După 2 ani de guvernare iresponsabilă marca PSD PNL, România se confruntă cu o situație fără precedent.Clivajul dintre România Educată așa cum o vede Președintele profesor și Educația prin Mărunțiș pe care o trăiesc dascălii de rând nu a mai putut fi ignorat de cei din urmă. De curând, Parlamentul a adoptat Legile Educației cu urale politice în speranța că ar putea ascunde marea problemă a învățământului românesc: reforma unui sistem învechit este condamnată să rămână pe hârtie în lipsă de finanțare.

În aceeași zi când parlamentarii coaliției trepidau în aplauze la ordin pentru Legile Educației, profesorii intrau în grevă generală. Simplul fapt că implementarea României Educate a debutat cu profesorii în cancelarii și elevii acasă ar fi trebuit să ridice semne de întrebare la palatele Victoria și Cotroceni. Reacția figurilor centrale ale Guvernului, actualul Premier Ciucă și viitorul șef al executivului, Ciolacu, a fost însă una vehementă împotriva profesorilor. Între batjocura promisiunii unor vouchere sociale, în realitate incompatibile cu munca de profesor și utilizarea politică a reprezentanților elevilor și părinților ca să scadă legitimitatea grevei în opinia publică, un spectator obiectiv ar putea crede că cerințele profesorilor sunt paralele cu realitatea. Doleanțele protestatarilor și greviștilor se încadrează însă perfect în viziunea unei românii educate și imperfect în România specialilor, țara în care trăim cu toții.

Chiar profesorul Klaus Iohannis, astăzi președinte al României a glumit pe seama profesorilor din stradă. Aflat într-o vizită oficială în orașul natal, le-a transmis elevilor care îl așteptau că există și părți bune ale grevei: au program de voie și s-au ales și cu o poză cu doi șefi de stat. Când glumele Președintelui s-au terminat, au început amenințările față de profesori ca aceștia să accepte oferta dezavantajoasă a guvernului. De unde amuzamentul și crasa lipsă de reacții competente din partea decidenților față de cea mai mare grevă în educație din istoria țării noastre?

Adevărul este că Guvernul Ciucă ne-a adus la fundul sacului, cu o gaură la buget de 30 miliarde euro și datorii mai mari decât jumătate din tot ce produce țara într-un an întreg. Cât timp executivul va continua să prioritizeze sinecurile plătite din bani publici și să creeze noi categorii de speciali, evident că nu vor exista și bani de măriri pentru profesori. De cealaltă parte, inflația galopantă a reușit să anuleze orice creșteri de venituri pentru cei mai mulți români, iar categorii deja subapreciate financiar de către stat, precum profesorii, s-au trezit brusc cu un picior în prăpastia vulnerabilității financiare. Și ca ei mai sunt mulți alții, căci vedem deja cum sindicaliștii din sănătate, polițiștii, grefierii și angajații CFR au anunțat proteste. Urmează o vară fierbinte în Piața Victoriei și în marile orașe ale țării. Dacă guvernanții vor trata la fel de disprețuitor și viitoarele categorii de greviști, putem începe să vorbim de o dezamăgire generalizată a populației. Ce servicii vor mai putea oferi dascălii și personalul medical, după runde continue de umilire publică din partea autorităților când aceștia cer doar să fie răsplătiți corect pentru munca lor?

Încă de anul trecut, am încercat să propunem soluții corecte pentru problema ce s-a transformat azi într-o criză a sistemului de învățământ. Împreună cu colegii mei, am depus un proiect de lege care ar fi adus salariile profesorului debutant la un nivel echivalent cu valoarea coșului minim, stabilită de INS. Anul acesta, am propus un amendament la Legea Bugetului ca salariile profesorilor debutanți să fie egale cu salariul mediu brut. Evident că niciuna dintre inițiative nu și-au găsit loc în lege. Coaliția știe să crească doar veniturile specialilor.

Dacă PSD și PNL nu au putut mări salariile profesorilor din considerente de buget, existau multe instituții și sinecuri de stat de unde puteau tăia dacă erau de bună credință. Doar eliminarea pensiilor speciale ar aduce la buget nu mai puțin de 12 miliarde de lei. O altă sursă de bani pe care acum autoritățile îi irosesc sunt Ministerele fără logică și rezultate. Odată cu venirea PSD la Guvernare au apărut două noi ministere, al Familiei și al Antreprenoriatului și Turismului. Instituțiile sparte acum din Ministerul Muncii și Ministerul Economiei există doar pentru înmulțirea sinecurilor și îi costă pe români aproape 5 miliarde de lei pe an. Mai sunt zeci, dacă nu sute, de agenții ce țin de stat care seacă bugetul public cu zeci de milioane de lei anual fără să aducă plusvaloare societății. Colegii mei au depus numeroase proiecte legislative pentru desființarea sinecurilor care ne consumă banii, toate respinse ori ținute la sertar. Dacă domnii Iohannis, Ciucă și Ciolacu schimbă narativa și se hotărăsc în al doisprezecelea ceas să guverneze pentru oameni, vor exista și bani pentru profesori și nu numai, în țara noastră.

USR, alături de Forța Dreptei, a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Educației, Ligia Deca, cu titlul „Îndrăznesc să susțin educația”.