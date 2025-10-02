Schitul Brădet

Ansamblul Fostului Schit din satul Brădet, comuna Brăduleț, județul Argeș, este un monument istoric de importanță națională, de la sfârșitul secolului al XIV-lea.

Viața monahală și transformarea. Monumentul reprezintă moștenirea unui vechi schit de călugări, transformat în biserică de mir către sfârșitul secolului al XVIII-lea.

Elemente-cheie și structură. Ansamblul include trei monumente istorice de importanță națională: Biserica „Înălțarea Domnului”, turnul-clopotniță și zidul de incintă.

Mărturii istorice și păstrare. Este una dintre puținele biserici de secol XIV care își păstrează forma și substanța originale. alături de mănăstirile Cozia sau Cotmeana.

Școală de restaurare. Biserica a fost restaurată între anii 1964-1966 de Ștefan Balș. Proiectul s-a dovedit complex: bolții pronaosului s-au consolidat fără a afecta pictura murală.

Viitor și revitalizare. În 2023 a fost inițiată o strategie de revitalizare, pentru conservarea monumentului și reintegrarea sa în viața comunității locale.

Editor : A.D.V.