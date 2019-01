Timişoara | Prematur vizitat de ministrul Sănătății

Un băiețel născut prematur la Slatina, în noiembrie anul trecut, pe care niciun spital din România nu l-a acceptat şi care a fost, în cele din urmă, transferat la Timişoara a primit o vizită surpriză. Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a vrut să îl vadă pe micuţul care avea 900 de grame la naştere şi puţine şanse de supravieţuire. El este internat la Spitalul de Copii din Timişoara.

Marius Andrei s-a născut la Slatina, în octombrie, înainte de termen. La acea dată cântărea mai puțin de un kilogram.

"Copilul a ajuns de la Slatina la Timișoara, după care, ca să zic așa, nu știu dacă am luat o decizie chiar ok, însă am decis ca în fiecare zi să primesc un raport despre acest copil și să îl monitorizăm zilnic, ceea ce domnul manager a și făcut și ne-am bucurat atunci când am aflat că a crescut 10 grame, că a stat 10 minute fără mască și a respirat singur" , povesteşte Mihaela Tănase - consilierul ministrului Sănătăţii.

Acum, cel mic are două kilograme şi 200 de grame şi este sănătos. Însă pentru ca el să fie transferat la Timişoara a fost nevoie de intervenţia directă a Ministerului Sănătăţii.

"Ca de obicei, atunci când nu se rezolvă se ajunge la Ministrul Sănătății. Nu este normal și să știți că asta se întâmplă frecvent, nu mă deranjează, dar nu este în regulă în mod normal nu ar trebui să se întâmple pentru că repet există niște reguli, există niște proceduri. Astfel de lucruri ar trebui să se întâmple firesc, nu ministrul să îl sune pe managerul de la spitalul din Timișoara că are nevoie de ajutor" , admite Sorina Pintea - Ministrul Sănătății.

Mama lui Marius a povestit că fiul ei a reuşit să reziste până când ministerul a găsit un spital în care să poată fi tratat corespunzător.

"S-au încercat transferări, nu au fost locuri, sunt o grămadă de prematuri și aici am văzut o grămadă de copii mici. Nu știu, speram să reușească acolo până când se va găsi și s-a reușit. A rezistat până când a reușit să se găsească un loc și pentru el. Față de cum a venit e un mare avans. Nu mai vreau să mă mai gândesc la rele, nu știu când vom pleca acasă. Depinde de el, de cum își revine", spune Ilinca Ștefana - mama băiatului.

Unu din zece copii care vin pe lume în România se nasc prematuri. Ca să trăiască au nevoie de intervenţie de urgenţă din partea medicilor. Prematuritatea este una dintre principalele cauze a mortalității inflantile în România.

