Schitul Brădet Data publicării: 02.10.2025 17:09 Ansamblul Fostului Schit din satul Brădet, comuna Brăduleț, județul Argeș, este un monument istoric de importanță națională, de la sfârșitul secolului al XIV-lea. Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o provocare”. Orban: „Suntem mai puternici decât Rusia” Nicușor Dan anunță când va fi operațional „zidul anti-drone” al Europei. „Ameninţarea nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia” Nicuşor Dan explică liderilor UE cum a influențat Rusia alegerile. „O să vorbesc despre încercările grupării Potra de destabilizare” Un soi de ardei iute, creat în România, ar putea deveni cel mai picant din lume Fructul-vedetă al toamnei care îngrașă mai mult decât zahărul și care poate aduce dezechilibre în organism Pensiile din Pilonul II ar putea fi mai mari. Inițiativa legislativă care le-ar aduce românilor un „cadou” lunar de la angajatori Controale mai rapide pe marile aeroporturi. Ce spun românii despre ridicarea restricției privind lichidele în avion. Avertismentul SRI Bogdan Ivan: Avem blocaje la proiectele de hidrocentrale din cauza gândacilor și peștilor. Sunt aberații. Voi merge în CSAT Percheziții în București și în 3 județe într-un dosar de furt de componente de la CFR Marfă. Prejudiciul se ridică la 500.000 de euro Viața monahală și transformarea. Monumentul reprezintă moștenirea unui vechi schit de călugări, transformat în biserică de mir către sfârșitul secolului al XVIII-lea.Elemente-cheie și structură. Ansamblul include trei monumente istorice de importanță națională: Biserica „Înălțarea Domnului”, turnul-clopotniță și zidul de incintă.Mărturii istorice și păstrare. Este una dintre puținele biserici de secol XIV care își păstrează forma și substanța originale. alături de mănăstirile Cozia sau Cotmeana.Școală de restaurare. Biserica a fost restaurată între anii 1964-1966 de Ștefan Balș. Proiectul s-a dovedit complex: bolții pronaosului s-au consolidat fără a afecta pictura murală.Viitor și revitalizare. În 2023 a fost inițiată o strategie de revitalizare, pentru conservarea monumentului și reintegrarea sa în viața comunității locale. Editor : A.D.V. Etichete: monumene istorice Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de... 2 Au intrat banii: românii care au carduri sociale pentru alimente au primit prima tranșă... 3 Diana Buzoianu, despre francezii care „ne fură apa și aurul din lacuri”: Extremiștii... 4 SUA au trimis chiar în coasta Rusiei aeronave avansate care „vânează” submarine. Ce pot... 5 Nicușor Dan a participat la dineul organizat de regele Danemarcei la Copenhaga. Șeful...