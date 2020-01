Dan Barna, despre legea care elimină pensiile speciale: Există riscuri să nu intre niciodată în vigoare

Dan Barna, președintele USR, a declarat la Digi24 că există riscuri ca legea care elimină pensiile speciale să nu intre niciodată în vigoare.

„S-a făcut un pas. Cerem noi USR ca acest subiect sa fie introdus pe agendă. Ieri s-a adoptat o lege care elimină pensiile speciale, lege care are riscuri, ca să fim foarte corecți, de neconstituționalitate. Sunt niște premise că de fapt legea nu va putea să intre în vigoare pentru că are niște prevederi care o fac vulnerabilă la un control de constituționalitate. Am introdus amendamente tocmai pentru a scoate acele bombițe”, a explicat Dan Barna.

„Unu din 4 români vorbeau de pensiile speciale la lucrurile pe care voiau ca România să le schimbe. Există niște riscuri ca această lege să nu intre niciodată în vigoare pentru ca are niște probleme de constituționalitate. Ea trebuia adoptată în plen comun, nu în plenuri separate.(...)A fost mai degrabă un spectacol de convins lumea ca se încearcă, decât ca o asumare efectivă a actualei majorități parlamentare că această lege ar putea să-și producă efectul”, explică președintele USR.

„Facem tot ce depinde de noi, cu actuala clasă politică din România, una unde USR are doar 9% în Parlment și PSD are majoritate, e foarte greu să faci reforme. Orice jumătate de sfert de pas în care reușim să mai împingem subiectul pensiilor speciale spre soluționare va fi susținut de USR”, a adăugat Dan Barna.

Deputații au adoptat marți proiectul care îi lasă fără indemnizaţii de lux pe foştii parlamentari, magistraţi şi pe funcţionarii publici cu statut special.

Redactor: C.T.