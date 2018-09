Firea: Revoluția în traficul din Capitală a promis-o Dragnea. Acum își încalcă cuvântul dat

Primarul general Gabriela Firea a vorbit la Digi24 despre situația complicată care blochează dezvoltarea Centurii Capitalei. Realizarea acestui drum expres ar fluidiza traficul din București, dar se pare că Liviu Dragnea nu este de acord, spune Gabriela Firea. Aceasta ar fi și cauza pentru care oamenii puși de șeful PSD în Guvern mint și nu vor să colaboreze cu Primăria Capitalei. Potrivit edilului, descongestionarea traficului din Capitală ar fi fost chiar promisiunea lui Dragnea, promisiune pe care acum nu o respectă.

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei: Orice subiect, oricât de delicat ar fi, trebuie discutat transparent în Biroul Executiv, cu un proiect și fiecare să aibă o opinie, pentru că Guvernul decontează. Despre acest subiect nu se discută transparent, ci doar de Dragnea cu două, trei persoane mai apropiate, nu le numesc pentru că nu vreau să le fac rău.

Intenția nu a fost să aduc prejudiciu colegilor mei, pur și simplu s-a umplut paharul. Dragnea spunea că între noi e o relație profesională bună. Nu era adevărat, iar românii își puneau întrebarea cum de Firea nu reușește să rezolve pentru capitala României proiecte esențiale care nu au fost promise doar de mine.

Sunt un om rațional, m-am bazat că voi avea sprijin de la Guvernul PSD-ALDE, de la majoritate, pentru a începe lucrări la Centură. Planul are măsuri, revoluția în trafic a promis-o Dragnea în primul rând. Programul pentru București a fost realizat de specialiștii partidului, am lucrat împreună cot la cot, am mers la Dragnea, a citit acel material, am realizat comunicarea pentru bucureșteni, iar acum sunt pusă în situația de a fi singură, să fiu blocată.

Am avut discuții cu persoane de la Guvern care mi-au spus că iau măsuri. În ședințe Dragnea spunea că este de acord să fluidizăm traficul, noi ne lovim zilnic de problema traficului, pentru noi este prima urgență și de aceea mă doare acest subiect, nicio secundă nu s-a pus problema că nu s-ar realiza acest transfer a centurii la minister.

De nenumarate ori am vorbit acest subiect și i-am spus că nu e normal să avem doar 20 și ceva de km de autostradă din 70. Este dramatic. I-am spus domnului Dragnea că mă angajez că voi merge zilnic pe șantier pentru a finaliza acest obiectiv, este primul pas pentru un trafic bun. De la fiecare întâlnire plecam bucuroasă, simțeam că prind aripi, apoi mergeam la CNAIR și se mai găsea câte un motiv.

Întâi că se pierd fondurile europene... Am aflat că o condiție esențială pentru a primi fonduri este să ai cadastru. Nu acuz pe nimeni, vorbesc despre o atitudine generală și despre mai multe conduceri ale acestui minister. Nu s-a depus cerere de finanțare.

Este regretabil să-l auzi pe președintele Camerei Deputaților, să-l auzi afirmând că nu știe dacă autoritățile locale pot deține proprietate pe raza altui județ.

În acest moment, Primăria Capitalei deține în alte județe drumuri, străzi, Palatul Mogoșoaia, stație de epurare la Glina, dar întâi a fost dezinformarea cu pierderea fondurilor, apoi această gogoriță.

Trag concluzia că nu se dorește, și Dragnea își încalcă cuvântul dat bucureștenilor de a descongestiona traficul din Capitală.

