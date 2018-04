Așezări preistorice, descoperite pe şantierul unei viitoare şosele de centură

Se rescrie istoria, în aceste zile, la Satu Mare. Construcția viitoarei șosele de centură a orașului scoate la lumină viața și îndeletnicirile oamenilor care au trăit în zonă chiar și cu 1700 de ani în urmă. Până acum, din cele 9 situri arheologice identificate în zonă, săpăturile au scos la iveală două așezări preistorice și una din Epoca Migrațiilor. Fiecare complex arheologic este cartografiat, iar artefactele găsite vor fi restaurate și conservate.

La kilometrul 11,5 al viitoarei șosele de centură a orașului Satu Mare șantierul le aparține, pentru moment, arheologilor.

"Este un sit de epocă romană, barbarii din Epoca Romană. Este foarte interesant pentru că nu se știa de această locuire, în această zonă", susţine Ștefan Georgescu, arheolog.

Peste 100 de complexe arheologice au fost descoperite în zonă, pe o lungime de aproximativ 250 de metri. Cele mai multe, spun specialiștii, sunt din perioada vandalilor, pe care istoria îi plasează la sfârșitul secolului al III-lea.

"Am descoperit mai multe ateliere, putem să le spunem așa. Probabil prelucrarea fierului pentru că am găsit zgură de fier. Nu pot să spun exact, cu claritate, ce produceau în aceste mici ateliere pentru că se știe că locuințele lor erau fără cuptor. Or, noi aici am găsit cuptoare în interior", a precizat Ștefan Georgescu.

Săpăturile arheologice au scos la iveală și mai multe gropi de provizii pentru alimente, dar și gropi de stâlp despre care arheologii spun că erau folosite pentru locuințele de suprafață.

"Avem o dărâmătură de chirpic, de la pereții caselor, avem un văscior la fund. Desfacem partea cealaltă a gropii, desenăm platforma, fotografiem", explică arheologii.

"Fiecare complex arheologic este atent studiat, numerotat și apoi cartografiat pentru ca, în final, să fie consemnat în istorie", a observat Izabela Jurasko, jurnalist Digi24.

"Pentru prima dată în istoria județului avem un număr atât de mare de situri arheologice: practic 11 așezări și o necropolă", a declarat Liviu Marta, managerul Muzeului Judeţean de Istorie Satu Mare.

Odată descoperite, toate artefactele sunt ridicate și duse la Muzeul Judeţean de Istorie din Satu Mare.

"Ce se aduce de la situri (...) vin numerotate; fiecare unde a fost găsit are etichetă, sunt etichetate. Noi le curățăm și pe urmă se pun la uscat, se ambalează în cutii și se pun în muzeu", spune Ioan Turdean, muncitor la situl arheologic.

La săpăturile arheologice de la Satu Mare participă 15 arheologi din toată țara.

Viitoarea șosea de centură a orașului va avea în total 19 kilometri și jumătate, iar lucrările - în valoare totală de 68 de milioane de euro - vor fi finalizate, cel mai probabil, până în primăvara anului 2020.

Reporter: Izabela Jurasko

Operator: Kristian Kosa