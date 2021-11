Surse: Florin Cîțu a semnat joi acordul de finanțare pentru PNRR. România va primi în două luni 1,8 miliarde de euro

Florin Cîțu a semnat, joi, acordul de finanțare dintre România și Comisia Europeană pentru Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), potrivit surselor din guvern. Acesta este ultimul document aprobat de Cîțu în calitate de ministru interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene.

Primii bani din PNRR, 1,8 miliarde de euro, vor intra în maxim două luni în conturile României, potrivit surselor.

Banii din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României (PNRR) vor veni în luna decembrie, a anunţat, miercuri, Dan Vîlceanu, noul ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Acesta a spus că este vorba despre un avans de 3,9 miliarde de euro.

„Mai avem de adoptat Ordonaţa de Urgenţă privind fluxurile financiare, iar în ceea ce priveşte partea de granturi am aprobat deja un memorandum. Mai avem de adoptat un memorandum pe partea de împrumuturi, dar nu am emoţii că nu vor intra aceşti bani. Singura problemă aşa cum am spus şi în cadrul audierilor este că trebuie decis modul în care cheltuielile din acest avans sunt înregistrate în contabilitate”, a precizat Vîlceanu, la finalul dezbaterilor din comisiile reunite de specialitate din Parlament, după ce a primit aviz favorabil pentru portofoliul de la MIPE.

Întrebat dacă se vor putea face modificări pe PNRR, el a răspuns: „Până în 2023 nu se pot face nici măcar ajustări”. „Aş vrea să subliniez încă o dată că nu vorbim despre modificarea PNRR ci despre ajustările la această etapă, care se vor întâmpla în 2023”, a transmis Vîlceanu.

România va beneficia de o finanţare de 29,2 miliarde de euro din Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă pentru finanţarea reformelor şi investiţiilor incluse în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

România va beneficia de un grant în valoare de 14,24 miliarde de euro, iar prin semnarea Acordului de împrumut dintre Comisia Europeană şi România, de o finanţare în valoare de 14,942 miliarde de euro, acordată în condiţii avantajoase, la nivelul costurilor Comisiei Europene. Până la sfârşitul anului, România va beneficia de o prefinanţare de 3,793 miliarde euro, iar în cursul anului 2022 de o finanţare de aproximativ 6,171 miliarde euro.

