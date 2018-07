PREMIERĂ | În audienţă la un deputat care votat pentru mutilarea justiţiei: "Zice ceva, dar nu-l înțeleg. Se bâlbâie"

Pe reţelele sociale au apărut voci care fac apel la oameni să le ceară socoteală parlamentarilor PSD, ALDE şi UDMR din circumscripţie cu privire la voturile date în Parlament iniţiativelor legislative care afectează justiţia. Doi membri ai ONG-ului Oradea Civică au făcut acest lucru direct, nu pe Facebook, înscriindu-se în audienţă la deputatul UDMR Szabó Ödön.

Foto: Camera Deputaţilor

Mai jos, cum a decurs discuţia dintre cei doi reprezentanţi ai societăţii civile şi deputatul UDMR de Bihor Szabó Ödön, aşa cum a fost povestită de unul dintre cei doi cetăţeni, pe pagina sa de Facebook:

Astăzi am fost în audiență la deputatul UDMR de Bihor Szabó Ödön. Am intrat în biroul unde mi s-a acordat audiența împreună cu încă un coleg de la ONG-ul Oradea Civică. Deputatul Ödön ne-a întâmpinat foarte deschis, jovial și cordial și chiar ne-am strâns și mâinile, înainte de a ne invita să luăm loc. Am trecut direct la subiect...

- Dle deputat, în calitate de cetățeni ai acestei țări, și unii dintre noi chiar votanți ai UDMR-ului, am venit să vă cerem explicații cu privire la ceea ce urmărește UDMR-ul în ultimul an și jumătate prin alianța cu PSD-ALDE, două partide conduse de un infractor, respectiv un inculpat. De ce v-ați aliat cu aceste partide toxice pentru democrația românească? De ce le sprijiniți în încercarea lor disperată de a-i face scăpați de condamnări și dosare pe liderii și acoliții lor? Un partid care apără drepturile și libertățile unei minorități etnice dă cu barda la rădăcina legislației sistemului judiciar și penal din România, transformând țara într-un paradis infracțional?...

A început o lungă și total neconvingătoare perorație despre cum UDMR-ul, de fapt, prin toate acțiunile liderilor și parlamentarilor săi din ultimul an și jumătate apără democrația și statul de drept din România. Mă abțineam cu greu să nu râd. După aia, pe măsură ce continua, a început să mocnească în mine un tot mai pregnant sentiment de revoltă în timp ce nu puteam să ignor o voce lăuntrică care-mi șoptea în subconștient că sunt luat de prost. Mă uit la colegul care stătea în dreapta mea. Citesc același sentiment și pe fața lui. Între timp ni se aduce apă, cafea și ceai. Sau, mă rog, doar apă și ceai. E cald, e foarte cald și e zăpușeală în cabinetul deputatului UDMR situat la etajul 2 într-o clădire veche dar renovată din pasajul Vulturul Negru... Cu unele întreruperi, îl lăsăm să-și termine pledoaria. Dau să-l întreb despre deputatul Marko Attila, cel judecat și condamnat în lipsă pentru un prejudiciu de 89 de milioane de euro, care a fugit din țară și se ascunde, de câțiva ani, în Ungaria. Îmi ia vorba din gură...

Citiţi şi: Primele mii de pensii care ar putea crește cu adevărat în guvernarea PSD-ALDE. Și o „bătaie de joc” cu repetiție la adresa CCR

- Și să știți că justiția penală din România trebuie într-adevăr reformată. Cazul fostului meu coleg Marko Attila, de exemplu...

- Da. zic, ce e cu el?...

- Este nevinovat. I-a fost fabricat un dosar de către DNA și a fost trimis abuziv în judecată. Iar eu îmi voi apăra întotdeauna colegii, oamenii din comunitatea mea, de abuzuri venite din partea instituțiilor statului. A DNA-ului.

- Dar de unde știți -d-voastră că este nevinovat? Ați avut acces la dosar? Ați analizat probele? Sunteți judecător?...

- Nu. Dar cunosc bine cazul (și începe să tragă cu pixul niște linii și săgeți pe o foaie de hârtie). Știți că un procuror poate să închidă un dosar cu NUP...

- Da, zic. Sau cu SUP. Sau poate să-l claseze. Ce vreți să spuneți?...

- Păi, Marko Attila a dus o hârtie la procuror prin care demonstra că este nevinovat. El nu era la locul faptei în ziua în care i se imputa că ar fi semnat un anumit act.

- Stați așa, zic. Cum adică, ”demonstra”? Păi hârtia aia nu trebuia să ajungă în fața unui judecător? Ce-a făcut procurorul cu ea? A aruncat-o?...

- Nu, zice. N-a ținut cont de ea, a pus-o la dosar și l-a trimis în judecată pe Marko.

- Este dreptul lui, zic. Așa a considerat el că trebuie să procedeze. D-voastră ce voiați să facă?...

- Să închidă dosarul. Pentru că exista o probă din care reieșea nevinovăția fostului meu coleg!

Mă uit la el cu ochii mari, holbați de mirare. De surprindere. Sunt siderat. Ba nu, sunt îngrozit. Acest om, care stă în fața mea pe un scaun tapițat în piele de culoarea untului, este deputat în Parlamentul României și face legi. Prin votul său, influențează și decide, într-o oarecare măsură, politica penală a statului român... Groaznic! Sunt îngrozit!

- Dle deputat, sunt îngrozit de ceea ce aud. Este incredibil. Așa înțelegeți d-voastră că trebuie să funcționeze sistemul judiciar și penal într-o țară civilizată, într-un stat de drept?... (colegul meu vrea să intervină. Îi fac semn să mă lase să continui. Între timp, tonul discuției devenise unul destul de ridicat și aprins)...

Urmând firul logicii d-voastră, zic, dacă un individ comite un omor și aduce ulterior o hârtie care, până la proba contrarie, l-ar putea disculpa, procurorul ar trebui să dea soluție de neîncepere a urmăririi penale/NUP sau chiar de clasare a dosarului. Și să nu-l mai trimită în judecată, fără a mai ține cont de celelalte probe de la dosar. Poate chiar arma crimei, cu amprentele lui peste tot pe ea. Am înțeles bine?...

- Nu, nu asta am vrut să spun...

- Dl Attila a mai ajuns în fața unui judecător? Sau a fugit din țară înainte să se întâmple asta?...

Zice ceva, dar nu-l înțeleg. Se bâlbâie.

- Marko Attila este persecutat politic! izbucnește el, într-un final...

- De cine? De DNA? De judecători?... îl întreb.

- Da.

Nu pot să cred ce-mi aud urechile.

- Deci d-voastră credeți că justiția trebuie să se înfăptuiască în biroul procurorului. Asta este viziunea d-voastră despre statul de drept pe care vă lăudați că UDMR-ul îl apără, prin tot ceea ce face în ultimul timp?...

- Nu, nu am spus asta.

- Nu ați spus-o cuvânt cu cuvânt, dar din discuția noastră asta reiese...

Nu se mai poate stăpâni. Răbufnește...

- Nu este adevărat! Mințiți!

- Dle Ödön, calmați-vă, vă rog. Nu meritați să ocupați scaunul de parlamentar al României. Și noi, organizațiile civice din această țară, împreună cu colegii noștri vorbitori de limbă maghiară, vom aduce la cunoștința alegătorilor de etnie maghiară viziunea d-voastră despre democrație, justiție și stat de drept. Ca să ne asigurăm că nu veți mai ocupa niciodată un scaun de parlamentar în Parlamentul României. Pentru că nu îl meritați...

- Mințiți!

- Dacă mă mai faceți o singură dată mincinos, să știți că vă dau în judecată. Și am martori.

- Nu aveți!...

Mă uit la colegul din dreapta mea, care devenise simplu spectator la acest spectacol jenant în care un deputat al României recurgea la atacuri la persoană și insulte la adresa unui cetățean venit în audiență... Între timp, deputatul a realizat că o luase pe arătură. Se oprește pentru câteva secunde. Mă ridic de pe scaun.

- Discuția noastră ia sfârșit aici, dle deputat. Nu cred că mai avem ce să ne spunem. M-ați insultat, ați țipat, gata. Cosmine, dacă vrei să mai rămâi câteva minute față în față cu acest ”reprezentant al poporului”, e alegerea ta. Te aștept afară.

Ies pe hol. Colegul mai rămâne câteva minute. Luni avem conferință de presă la sediul asociației. Voi de când n-ați mai fost într-o audiență la ”aleșii poporului”?... :)

P.S. - Săptămâna viitoare le batem la ușă celor de la PSD și ALDE... :)

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Etichete:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,