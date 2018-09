Firea, înaintea întâlnirii cu Dragnea: Nu cred că se pune problema excluderii

Vicepreședintele PSD Gabriela Firea a declarat că nu crede că se pune problema unei excluderi din partid pentru „delict de opinie”, după ce vineri, primarul Capitalei a cerut demisia președintelui PSD, Liviu Dragnea. Conducerea PSD se întruneşte astăzi în şedinţa Biroului Permanent Naţional, fiind prima şedinţă după reuniunea CeX în care s-au discutat nemulţumirile unor lideri ai partidului.

„Dacă pentru delict de opinie poți fi exclus, noi ne ducem crucea, dar nu cred că se pune problema. Nu am făcut altceva decât am afirmat că în paralel cu această luptă extrem de corectă împotriva abuzurilor din justiție trebuie să ne ducem la îndeplinire angajamentele”, a spus Firea.

„Nu am vorbit cu domnul Iohannis nici cu campanie din alegerile prezidențiale, nici acum. Chiar dacă am fi avut ocazia să dialogăm, cu siguranță mesajul meu nu va fi să ne unim forțele în mod distructiv. (...) Dacă încă mai crede cineva că l-am avut în spate pe Iohannis sau serviciile... nu aș vrea să cred că am vorbit degeaba. Știu că e mai greu să crezi că cineva vorbește în numele unor principii”, a mai precizat primarul Capitalei.

Conducerea PSD se întruneşte astăzi în şedinţa Biroului Permanent Naţional, fiind prima şedinţă după reuniunea Comitetului Executiv în care s-au discutat nemulţumirile unor lideri ai partidului.

Şedinţa BPN va avea loc începând cu ora 11.30.

Biroul Permanent Naţional al PSD nu s-a mai întrunit de la finalul lunii mai.

Principala temă a şedinţei de astăzi ar urma să fie referendumul pentru redefinirea familiei în Constituţie, din 6-7 octombrie, scrie News.ro.

Este şi prima întâlnire a liderilor PSD după Comitetul Executiv de vineri, în care s-au discutat nemulţumirile unor dintre aceştia şi s-a dat un vot de susţinere pentru Liviu Dragnea la conducerea partidului. De altfel, una dintre criticile aduse de lideri ai PSD precum Gabriela Firea, Adrian Ţuţuianu şi Paul Stănescu a fost tocmai faptul că forurile statutare ale partidului nu se mai întrunesc pentru a lua decizii.

