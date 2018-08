Retim renunță la curățenia stradală

Retimul nu se va mai ocupa de curățenia stradală din Timișoara. Contractul cu primăria se încheie, iar conducerea societății a decis să nu participe la noua licitație organizată de municipalitate pentru salubrizarea stradală - consideră că noul contract, în valoare de 6 milioane de euro pe an, nu este destul de rentabil. Primarul Timișoarei dă însă asigurări că orașul nu va ajunge sub gunoaie.

"Noi ne-am bazat strict pe experiența Timișoara, pe ce facem aici, pe ce am făcut în ultimii ani ... știți cât este de dificil să găsești resurse umane în zona asta de vest, oricât de pregătită sau mai puțin pregătită este. Noi ne bazăm pe niște realități pe care le întâmpinăm în fiecare zi, cât am pus cifrele pe hârtie... le-am socotit le-am resocotit am pus şi noi niște întrebări și concluzia a fost că nu putem să intrăm în licitație pe un contract pozitiv", a spus Cătălin Olteanu, manager Retim.

Astfel, din data de 5 august, angajații companiei de salubrizare nu vor mai strânge gunoiul de pe străzile Timișoarei. De cealaltă parte, primarul Nicolae Robu ne asigură că un operator va asigura, totuși, curățenia pe străzi.

”Este în derulare în fază finală o licitație pentru contractarea unui operator. A fost opțiunea RETIM să nu se înscrie la licitație, eu sper ca licitația să se încheie în condiții bune să avem un nou contract care să asigure continuitate serviciului de salubritate în oraș. Prin absurd, dacă nu se încheie licitația până la 5 august, există posibilitatea legală de a prelungi contractul actual în regim de forță majoră cu o perioadă scurtă o lună de zile sau cât va fi cazul”, a spus Nicolae Robu, primarul Timișoarei.

Retimul are contract cu Primăria Timișoara din vara anului 2006. A fost încheiat pe o perioadă de 8 ani şi prelungit apoi cu încă 4 ani.

În ultimii 5 ani, operatorul a colectat în medie 7500 de tone de deșeuri stradale, a măturat peste 345 de mii de metri pătrați și a întreținut peste 230 de mii de metri pătrați de spații verzi.

reporter: Laura Vieru/ operator: Dan Petcu

