Locuitorii unui cartier din Sibiu se luptă de aproape cinci ani cu fisurile unei conducte, care apar în special iarna, când temperaturile scad până la limita înghețului. De curând, apa care a sărit dintr-o țeavă a acoperit un autoturism în totalitate cu gheață. Societatea care o administrează spune că are intervenții săptămânale în această perioadă.

În miez de noapte, femeia din imagini a auzit un zgomot puternic. Când s-a uitat pe geam, apa din conducta fisurată îi împroșca mașina. Nu a mai trecut mult timp, iar la cele minus 20 de grade Celsius de afară, autoturismul s-a transformat într-un adevărat iglu.

- E adevărat că a curs pe mașină. I-a îmbrăcat-o în gheață. Știu că o zi nu a plecat, că nu a putut să o deschidă. Tot mereu s-a spart, că se vede, tot mereu. Și pe timp de vară se mai sparge, dar mai rar.

- Te scoli dimineața să pleci la serviciu, nu știi dacă poți să pleci sau nu poți să pleci, ești nevoit să iei taxiul.

Tatu Măirean - director tehnic Apă Canal Sibiu: „Noi am dat o mână de ajutor în aceeași seară și am dus mașina la noi la sediul Apă Canal, am eliminat gheața, am ținut-o într-un garaj și am dus-o înapoi cetățeanului."

Problemele cu conducta de apă sunt vechi de aproape cinci ani.

- Zilnic se sparge, de câte 5-6 ori. Și câteodată se sparge și vine apa încoace, spre noi. Țâșnește așa de tare, că ne-a băgat apă în pivniță. Acolo, în partea de jos, a țâșnit până-n balcoane la oameni.

- Da uitați-vă la pomi cum arată. Sunt găurile în țevi, curge apă într-o veselie.

- Sunt găuri în conductă, i-au pus niște dopuri de lemn, probabil. Nu știu cum se va înlocui conducta asta, că e nenorocire!

Tatu Măirean - director tehnic Apă Canal Sibiu: „Sigur că aceste mici fisuri au mai apărut, conducta are o anumită vechime, peretele este subțire, deocamdată facem aceste reparații cu caracter temporar, urmând să facem o lucrare mai amplă, cea de înlocuire a acestei conducte."

Conducta va fi înlocuită cu una subterană. Societatea Apă Canal Sibiu anunță că investiția va fi făcută exclusiv din fonduri europene și speră să înceapă lucrările chiar în primăvară.

