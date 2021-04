Memorandum aprobat în Guvern pentru noua lege a salarizării. Raluca Turcan: Nu punem bazele niciunei măsuri de scădere a veniturilor

Guvernul a aprobat joi un memorandum care stabilește principiile care vor sta la baza reanalizării și elaborării cadrului legal privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Prin acest memorandum, în 30 de zile, ministerele de linie vor transmite propunerile privind politica de salarizare în sistemul public, a anunțat ministrul muncii, Raluca Turcan.

Măsura în sine nu țintește economii salariale, ci echitate în sistemul de salarizare, a subliniat ministrul muncii.

„În sistemul public avem 80.000 de persoane plătite cu salariul minim pe economie, iar sporurile au fost gândite de multe ori ca o completare a veniturilor lor. Acest memorandum și întreaga regândire a legii salarizării țintește spre reducerea inechităților, reducerea discrepanțelor de salarizare pentru persoane care au aceeași pregătire, aceeași încadrare și salarii cu totul diferite”, a explicat Raluca Turcan.

Ministrul a oferit și un exemplu, din administrația publică locală: un consilier din Primăria Capitalei are salariu mai mare decât un consilier din orice alt minister, la aceeași pregătire și la aceeași încadrare, are un salariu mai mare decât un consilier, la aceeași pregătire și la aceeași încadrare, dintr-un județ și acela este diferit, la aceeași pregătire și aceeași încadrare în plată, pentru un consilier din alt județ.

Ministrul muncii se plânge de intoxicările din spațiul public

„Există o intenție clară de a provoca tensiuni sociale mințind că Guvernul și Ministerul Muncii vor tăia veniturile oamenilor și aceasta este de obicei o intoxicare care prinde, pentru că sunt mulți oameni nelămuriți, mulți oameni îngrijiorați de veniturile pe care le au, dar în același timp sunt foarte mulți oameni care sunt convinși că în această perioadă sunt și oameni politici și alți amatori care din asta trăiesc, din intoxicare. Ca ministru, este datoria mea să lămuresc orice intoxicare apare în spațiul public și voi răspunde de fiecare dată, cu condiția să mi se solicite un punct de vedere, ceea ce de multe ori nu s-a întâmplat până în acest moment. Vreau să afirm apăsat că prin memorandumul pe care l-am adoptat astăzi, nu punem bazele niciunei măsuri de scădere a veniturilor în România, ci dimpotrivă, prin acest memorandum intenționăm să creștem acele salarii care au fost lăsate mereu în urmă prin inechitățile legislației adoptate în trecut. Salarizarea în sectorul public va deveni unitară, predictibilă, echitabilă și va fi în corelație cu eficiența instituțiilor publice”, a declarat Raluca Turcan.

„Principiile pe care le-am stabilit sunt simple și nu conduc în niciun fel la afectarea veniturilor”, a insistat ea. „Practic, reanalizăm coeficienții de ierarhizare pentru fiecare familie ocupațională de funcții bugetare și unele sporuri vor intra în salariile de bază. Acele sporuri care pot fi acordate în sumă fixă vor fi date în sumă fixă. Sporurile care vor rămâne după includerea unora în salariile de bază nu vor depăși 20 la sută din salariul de bază plătit individual. Mai este un lucru important: salariul în plată de bază să fie același pentru toată lumea. Este inadmisibil ca pe o lege să ai unii angajați în sistemul public plătiți la nivelul de salarizare din 2019 și alții la un nivel de salarizare posibil în 2022. Vom include, de asemenea, în grila de salarizare și alte activități care în momentul de față nu sunt în grila de salarizare în sistemul public și care creează puternice inechități”, a arătat ministrul Raluca Turcan.

Ministrul muncii spune că există sprijin în coaliție

Ministrul muncii a precizat că are sprijinul coaliției guvernamentale pentru principiile propuse pentru legea salarizării și a punctat că este un obiectiv asumat în scris și în programul de guvernare în momentul în care a fost aprobat acest guvern.

„Acest memorandum a fost semnat de către toate ministerele și reprezintă practic angajamentul pe care ministerele îl iau ca într-o perioadă de 30 de zile să prezinte propriile soluții, propria viziune pentru familiile ocupaționale pe care le coordonează, astfel încât să reașezăm sistemul de salarizare pentru personalul plătit din fonduri publice”, a spus Raluca Turcan.

Precizările au venit în condițiile în care sunt tensiuni în coaliția guvernamentală și au fost vehiculate în spațiul public informații că ar fi existat obiecții de la Ministerul Sănătății și Ministerul Justiției, două ministere conduse la miniștri de la USR PLUS.

Astfel, Ministerul Sănătății ar fi transmis ca punct de vedere că nu este de acord cu plafonarea sporurilor la 15 la sută din salariul de bază, dacă el va duce la diminuarea salariilor. Sunt și alte categorii care s-au plâns, grefierii, profesorii.

„Este un fake news care s-a propagat în spațiul public dintr-o neînțelegere a modului în care funcționează aplicarea unui principiu din acest memorandum, și anume reașezarea pe grila de salarizare. Sunt într-adevăr familii ocupaționale care au sporuri mai mari, dar dacă o parte din aceste sporuri conduc la așezarea angajaților din acea categorie pe altă grilă de salarizare, atunci salariile de bază cresc și sporurile pot să rămână într-un plafon mai mic”, a explicat Raluca Turcan.

Întrebată dacă au existat împotriviri și din partea Ministerului Justiției cu privire la plafonarea sporurilor, Raluca Turcan a spus că au existat unele neînțelegeri, „poate așa cum au existat și în altă parte”, dar după ce a clarificat ceea ce intenționează să facă în legea salarizării unitare, „temerile s-au spulberat”, pentru că pe fond, „este corect să te uiți pe grila de salarizare, să așezi fiecare categorie de angajat dintr-o anumită familie ocupațională pe un anumit loc din grila de salarizare și la final să rezulte un salariu care cuprinde o parte dintre sporurile actuale și după aceea să evaluezi dacă mai e nevoie și de alte sporuri și acestea să nu depășească 20 la sută”, a explicat ministrul muncii.

Întrebată dacă, după părerea sa, actualul guvern mai poate funcționa normal, în condițiile în care USR PLUS a spus că nu mai are încredere în premier, Raluca Turcan a răspus: „La cum am văzut că s-a desfășurat ședința de astăzi, da, clar”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Principiile noii legi a salarizării. Ce sporuri ar putea dispărea

Așadar, în viitoarea lege a salarizării, sporurile vor fi plafonate la maximum 20% din salariul de bază. Vor fi menținute doar sporurile relevante, spune ministrul muncii Raluca Turcan. Ministerul Muncii a propus, în memorandum, schimbări majore în salarizarea bugetarilor, uniformizarea lefurilor din primării și sporuri de performanță lunare.

Sporul de calculator este unul dintre beneficiile pe care guvernanții vor să îl elimine. Sporul de confidențialitate ar trebui și el eliminat, în opinia ministrului Raluca Turcan, care spune că în cazul angajaților care lucrează în domenii ce presupun confidenţialitate, aceștia nu trebuie să fie răsplătiți pentru faptul că respectă legea.

În total, sunt peste 50 de tipuri de sporuri pe care le primesc bugetarii. Unele dintre ele vor fi eliminate, în timp ce altele vor fi date în cumulul a 20% din salariul de bază.

Documentul mai prevede introducerea unor grile de salarizare pentru administrația publică locală. Asta, pentru că la nivelul administrației publice locale au fost identificate o serie de dezechilibre salariale între unitățile administrative-teritoriale de nivel similar. Practic, un funcționar angajat la o primărie de comună putea să primească un salariu echivalent sau chiar mai mare decât al unui angajat dintr-o primărie municipiu de județ.

Un alt principiu care stă la baza noii legi a salarizării se referă la reanalizarea coeficienților de ierarhizare după care se calculează salariile bugetarilor, păstrându-se totuși diferența de 1 la 12 între cel mai mic și cel mai mare salariu, unde 1 este echivalentul a 2.300 de lei, adică a salariului minim brut.

Discuțiile la legea salarizării vor fi de durată. Ministrul Raluca Turcan nu a putut oferi un orizont de timp în care această legea ar putea fi adoptată în Parlament.

Editor : Luana Pavaluca