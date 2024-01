Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat vineri, la emisiunea LIVE, de la Digi24, prezentată de Alexandru Rotaru și Robert Kiss, întrebat dacă Donald Trump este un pericol pentru NATO, că „America are astăzi nevoie de aliații săi așa cum și aliații au nevoie de America”, adăugând că NATO a mai lucrat cu Trump și că SUA își dau seama cât de prețioasă este Alianța pentru această țară.

„Fiecare țară are propriul său joc democratic și trebuie să avem respectul și răbdarea să vedem ce decide poporul american. Noi am mai lucrat cu Trump și, de aceea, avem toată încrederea că NATO este pentru America locul în care au cei mai mulți aliați într-o singură organizație, 31 de aliați, pentru că intră și Suedia foarte curând. În această lume complicată, în care China are o ascensiune fulminantă, în care vedem China, Rusia, Coreea de Nord și Iranul creând niște patrulatere foarte complicate, SUA își dau seama încă o dată în 75 de ani cât de prețioasă este NATO și alianțele Americii în jurul lumii”, a explicat Mircea Geoană.

Secretarul general adjunct al NATO a adăugat că „trebuie să-i lăsăm pe americani să facă ce face orice democrație, să se pregătească de alegeri”.

„De aceea, să-i lăsăm pe americani să-și facă ce face orice democratie, să se pregătească de alegeri, să aibă candidați și după aceea suntem convinși că tot ceea ce înseamnă interesele superioare, dincolo de o campanie electorală, va face ca lucrurile sa continue să fie într-o ordine logică constructivă”, a mai spus Geoană.

El a explicat că America are astăzi nevoie de aliații săi așa cum și aliații au nevoie de America.

„America are nevoie de aliații săi azi cât au și aliatii nevoie de America și e un lucru recunoscut și de republicani și de democrați”, a conchis Mircea Geoană, la Digi24.

