Primarul PSD din Crevedia, Florin Petre, face noi precizări despre exploziile de la stația GPL și spune că în realitate nu a știut niciodată despre activitatea firmei Flagas SRL, iar declarația făcută la Digi24, sâmbătă seara, potrivit căreia societatea funcționa ca un depozit, unde se încărcau cisterne, nu „a fost trecută prin filtrul gândirii sale”. În timp ce dă din nou vina pe victimele exploziilor de la Crevedia spunând că nu au făcut sesizări la Primărie și nici nu au sunat la 112 să reclame mirosul de gaze din jurul societății, edilul Florin Petre susține că este „afectat emoțional” și acuză instituțiile media că profită de starea lui psihică.

Într-un mesaj video adresat media, primarul Florin Petre face următoarele declarații: „Sunt emotiv, poate și de aceea anumite declarații pe care le-am dat au putut fi interpretate greșit. Firma respectivă, Flagas SRL, a desfășurat activități economice în comuna noastră, vindeau clienților GPL. Din 31.07.2020, am fost notificați, iar în urma unui control ISU firmei i s-a retras autorizația de incendiu. Din acel moment am închis activitatea de comerț, firma ridicând ulterior în jurul societății un gard înalt și opac. (...)

De fiecare dată când treceam prin zonă, am văzut mașini staționate în incinta societății, nu am observat vreo altă activitate. Nu am primit nicio reclamație cu privire la mirosul de gaze emanat din curtea societății, nici verbale nici scrise. Nici pe site-urile locale. În plus, numărul de urgență 112 este la dispoziția cetățenilor.

În momentul exploziilor, în acele momente de panică totală, reporterii mai multor televiziuni m-au sunat, printre care și cei de la Digi24, fără a realiza că este de fapt un interviu și sunt înregistrat. Fiind profund marcat de cele văzute și simțite la fața locului, într-o stare emoțională critică, am răspuns mecanic întrebărilor fără a trece corespunzător prin filtrul gândirii. De aici confuzia creată vizavi despre faptul că aș avea cunoștințe despre activitățile economice ale firmei.

În acest moment se profită de starea mea psihică și fizică în care mă aflu și în care trebuie să-mi desfășor activitatea publică și să fac față altor solicitări cotidiene cât și presiunii mediatice”, a spus primarul din Crevedia.

Sâmbătă seara, după ce au avut loc exploziile la Crevedia, edilul Florin Petre a declarat la Digi24 că societatea funcționa ca un depozit, unde erau schimbate cisterne, declarație despre care spune acum că a fost făcută „mecanic”, neștiind că intervenția lui este difuzată pe post.

Mai mult, inclusiv pe pagina de Facebook a Primăriei din Crevedia a apărut informația că edilul Florin Petre știa despre activitatea firmei deținută de fiul primarului din Caracal, Ionuț Doldurea, însă ulterior administratorul paginii a fost somat să șteargă postarea și să-și ceară scuze.

În urma exploziilor de la stația de GPL din comuna Crevedia, două persoane au murit, iar alte 56 au fost rănite. Printre victime se numără 39 de pompieri. 12 răniți au fost transferați în străinătate, în Belgia, Italia, Austria, Germania şi Norvegia.

Editor : C.L.B.