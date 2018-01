Tânăra care dă chip miturilor românești

Alexandra Stanciu, o tânără ilustratoare şi graficiană, dă chip legendelor româneşti. Face păpuşi din porţelan cu articulaţii, unice în România, inspirate din mitologia românească: Drăgaica, Ileana Cosânzeana sau Ielele.

„Aici, la mânuţă, o să rămână această bavură, o să se vadă după, dar nu foarte mult... practic o bavură nu va fi, dar va fi această linie, materialul rămâne mat, nu este glazurat şi la degetul mare putem să intrăm cu etapa de finisat până în spate, dar aici nu avem cum să finisăm aceste două degete. Lăsăm doar acest deget mic care rămâne ridicat”, ne arată Alexandra.

La început a fost un mit. Apoi a apărut o idee, a urmat documentarea. În total, o muncă de aproape doi ani. De atât a fost nevoie ca visul Alexandrei Stanciu să prindă contur. Păpuşile lui Alice, aşa cum le numesc prietenii, s-au transformat încet în adevărate obiecte de artă: păpuşi din porţelan, cu articulaţii, pictate manual, cu haine croite din mătase brodată şi pietre preţioase.

Alexandra Stanciu, ilustratoare și graficiană: Eu am fost fascinată încă de mică de ştimă, de iele, de tot felul de creaturi din astea din legendele româneşti, din mitologia noastră chiar. Avem atât de multe legende, avem atât de multe poveşti, avem cărţi despre mitologia românească pe care nu le mai găseşti, pentru că nu se mai editează de zeci de ani, avem basme ascunse şi nu le mai cunoaştem. Aşa cum nu mai ştim nici ce înseamnă diverse simboluri pe iile femeilor. Multe lucruri s-au pierdut, dar slavă Domnului că sunt oameni care încet-încet vor să rescrie toate poveştile acestea minunate.

Alice are 29 de ani, este ilustratoare şi graficiană. S-a încăpăţânat să ducă la bun sfârşit un proiect unic în România şi foarte greu de realizat. După lungi căutări a găsit şi oamenii potriviţi, dispuşi să intre în jocul ei.

Cristina Ciobanu, ceramist: Alice a ajuns la mine în atelier cu foarte mult entuziasm, ca să zic aşa, şi cu un proiect foarte ambiţios, l-am analizat pe toate părţile şi în primă fază am zis că nu mă bag, dar văzând-o cu multă forţă, am zis că mergem mai departe. Este vorba despre producţia unei păpuşi cu articulaţii şi cu coate din porţelan şi nu a fost o treabă uşoară. A venit la mine cu un prototip mamă, o păpusă care... noi am considerat împreună cu colegul meu Ariciu, care a colaborat la acest proiect, am considerat că mai are nevoie de foarte multe retuşuri. Am început prin a remodela forma. Alice şi-a mai luat un răgaz şi a început să-şi modeleze din nou capul şi mâinile.

Pentru Cristina Ciobanu, ceramist, acest proiect a fost poate cea mai mare provocare din întreaga sa carieră. Până să ajungă să realizeze articulaţiile perfecte, păpuşa a fost remodelată de mai multe ori. Cele 19 piese din porţelan au fost create cu ajutorul unor matriţe, iar mai apoi pictate manual cu luster de aur, platină sau argint.

Cristina Ciobanu, ceramist: Alice a făcut o treabă minunată şi a colaborat cu foarte mulţi oameni talentaţi şi nici nu vreau să-mi imaginez ce muncă este în spatele fiecărei hăinuţe, gândită, în primul rând layer e de makeup şi straturi de umbră şi lumină. Presupune o muncă titanică, deci o admir şi cred că este într-o direcţie foarte bună, poate să ducă proiectul la un nivel extraordinar. Este un obiect de artă, pe care îl admiri, te uiţi la el oare cum este făcut, este interesant şi presupune o poveste în spatele ei. Alice are pentru fiecare păpuşă în parte povestea ei şi este zâna ei.

„Aceasta este Drăgaica sau Sânziana, are o rochie de mireasă, pentru că în anumite zone, în zonele în care i se zice Drăgaica această zână este astfel îmbrăcată ca o mireasă. Culoarea galben provine desigur de la culoarea florilor, flori micuţe, mărunte, care au această formă, de stea cu patru colţuri şi este brodată peste tot pe costumul zânei. Este patroana tuturor plantelor tămăduritoare, apare, se arată în Noaptea de Sânziene, 24 iunie, o noapte magică, frumoasă, pe care mulţi o cunosc deja ca fiind Ziua Internaţuională a Iei. Este accesorizată cu o coroană din argint, pe care am făcut-o din ceară. Ea este pictată cu luster auriu, care are un procent de aur, haina este brodată cu multă grijă şi multă muncă...”, povestește Alexandra.

Numai realizarea hăinuţei a durat aproape două luni. Rochia de mireasă în miniatură a fost un adevărat test al răbdării.

Alexandra Stanciu, ilustratoare şi graficiană: A fost foarte greu să găsesc oameni care să se arunce într-o asemenea provocare, pentru că este o mare provocare să faci o broderie atât de micuţă sau să faci nişte mânuţe de doi centimetri cu tot cu unghiuţe şi cu tot cu cutele palmelor. Sunt nişte provocări pentru oricine.

Prin păpuşile sale, Alice a reuşit să îmbine tradiţia şi luxul. Astfel că ia românească este brodată cu pietre preţioase, iar opincuţele sunt realizate din argint. Nu întâmplător însă.

Alexandra Stanciu, ilustratoare şi graficiană: Am făcut foarte mult research să văd cum trebuie să se îndoaie păpuşile, din ce fel de porţelan să le fac, cum să le pictez. De exemplu alegerea de a picta păpuşile mele cu luster de aur, de platină este destul de inedită, pentru că în general păpuşile de acest fel sunt pictate realist, cu umbre, cu obraji, cu machiaj, sprâncene, eu am ales să fac un experiment şi, mai ales, să interpretez simbolurile tradiţionale româneşti, simboluri solare, simboluri foarte des întâlnite pe ii care înseamnă mai mult decât parcă par a fi, adică nu sunt doar nişte decoraţiuni. Pentru mine, luxul înseamnă informaţie, cunoaştere, cineva care deţine o astfel de păpuşă deţine de fapt povestea ei, deţine simbolul ei. Înseamnă ceva pentru persoana aia, se oglindeşte persoana aceea în opera asta de artă? Şi poveştile astea tocmai fiind cu un fond atât de profund am decis să le arăt respectul cuvenit prin materialele cele mai preţioase pe care le-am găsit eu.

Cele cinci prototipuri realizate până acum duc mai departe cele mai cunoscute legende de la noi.

„Ileana Cosânzeana se regăseşte în multe legende româneşti, însă cea pe care am făcut-o eu este din legenda Luna şi Soarele. Mai exact Luna şi Soarele erau fraţi şi atunci când Soarele a fost foarte atras de sora lui şi a dorit să se căsătorească cu ea, Dumnezeu a trebuit să intervină şi i-a despărţit pe cei doi. Dumnezeu a luat-o pe Luna şi a mutat-o în diferite locuri în care Soarele nu putea să o găsească şi în final a pus-o pe cer. Legenda Lunii şi a Soarelui exemplifică de ce cei doi aştri nu se pot întâlni niciodată. Este un fel de a înţelege al ţăranilor români de ce Soarele când răsare, Luna nu poate. Soarele plângea după Lună şi lacrimile lui se transformau în stelele din jurul Lunii. Foarte frumos. Pentru a ilustra această legendă am creat capul Lunii din platină, pentru că în legendă se spune că cei doi aveau corp de oameni şi cap de argint, respectiv de aur. Însă luster de argint nu există. Ce este foarte interesant este această cuşcă din jurul fustei ei, ea este practic prizonieră tot timpul, trebuie să asculte cu docilitate de Dumnezeu şi cuşca aceasta reprezintă această lipsă a libertăţii ei, iar plachetele din cuşcă au simbol solar reprezintă ochiul Soarelui care tot timpul o caută pe cer şi nu o găseşte niciodată”, spune Alexandra.

Prețul unei astfel de jucării poate ajunge până la 3.600 de euro. Dar ce contează până la urmă este că Alice din Țara Păpușilor și-a îndeplinit cel mai mare vis de până acum.