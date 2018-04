De ce nu vrea Vlad Cosma să meargă la testul poligraf: „Nu mai am încredere, după ce am văzut și am trăit”

Fostul deputat PSD Vlad Cosma s-a prezentat, marți dimineață, la Parchetul General al Capitalei, pentru a discuta cu procurorii despre proble depus de Cosma la dosar. Acesta a declarat că „nu mai are încredere” să meargă la testul poligraf, după „ce a văzut și ce a trăit”. De asemenea, el s-a declarat „fericit și încrezător” în legătură cu decizia instanței de a relua de la zero procesul său și al tatălui.

Vlad Cosma: Mai sunt probe. Am depus foarte multe și nu am apucat să le discutăm. Pe măsură ce avansăm și le discutăm, progresă.

Te aștepți și la o confruntare între tine și procurorii Onea sau Negulescu?

Vlad Cosma: Aș vrea să vă dau un răspuns la modul că sunt dispus să merg la testul poligraf cu acești domni, dar ținând cont de ce am văzut și ce am trăit, nu mai am încredere. Da, mă gândesc că poate exista și acest moment, o confruntare. Sunt pregătit.

Aveți de gând să le spuneți ceva procurorilor?

Vlad Cosma: Discut pe baza declarației toate dosarele pe care le-am prezentat public la televizor, dar aici discuția este mai amplă și o să mai dureze. Aici, fiecare bucățică de 10 minute durează câteva ore.

Sunt fericit, încrezător în legătură cu decizia instanței. Eram sigur că va fi o soluție bună, întrucât toată lumea a văzut și și-a dat seama de modul de lucru de la Ploiești. Vina mea e că nu am putut să spun acele lucruri de la faza de fond a dosarului.

Acel document pe care ți l-a dat ție Negulescu. Care era destinația, ce conține?

Vlad Cosma: Era o chestie personală a lor, o rugăminte personală. Nu era nimic instituțional. Este un document pe care l-am depus aici și nu doresc să...Nu afectează în niciun fel ancheta. Îi ajută pe anchetatori și vin în susținerea declarației pe care o dau.