuptorul de pâine, primăria, judecătoria și școala.Tradiție. Chiar dacă, spre finalul secolului al XVIII-lea, bisericile și-au pierdut funcția de apărare, ele au continuat să coaguleze viața comunităților săsești. Editor : A.D.V. Etichete: monumente istorice biserici fortificate Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a... 2 Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone... 3 Grindeanu, după ce ministrul Finanțelor a anunțat modificări în privința taxării... 4 AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este... 5 Bacalaureat cu peripeții. Un elev a picat pentru că a adormit în timpul examenului: „M-au...