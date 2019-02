VIDEO Kovesi, audiată în PE. Momentul în care Maria Grapini este pusă la punct de preşedintele Comisiei

Laura Codruţa Kovesi a fost audiată în Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne a Parlamentului European. Un moment tensionat a fost cel în care eurodeputata Maria Grapini i-a adresat întrebări pe un ton agresiv Codruţei Kovesi. Intervenţia sa a fost temperată de preşedintele de şedinţă care a făcut apel la respect egal faţă de toţi candidaţii.

Maria Grapini: În ce mod aţi promova rolul procurorului european şi al procurorilor delegaţi în detectarea şi investigarea infracţiunilor PIF (contra intereselor financiare ale comunităţii europene – n.r.) într-o manieră egală în statele membre?

Aţi răspuns inexact, ca să nu spun că aţi minţit, CSM v-a dat răspuns la contestaţia făcută, că nu vi s-a refuzat gradul profesional de parchet general şi dacă aţi fost pusă sub acuzaţie pentru abuz în serviciu şi mărturie mincinoasă?

Cum garantaţi un management corect după ce aţi fost demisă constituţional, nu politic, din funcţia de şef al DNA?

Înainte ca Laura Codruţa Kovesi să răspundă la întrebări, preşedintele comisiei LIBE, Claude Moraes, a intervenit, făcând apel la respect: „Nu vom avea astfel de schimburi în sală. Ceilalţi doi candidaţi au fost respectaţi. Vă rog, nu faceţi asta!”.

„Rolul proactiv al procurorului european şi al celor delegaţi va fi conform normelor care vor fi stabilite. Privind gradul profesional nu sunt la curent cu ce a făcut CSM, condiţia prevăzută de lege nu are legătură cu gradul profesional. Sunt primul procuror căruia i s-a refuzat această cerere, dar nu e o condiție prevăzută de lege.

Revocarea din funcţia de procuror şef a venit ca urmare a unei decizii a CCR în care nu am fost parte în proces. CCR a judecat un conflict între preşedinte, Guvern şi Ministerul Justiţiei, nu am fost citata, nu am avut posibilitatea de a mă apăra. Din acest motiv a trimis plângere la CEDO, care a trecut de filtru şi urmează să vedem ce decizie se va lua. Această plângere vizează chestiuni de principiu, dacă procurorii din România mai sunt sau nu independenţi”, a răspuns Kovesi.

