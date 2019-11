Ce informații a primit Klaus Iohannis de la noul ministru de Finanțe: „Este cutremurător ce dezastru au lasat pesediștii”

Klaus Iohannis a spus în conferința de presă de miercuri seară, de la Controceni, că va avea întâlniri dese cu noul premier pentru discuții, pentru că vrea să știe ce a făcut de fapt vechiul guvern.

„Ce informații v-a prezentat ministrul Finantelor?”, a fost întrebat președintele.

„Aceste chestiuni o sa vi le spună el (n.r. - ministrul de Finanțe), nu fac declarații pentru el. Am convenit cu prim-ministrul să ne întâlnim destul de des pentru a discuta reciproc. Vreau să știu ce se întâmplă, ei vor să mă informeze. Am avut discutii foarte bune. Pe ce am găsit este cutremurător ce dezastru au lasat pesediștii. O să aflați de la ministru aceste lucruri. Vom găsi soluții și vom construi cu răbdare pe parcursul următoarelor luni condiții pentru o nouă guvenare împreună cu celelalte forțe democratice”, a declarat în conferința de presă Klaus Iohannis.